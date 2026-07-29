Καμπανάκι για τη ναυτική εκπαίδευση οι χαμηλότερες βάσεις στις ΑΕΝ
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Καμπανάκι για τη ναυτική εκπαίδευση οι χαμηλότερες βάσεις στις ΑΕΝ

Ο Γιώργος Ξηραδάκης ζητά επανεκκίνηση της στρατηγικής προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα, τονίζοντας ότι η ελληνική ναυτιλία χρειάζεται τους καλύτερους αποφοίτους για να διατηρήσει την παγκόσμια πρωτιά της

Καμπανάκι για τη ναυτική εκπαίδευση οι χαμηλότερες βάσεις στις ΑΕΝ
Η νέα μείωση των βάσεων εισαγωγής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) προκαλεί έντονο προβληματισμό στον χώρο της ναυτιλίας, καθώς αναδεικνύει τις δυσκολίες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα. Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ο τραπεζίτης και σύμβουλος ναυτιλιακών επιχειρήσεων Γιώργος Ξηραδάκης χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως ένα ηχηρό μήνυμα που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο.

Όπως επισημαίνει, η πτώση των βάσεων δεν αποτελεί απλώς ένα στατιστικό στοιχείο, αλλά μια ένδειξη ότι, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, η ναυτική εκπαίδευση εξακολουθεί να μην προσελκύει σε ικανοποιητικό βαθμό τους αριστούχους και γενικότερα τους νέους με υψηλές επιδόσεις.

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