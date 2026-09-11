Νέο hedge fund με έδρα το Λονδίνο θέλει να ανοίξει γραφείο στην Αθήνα: Η Elan Capital του Ρένου Δημητρίου που διαχειρίζεται κεφάλαια 4 δισ. δολαρίων

Η εταιρεία με έδρα το Λονδίνο και υπό διαχείριση κεφάλαια που ξεπερνούν τα 4 δισ. δολάρια έχει ήδη πραγματοποιήσει προκαταρκτικές συνομιλίες για άνοιγμα γραφείου στην ελληνική πρωτεύουσα - Ακολουθεί τα «βήματα» του Κρις Ρόκος, της Millennium και της Verition