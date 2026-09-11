Σε νέες κορυφές το Χρηματιστήριο: Όγδοη σερί εβδομάδα ανόδου, πρωταγωνίστησαν οι τράπεζες

Νέο ρεκόρ 17 ετών για τον Γενικό Δείκτη - Σε υψηλό 11ετίας οι τραπεζικές μετοχές - Κέρδη 1,8% εντός του Σεπτεμβρίου - Στο 28,6% η φετινή απόδοση