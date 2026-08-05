Η οικονομία του ύπνου: Μια νέα αγορά σε μια κοινωνία που δεν κοιμάται καλά

Ερευνητές του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ δημοσίευσαν στο περιοδικό Cell την πρώτη λεπτομερή χαρτογράφηση αυτού του κυκλώματος, καταγράφοντας απευθείας τη νευρωνική δραστηριότητα σε ποντίκια στη διάρκεια φυσικού ύπνου. Όπως εξηγεί η Xinlu Ding, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Νευροεπιστήμης του Μπέρκλεϊ και πρώτη συγγραφέας της μελέτης, μέχρι σήμερα η σύνδεση ύπνου κι αυξητικής ορμόνης ήταν γνωστή μόνο έμμεσα, μέσα από αιμοληψίες. Τώρα, για πρώτη φορά, η ομάδα κατέγραψε απευθείας τη νευρωνική δραστηριότητα πίσω από αυτή τη σχέση.

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