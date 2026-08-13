«Σουβλάκι 4,70 μετρητά αλλά …. 6 ευρώ με κάρτα» – Το διπλό τιμολόγιο για τουρίστες στα νησιά
«Σουβλάκι 4,70 μετρητά αλλά …. 6 ευρώ με κάρτα» – Το διπλό τιμολόγιο για τουρίστες στα νησιά
Διπλές τιμές για μετρητά και κάρτες καταγγέλλονται σε τουριστικούς προορισμούς, με επιχειρήσεις να επιχειρούν να αποκρύψουν έσοδα - Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ κατέγραψαν παραβατικότητα 37,42%, χιλιάδες φορολογικές παραβάσεις, πρόστιμα και προσωρινά λουκέτα
Καλοκαίρι 2026 σε ελληνικό νησί του Αιγαίου, το να ζητήσεις να φας ένα παραδοσιακό σουβλάκι, μετατρέπεται σε αγοραστικό “deal”… Στην ερώτηση «τι χρωστάω;» η απάντηση δεν εξαρτάται απλώς και μόνο από πού το αγόρασες και πόσο κάνει!
Η αρχική απάντηση «4 ευρώ και 70 λεπτά» ισχύει, μέχρι τη στιγμή όμως που ο πελάτης βγάζει την κάρτα για να πληρώσει. Τότε, το «σουβλάκι» γίνεται «με διπλό ΦΠΑ» και η πληρωμή γίνεται «6 ευρώ για τον κύριο με την κάρτα».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η αρχική απάντηση «4 ευρώ και 70 λεπτά» ισχύει, μέχρι τη στιγμή όμως που ο πελάτης βγάζει την κάρτα για να πληρώσει. Τότε, το «σουβλάκι» γίνεται «με διπλό ΦΠΑ» και η πληρωμή γίνεται «6 ευρώ για τον κύριο με την κάρτα».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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