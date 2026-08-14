Drones made in Greece: Ποιες είναι οι ελληνικές εταιρείες που χτίζουν την επόμενη γενιά της αμυντικής βιομηχανίας

Από την αγορά ξένων UAV μέχρι την ανάπτυξη εγχώριων συστημάτων, η Ελλάδα χτίζει σταδιακά τη δική της βιομηχανία drones – Ποιες είναι και τι αναπτύσσουν