«Σουβλάκι 4,70 μετρητά αλλά …. 6 ευρώ με κάρτα» – Το διπλό τιμολόγιο για τουρίστες στα νησιά

Διπλές τιμές για μετρητά και κάρτες καταγγέλλονται σε τουριστικούς προορισμούς, με επιχειρήσεις να επιχειρούν να αποκρύψουν έσοδα - Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ κατέγραψαν παραβατικότητα 37,42%, χιλιάδες φορολογικές παραβάσεις, πρόστιμα και προσωρινά λουκέτα