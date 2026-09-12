Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξηγεί τη λειτουργία του ειδικού λογαριασμού «κουμπαράς για τη νέα γενιά»

Ο υπουργός καθιστά σαφές ότι δεν πρόκειται για μια στατική τραπεζική κατάθεση, αλλά για μια επενδυτική δομή με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και ηλικιακά κριτήρια έναρξης - Πώς θα διπλασιάζονται οι καταθέσεις





​Στο ενημερωτικό βίντεο το οποίο ανήρτησε ο κ. Πιερρακάκης επιλέγει μια άμεση προσέγγιση για να αναλύσει τις παραμέτρους της πρωτοβουλίας «Κουμπαράς για τη νέα γενιά».







​Το πρώτο ζήτημα που θέτει η παρουσίαση αφορά στη νομική και χρηματοοικονομική φύση του εργαλείου. Στην υπόθεση ότι ο κουμπαράς «είναι απλώς ένας λογαριασμός αποταμίευσης», ο κ. Πιερρακάκης απαντά «Όχι». Όπως εξηγεί, «είναι ειδικός επενδυτικός λογαριασμός, που μπορούν να ανοίξουν οι γονείς μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού, με στόχο να δημιουργηθεί σταδιακά ένα κεφάλαιο μέχρι τα 18 του χρόνια». Με τη δήλωση αυτή καθιστά σαφές ότι δεν πρόκειται για μια στατική τραπεζική κατάθεση, αλλά για μια επενδυτική δομή με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και ηλικιακά κριτήρια έναρξης.



​Διπλασιασμός των καταθέσεων ​Στη συνέχεια, η προσοχή στρέφεται στον μηχανισμό της κρατικής ενίσχυσης, δηλαδή «για κάθε 1 ευρώ του γονέα, το κράτος βάζει άλλο 1 ευρώ».



Κλείσιμο



​Ένα επιπλέον σημείο που αποσαφηνίζεται αφορά το ανώτατο ετήσιο όριο της κρατικής συνεισφοράς. Στην θέση ότι «το κράτος βάζει μέχρι 1.200 ευρώ τον χρόνο και αυτό δεν αλλάζει», ο κ. Πιερρακάκης διορθώνει: «Αντιθέτως αλλάζει». Εξηγεί ότι το αρχικό ποσό των 1.200 ευρώ δεν παραμένει αμετάβλητο σε βάθος χρόνου, αλλά αναπροσαρμόζεται αυξητικά, καθώς «τα 1.200 ευρώ αυξάνονται κατά 10% κάθε 5 χρόνια». Η περιοδική αυτή αύξηση εξασφαλίζει τη δυναμική εξέλιξη της κρατικής ενίσχυσης κατά τη διάρκεια των 18 ετών.



Ακολούθως γίνεται η εξέταση των συνολικών ποσών που δύνανται να συγκεντρωθούν έως την ενηλικίωση.



​Ο κ. Πιερρακάκης παραθέτει τους ακριβείς υπολογισμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει, εφόσον πραγματοποιηθούν οι μέγιστες προβλεπόμενες καταβολές μέχρι τα 18 έτη, η συνολική συμμετοχή του κράτους ανέρχεται συγκεκριμένα στο ποσό των 24.652 ευρώ. Προσθέτει δε ότι, αν στο ποσό αυτό υπολογιστούν και τα αντίστοιχα χρήματα που καταθέτει η οικογένεια, το συνολικό συσσωρευμένο κεφάλαιο των εισφορών φτάνει τις 49.304 ευρώ.



Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ​ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσιάζει αναλυτικά τον τρόπο λειτουργίας της πρωτοβουλίας «Κουμπαράς για τη νέα γενιά» , αποσαφηνίζοντας ποιοι ισχυρισμοί ισχύουν και ποιοι αποτελούν παρανοήσεις. Μέσα από ερωταπαντήσεις, εξηγεί τον μηχανισμό της κρατικής συνεισφοράς, την αυξητική κλιμάκωση των καταβολών και τις προσδοκώμενες επενδυτικές αποδόσεις μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού.​Στο ενημερωτικότο οποίο ανήρτησε ο κ. Πιερρακάκης επιλέγει μια άμεση προσέγγιση για να αναλύσει τις παραμέτρους της πρωτοβουλίας «Κουμπαράς για τη νέα γενιά».​Το πρώτο ζήτημα που θέτει η παρουσίαση αφορά στη νομική και χρηματοοικονομική φύση του εργαλείου. Στην υπόθεση ότι ο κουμπαράς «είναι απλώς ένας λογαριασμός αποταμίευσης», ο κ. Πιερρακάκης απαντά «Όχι». Όπως εξηγεί, «είναι ειδικός επενδυτικός λογαριασμός, που μπορούν να ανοίξουν οι γονείς μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού, με στόχο να δημιουργηθεί σταδιακά ένα κεφάλαιο μέχρι τα 18 του χρόνια». Με τη δήλωση αυτή καθιστά σαφές ότι δεν πρόκειται για μια στατική τραπεζική κατάθεση, αλλά για μια επενδυτική δομή με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και ηλικιακά κριτήρια έναρξης.​Στη συνέχεια, η προσοχή στρέφεται στον μηχανισμό της κρατικής ενίσχυσης, δηλαδή «για κάθε 1 ευρώ του γονέα, το κράτος βάζει άλλο 1 ευρώ».​Ο κ. Πιερρακάκης επιβεβαιώνει απόλυτα την πρόταση αυτή, δηλώνοντας: «Ακριβώς, 1 ευρώ βάζει ο γονιός, ο νονός ή ο παππούς, 1 ευρώ θα βάζει και το κράτος».​Ένα επιπλέον σημείο που αποσαφηνίζεται αφορά το ανώτατο ετήσιο όριο της κρατικής συνεισφοράς. Στην θέση ότι «το κράτος βάζει μέχρι 1.200 ευρώ τον χρόνο και αυτό δεν αλλάζει», ο κ. Πιερρακάκης διορθώνει: «Αντιθέτως αλλάζει». Εξηγεί ότι το αρχικό ποσό των 1.200 ευρώ δεν παραμένει αμετάβλητο σε βάθος χρόνου, αλλά αναπροσαρμόζεται αυξητικά, καθώς «τα 1.200 ευρώ αυξάνονται κατά 10% κάθε 5 χρόνια». Η περιοδική αυτή αύξηση εξασφαλίζει τη δυναμική εξέλιξη της κρατικής ενίσχυσης κατά τη διάρκεια των 18 ετών.Ακολούθως γίνεται η εξέταση των συνολικών ποσών που δύνανται να συγκεντρωθούν έως την ενηλικίωση.​Ο κ. Πιερρακάκης παραθέτει τους ακριβείς υπολογισμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει, εφόσον πραγματοποιηθούν οι μέγιστες προβλεπόμενες καταβολές μέχρι τα 18 έτη, η συνολική συμμετοχή του κράτους ανέρχεται συγκεκριμένα στο ποσό των 24.652 ευρώ. Προσθέτει δε ότι, αν στο ποσό αυτό υπολογιστούν και τα αντίστοιχα χρήματα που καταθέτει η οικογένεια, το συνολικό συσσωρευμένο κεφάλαιο των εισφορών φτάνει τις 49.304 ευρώ.

​Ο κ. Πιερρακάκης απορρίπτει την αντίληψη ότι το όφελος περιορίζεται αποκλειστικά στο άθροισμα των καταβολών, απαντώντας «Όχι». Όπως διευκρινίζει, λόγω του ότι πρόκειται για επενδυτικό προϊόν, «με τις αυξημένες αποδόσεις το ποσό μπορεί να αγγίξει τις 60.000 ευρώ ή ακόμα παραπάνω». Η επενδυτική υπεραξία είναι αυτή που επιτρέπει στο τελικό διαθέσιμο κεφάλαιο να ξεπεράσει σημαντικά την ονομαστική αξία των καταθέσεων.



​Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή του, ο κ. Πιερρακάκης διατυπώνει τον θεμελιώδη στόχο του «Κουμπαρά για τη νέα γενιά», που είναι να προσφέρει «ένα δυνατό οικονομικό ξεκίνημα για κάθε παιδί». Συνοψίζοντας τη φιλοσοφία του μέτρου, καταλήγει με τη χαρακτηριστική αναφορά: «Δεν δανειζόμαστε απ' το μέλλον των παιδιών μας, επενδύουμε σε αυτό».



Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ