Πλειστηριασμοί: Η… άλλη «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική» και το οικόπεδο στο Μαρούσι

Μπορεί να έχουν περάσει δύο χρόνια, από τον Ιούλιο του 2024 που έφυγε από τη ζωή ο γνωστός κατασκευαστής Μπάμπης Βωβός αλλά ακίνητα των εταιρειών του εξακολουθούν να βγαίνουν στο σφυρί.Αυτή τη φορά, στο στόχαστρο βρίσκεται η ομόρρυθμη εταιρεία «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Α.Ε. και Σια Ο.Ε.». Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα εταιρικά σχήματα του αποκαλούμενου και «βασιλιά των γυάλινων πύργων», το οποίο συστάθηκε το 1983, δηλαδή είναι προγενέστερο του βασικού οχήματος του ομίλου του που ήταν η «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Α.Ε.».Όπως σημειώνεται στα σχετικά στοιχεία της οφειλέτιδας εταιρείας «την 20/02/2025 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η από 17/07/2024 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του Βωβού Χαράλαμπου του Αρμοδίου Ομόρρυθμου εταίρου, από την οποία προκύπτει η έξοδος του».