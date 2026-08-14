Drones made in Greece: Ποιες είναι οι ελληνικές εταιρείες που χτίζουν την επόμενη γενιά της αμυντικής βιομηχανίας
Drones made in Greece: Ποιες είναι οι ελληνικές εταιρείες που χτίζουν την επόμενη γενιά της αμυντικής βιομηχανίας
Από την αγορά ξένων UAV μέχρι την ανάπτυξη εγχώριων συστημάτων, η Ελλάδα χτίζει σταδιακά τη δική της βιομηχανία drones – Ποιες είναι και τι αναπτύσσουν
Μπορεί η Ελλάδα να αγοράζει drones από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και άλλες χώρες, επενδύοντας σημαντικά ποσά σε έτοιμες πλατφόρμες για τις Ένοπλες Δυνάμεις, όμως η εικόνα στην εγχώρια αγορά είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα απ’ όσο δείχνει μια πρώτη ματιά. Πίσω από τις μεγάλες προμήθειες των V-BAT, των Heron και άλλων διεθνών συστημάτων έχει αρχίσει να δημιουργείται ένα ελληνικό οικοσύστημα εταιρειών που σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και εξελίσσουν δικά τους μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Δεν πρόκειται ακόμη για έναν κλάδο που μπορεί να καλύψει μόνος του το σύνολο των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων. Υπάρχει όμως κάτι που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έλειπε: ελληνικές εταιρείες με πραγματικά προϊόντα, επιχειρησιακή εμπειρία, εξαγωγές και τη δυνατότητα να συνεργάζονται με μεγάλους διεθνείς ομίλους.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Δεν πρόκειται ακόμη για έναν κλάδο που μπορεί να καλύψει μόνος του το σύνολο των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων. Υπάρχει όμως κάτι που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έλειπε: ελληνικές εταιρείες με πραγματικά προϊόντα, επιχειρησιακή εμπειρία, εξαγωγές και τη δυνατότητα να συνεργάζονται με μεγάλους διεθνείς ομίλους.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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