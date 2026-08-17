Χρέος και AI εκτοξεύουν τις αποδόσεις στα ομόλογα των ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 το 30ετές
Χρέος και AI εκτοξεύουν τις αποδόσεις στα ομόλογα των ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 το 30ετές
Τα τεράστια αμερικανικά ελλείμματα, η πλημμυρίδα νέων κρατικών και εταιρικών εκδόσεων για επενδύσεις στην AI και ο επίμονος πληθωρισμός ωθούν τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν σχεδόν δύο δεκαετίες
Στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν δύο δεκαετιών εκτινάχθηκε τη Δευτέρα η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου, καθώς οι επενδυτές της Wall Street απαιτούν ολοένα μεγαλύτερη αποζημίωση για να δεσμεύσουν τα κεφάλαιά τους σε μακροπρόθεσμους τίτλους των ΗΠΑ. Οι ανησυχίες επικεντρώνονται στην εκρηκτική αύξηση των κρατικών δαπανών και του χρέους, στην πληθώρα νέων εκδόσεων ομολόγων, αλλά και στον πληθωρισμό που εξακολουθεί να βρίσκεται αισθητά πάνω από τον στόχο της Federal Reserve.
Η απόδοση του 30ετούς ενισχύθηκε περίπου 5 μονάδες βάσης, στο 5,31%, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό του Ιουλίου και αγγίζοντας επίπεδα που είχαν να καταγραφούν εδώ και 19 χρόνια, ήτοι από το 2007.
Οι πιέσεις δεν περιορίζονται στις ΗΠΑ. Αντίστοιχη τάση καταγράφεται στις διεθνείς αγορές κρατικού χρέους, με την απόδοση του 30ετούς καναδικού ομολόγου να ανεβαίνει στο υψηλότερο επίπεδο από το 2010, ενώ ανοδικά κινούνται και οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις στην Ευρώπη.
Στις ΗΠΑ, η απόδοση του 10ετούς κρατικού τίτλου, βασικού σημείου αναφοράς για το κόστος των στεγαστικών και άλλων δανείων, αυξήθηκε περισσότερο από 2 μονάδες βάσης, κοντά στο 4,72%, ενώ εκείνη του 2ετούς τίτλου, που είναι περισσότερο ευαίσθητος στις προσδοκίες για τις αποφάσεις της Fed, κινήθηκε πάνω από το 4,18%.
Όσο αυξάνεται η προσφορά νέων τίτλων, οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερες αποδόσεις για να τους απορροφήσουν. Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη καθώς εξασθενεί η ζήτηση από ορισμένους από τους παραδοσιακούς αγοραστές μακροπρόθεσμων ομολόγων.
Η ένταση των πιέσεων έγινε εμφανής ήδη από την περασμένη εβδομάδα. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών πούλησε νέα 30ετή ομόλογα ύψους 25 δισ. δολαρίων με απόδοση 5,216%, το υψηλότερο επίπεδο σε δημοπρασία αυτού του τίτλου από το 2001. Μία ημέρα νωρίτερα, η δημοπρασία 10ετών ομολόγων πραγματοποιήθηκε με το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης από το 2007.
Η άνοδος των αποδόσεων αυξάνει άμεσα τον λογαριασμό εξυπηρέτησης του αμερικανικού χρέους, αλλά οι επιπτώσεις μεταφέρονται και στην πραγματική οικονομία μέσω ακριβότερων στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων.
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Η απόδοση του 30ετούς ενισχύθηκε περίπου 5 μονάδες βάσης, στο 5,31%, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό του Ιουλίου και αγγίζοντας επίπεδα που είχαν να καταγραφούν εδώ και 19 χρόνια, ήτοι από το 2007.
Οι πιέσεις δεν περιορίζονται στις ΗΠΑ. Αντίστοιχη τάση καταγράφεται στις διεθνείς αγορές κρατικού χρέους, με την απόδοση του 30ετούς καναδικού ομολόγου να ανεβαίνει στο υψηλότερο επίπεδο από το 2010, ενώ ανοδικά κινούνται και οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις στην Ευρώπη.
Στις ΗΠΑ, η απόδοση του 10ετούς κρατικού τίτλου, βασικού σημείου αναφοράς για το κόστος των στεγαστικών και άλλων δανείων, αυξήθηκε περισσότερο από 2 μονάδες βάσης, κοντά στο 4,72%, ενώ εκείνη του 2ετούς τίτλου, που είναι περισσότερο ευαίσθητος στις προσδοκίες για τις αποφάσεις της Fed, κινήθηκε πάνω από το 4,18%.
Ελλείμματα σχεδόν 2 τρισ. δολαρίων και βουνό νέων ομολόγωνΠίσω από το sell-off βρίσκεται μια βαθύτερη ανησυχία για τη δημοσιονομική πορεία των ΗΠΑ. Τα ετήσια ομοσπονδιακά ελλείμματα πλησιάζουν τα 2 τρισ. δολάρια, συνεχίζοντας να διογκώνουν το δημόσιο χρέος και αναγκάζοντας το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών να αντλεί τεράστια ποσά από τις αγορές.
Όσο αυξάνεται η προσφορά νέων τίτλων, οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερες αποδόσεις για να τους απορροφήσουν. Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη καθώς εξασθενεί η ζήτηση από ορισμένους από τους παραδοσιακούς αγοραστές μακροπρόθεσμων ομολόγων.
Η ένταση των πιέσεων έγινε εμφανής ήδη από την περασμένη εβδομάδα. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών πούλησε νέα 30ετή ομόλογα ύψους 25 δισ. δολαρίων με απόδοση 5,216%, το υψηλότερο επίπεδο σε δημοπρασία αυτού του τίτλου από το 2001. Μία ημέρα νωρίτερα, η δημοπρασία 10ετών ομολόγων πραγματοποιήθηκε με το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης από το 2007.
Η άνοδος των αποδόσεων αυξάνει άμεσα τον λογαριασμό εξυπηρέτησης του αμερικανικού χρέους, αλλά οι επιπτώσεις μεταφέρονται και στην πραγματική οικονομία μέσω ακριβότερων στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων.
Η έκρηξη της AI φθάνει και στην αγορά ομολόγωνΈνας ακόμη παράγοντας που αρχίζει να επηρεάζει σημαντικά την αγορά είναι η επενδυτική έκρηξη στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι τεχνολογικές εταιρείες χρειάζονται τεράστια κεφάλαια για data centers, υπολογιστικές υποδομές και ενεργειακά έργα και καταφεύγουν όλο και περισσότερο στις αγορές εταιρικού χρέους.
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