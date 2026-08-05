Η οικονομία του ύπνου: Μια νέα αγορά σε μια κοινωνία που δεν κοιμάται καλά
Η οικονομία του ύπνου: Μια νέα αγορά σε μια κοινωνία που δεν κοιμάται καλά
Για δεκαετίες η επιστήμη ήξερε πως ο βαθύς ύπνος συνδέεται με έκκριση αυξητικής ορμόνης, όμως ο μηχανισμός παρέμενε μυστήριο. Τι ακριβώς συνέβαινε όμως μέσα στον εγκέφαλο;
Ερευνητές του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ δημοσίευσαν στο περιοδικό Cell την πρώτη λεπτομερή χαρτογράφηση αυτού του κυκλώματος, καταγράφοντας απευθείας τη νευρωνική δραστηριότητα σε ποντίκια στη διάρκεια φυσικού ύπνου. Όπως εξηγεί η Xinlu Ding, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Νευροεπιστήμης του Μπέρκλεϊ και πρώτη συγγραφέας της μελέτης, μέχρι σήμερα η σύνδεση ύπνου κι αυξητικής ορμόνης ήταν γνωστή μόνο έμμεσα, μέσα από αιμοληψίες. Τώρα, για πρώτη φορά, η ομάδα κατέγραψε απευθείας τη νευρωνική δραστηριότητα πίσω από αυτή τη σχέση.
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