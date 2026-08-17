Χρέος και AI εκτοξεύουν τις αποδόσεις στα ομόλογα των ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 το 30ετές

Τα τεράστια αμερικανικά ελλείμματα, η πλημμυρίδα νέων κρατικών και εταιρικών εκδόσεων για επενδύσεις στην AI και ο επίμονος πληθωρισμός ωθούν τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν σχεδόν δύο δεκαετίες