ΗΠΑ: Απελευθερώνουν 600.000 κουνούπια για να… μειώσουν τον πληθυσμό τους – Πώς λειτουργεί η μέθοδος

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Ακούγεται σαν αντίφαση, όμως οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι μπορεί να αποτελέσει μία από τις πιο αποτελεσματικές λύσεις απέναντι στα κουνούπια. Αντί να επιχειρήσουν την εξόντωσή τους με εντομοκτόνα, στην Ουάσιγκτον επιλέγουν να απελευθερώσουν 600.000 κουνούπια, με στόχο να μειώσουν δραστικά τον πληθυσμό τους τους επόμενους μήνες.Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα βιολογικής καταπολέμησης, το οποίο αξιοποιεί τη φυσική συμπεριφορά των εντόμων ώστε να περιοριστεί η αναπαραγωγή τους χωρίς εκτεταμένη χρήση χημικών ουσιών, σύμφωνα με δημοσίευμα του washingtonian.Γιατί τα νέα κουνούπια δεν αποτελούν απειλήΤο σχέδιο εφαρμόζει η εταιρεία Bee Safe Mosquito Control από το Μέριλαντ, η οποία έως τον Σεπτέμβριο θα απελευθερώσει εκατοντάδες χιλιάδες αρσενικά κουνούπια μολυσμένα με το φυσικό βακτήριο Wolbachia.Τα συγκεκριμένα κουνούπια δεν τσιμπούν ανθρώπους, καθώς μόνο τα θηλυκά χρειάζονται αίμα για να ολοκληρώσουν τον κύκλο αναπαραγωγής τους.Η παρουσία του βακτηρίου δημιουργεί ένα ιδιαίτερο βιολογικό αποτέλεσμα. Όταν τα αρσενικά ζευγαρώσουν με θηλυκά του ίδιου είδους, τα αυγά που παράγονται δεν είναι βιώσιμα και δεν εκκολάπτονται ποτέ. Έτσι, κάθε κύκλος αναπαραγωγής οδηγεί σταδιακά σε μείωση του συνολικού πληθυσμού.Όπως εξηγεί ο ιδιοκτήτης της Bee Safe Mosquito Control, Τοντ Μοντγκόμερι, τα θηλυκά συνεχίζουν να γεννούν αυγά σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, όμως κανένα από αυτά δεν εξελίσσεται σε νέο κουνούπι.Στόχος το επικίνδυνο ασιατικό κουνούπι τίγρηςΗ μέθοδος επικεντρώνεται κυρίως στο ασιατικό κουνούπι τίγρης (Asian Tiger mosquito), ένα ιδιαίτερα επιθετικό και χωροκατακτητικό είδος που έχει εξαπλωθεί σε πολλές περιοχές του κόσμου.Το συγκεκριμένο κουνούπι θεωρείται σημαντικός φορέας σοβαρών λοιμώξεων, καθώς μπορεί να μεταδώσει ασθένειες όπως ο δάγκειος πυρετός, ο κίτρινος πυρετός, ο ιός Ζίκα, η τσικουνγκούνια, αλλά και ορισμένες μορφές εγκεφαλίτιδας.Λιγότερα εντομοκτόνα, μεγαλύτερη προστασίαΟι επιστήμονες που υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια πιο στοχευμένη και φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση σε σχέση με τους μαζικούς ψεκασμούς.