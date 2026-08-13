«Πωλούνται οι Lakers;»: Πώς μια απλή ερώτηση οδήγησε στο αθόρυβο deal αστραπή των $12,5 δισ.
«Πωλούνται οι Lakers;»: Πώς μια απλή ερώτηση οδήγησε στο αθόρυβο deal αστραπή των $12,5 δισ.
Πώς ο Μπομπο Άιγκερ και ο Τζόσουα Κούσνερ «άρπαξαν» τους Lakers χωρίς τραπεζίτες και με άκρα μυστικότητα - Το παρασκήνιο των συνομιλιών
Μια συζήτηση για τη δημιουργία μιας νέας ομάδας του NBA στο Λας Βέγκας κατέληξε, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, σε ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά deals στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Ο ιδρυτής της Thrive Capital, Τζόσουα Κούσνερ, και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Walt Disney, Μπομπ Άιγκερ, συμφώνησαν να αποκτήσουν τους Los Angeles Lakers έναντι 12,5 δισ. δολαρίων, σε μια συναλλαγή που, εφόσον ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει την ακριβότερη πώληση αθλητικής ομάδας που έχει καταγραφεί ποτέ.
Οι δύο επιχειρηματίες πέρασαν μεγάλο μέρος του καλοκαιριού επεξεργαζόμενοι σχέδιο για τη διεκδίκηση ενός νέου franchise του NBA στο Λας Βέγκας. Συζητούσαν ακόμη και λεπτομέρειες όπως το όνομα της ομάδας, το λογότυπο, τη μασκότ και το γήπεδο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Οι δύο επιχειρηματίες πέρασαν μεγάλο μέρος του καλοκαιριού επεξεργαζόμενοι σχέδιο για τη διεκδίκηση ενός νέου franchise του NBA στο Λας Βέγκας. Συζητούσαν ακόμη και λεπτομέρειες όπως το όνομα της ομάδας, το λογότυπο, τη μασκότ και το γήπεδο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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