Αμυντική βιομηχανία: Οι σουηδικές FDI, η Ασπίδα του Αχιλλέα και το παράθυρο ευκαιρίας για τις ελληνικές εταιρείες
Αμυντική βιομηχανία: Οι σουηδικές FDI, η Ασπίδα του Αχιλλέα και το παράθυρο ευκαιρίας για τις ελληνικές εταιρείες
Η μεγάλη εξοπλιστική δαπάνη της επόμενης δεκαετίας μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, δημιουργώντας παραγωγή, τεχνογνωσία, εξαγωγές και ισχυρότερη παρουσία στις διεθνείς αλυσίδες
Όταν μια χώρα όπως η Ελλάδα πρόκειται να δαπανήσει 30 δισ. ευρώ σε εξοπλιστικά προγράμματα για την άμυνά της, το ερώτημα δεν είναι μόνο τι όπλα θα αγοράσει. Είναι και πόσο από αυτή τη δαπάνη μπορεί να μετατραπεί σε παραγωγή, τεχνογνωσία και δουλειά για τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Και το πρόγραμμα της «Ασπίδας του Αχιλλέα» αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πρώτα μεγάλα τεστ αυτής της νέας προσέγγισης.
Στο πρόγραμμα του Ελληνικού Θόλου, ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ, προβλέπεται σημαντική ελληνική βιομηχανική συμμετοχή, με στόχο τουλάχιστον 25% κάτι που σημαίνει 700 με 750 εκατ. ευρώ. Το ζητούμενο, όμως, είναι αυτό το ποσοστό να μην αντιμετωπιστεί ως ένας λογιστικός αριθμός, αλλά ως η αφετηρία για να δημιουργηθεί μια πραγματική ελληνική εφοδιαστική αλυσίδα.
Γιατί η αξία, όπως έχει επισημανθεί από πολλά στελέχη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, δεν βρίσκεται μόνο στο πόσα εκατομμύρια θα πάρουν οι ελληνικές εταιρείες από ένα πρόγραμμα. Βρίσκεται στο αν θα αποκτήσουν τεχνογνωσία, πιστοποιήσεις, παραγωγική εμπειρία και πρόσβαση σε διεθνείς αλυσίδες, αλλά και αν θα επενδύσουν πάνω σε αυτά ώστε να μπορούν να συμμετέχουν και στο επόμενο πρόγραμμα.
Διαβάστε περισσότερα στο NewMoney.
Και το πρόγραμμα της «Ασπίδας του Αχιλλέα» αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πρώτα μεγάλα τεστ αυτής της νέας προσέγγισης.
Στο πρόγραμμα του Ελληνικού Θόλου, ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ, προβλέπεται σημαντική ελληνική βιομηχανική συμμετοχή, με στόχο τουλάχιστον 25% κάτι που σημαίνει 700 με 750 εκατ. ευρώ. Το ζητούμενο, όμως, είναι αυτό το ποσοστό να μην αντιμετωπιστεί ως ένας λογιστικός αριθμός, αλλά ως η αφετηρία για να δημιουργηθεί μια πραγματική ελληνική εφοδιαστική αλυσίδα.
Γιατί η αξία, όπως έχει επισημανθεί από πολλά στελέχη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, δεν βρίσκεται μόνο στο πόσα εκατομμύρια θα πάρουν οι ελληνικές εταιρείες από ένα πρόγραμμα. Βρίσκεται στο αν θα αποκτήσουν τεχνογνωσία, πιστοποιήσεις, παραγωγική εμπειρία και πρόσβαση σε διεθνείς αλυσίδες, αλλά και αν θα επενδύσουν πάνω σε αυτά ώστε να μπορούν να συμμετέχουν και στο επόμενο πρόγραμμα.
Διαβάστε περισσότερα στο NewMoney.
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