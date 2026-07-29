Καμπανάκι για τη ναυτική εκπαίδευση οι χαμηλότερες βάσεις στις ΑΕΝ

Ο Γιώργος Ξηραδάκης ζητά επανεκκίνηση της στρατηγικής προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα, τονίζοντας ότι η ελληνική ναυτιλία χρειάζεται τους καλύτερους αποφοίτους για να διατηρήσει την παγκόσμια πρωτιά της