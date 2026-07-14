Και όμως τα γκάλοπ συνεχίζουν (μεσοκαλόκαιρο), ο διάλογος για την Αττική Οδό και το… ραντεβού του Κ.Μ, έρχονται τα χωροταξικά, οι φήμες για την ΕΥΔΑΠ
Και όμως τα γκάλοπ συνεχίζουν (μεσοκαλόκαιρο), ο διάλογος για την Αττική Οδό και το… ραντεβού του Κ.Μ, έρχονται τα χωροταξικά, οι φήμες για την ΕΥΔΑΠ
Χαίρετε, διανύουμε πλέον την τρίτη εβδομάδα του Ιουλίου και όσοι ασχολούνται με την πολιτική θα παρατηρούν ότι η δραστηριότητα τόσο του ίδιου του Κ.Μ όσο και του επιτελείου του συνεχίζεται αμείωτη
Εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για κανένα μπάνιο το σαββατοκύριακο που πήγε στην Τήνο, αλλά για το φουλ πρόγραμμά του με εκδηλώσεις, επισκέψεις και αρκετό “homework” που λέμε, με τις κυβερνητικές εκκρεμότητες των επομένων μηνών. Γι' αυτό άλλωστε μου είπαν ότι έφυγε για λίγο προ εβδομάδας ο Σκέρτσος για ξεκούραση προκειμένου να είναι γραφείο τον Αύγουστο. Ταυτόχρονα, ο Μητσοτάκης ετοιμάζει για τις επόμενες μέρες τουλάχιστον τρεις περιοδείες εκτός Αττικής. Την Τετάρτη θα πάει στη Βόρεια Εύβοια αυθημερόν, ενώ στις 23 του μήνα θα δώσει το «παρών» στα εγκαίνια του ολοκληρωμένου αυτοκινητοδρόμου Ε65 που βγάζει τη Δυτική Μακεδονία από την απομόνωση. Τέλος, στις 28 Ιουλίου θα πάει Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Όσον αφορά την προετοιμασία για τη ΔΕΘ που είναι και… δίπλα (ή πάνω) στις εκλογές αντιλαμβάνεστε τι γίνεται με Πιερρ και Πετραλιά. Σβήνει και γράφει excels ο Θάνος!
Και όμως δημοσκοπήσεις…
-Ενδεικτικό του προεκλογικού κλίματος, ασχέτως του τι θα αποφασίσει στο τέλος (Αυγούστου) ο Μητσοτάκης είναι ότι ακόμα και τώρα, μέσα Ιουλίου, γίνονται δημοσκοπήσεις. Κάνουν και στο Μ.Μ, αλλά κάνει και ο Τσίπρας και μετράνε και τάσεις, focus groups, ειδικά θέματα. Ποιος άλλος να μετρήσει θα μου πείτε, ο Νίκος; Εκεί βλέπω να πηγαίνουν στον πατέρα Φανερό στην Παναγιά της Τήνου να της… μιλήσει μπας και κάνει το θαύμα της να αρχίσει να ξεφουσκώνει ο Τσίπρας από Φθινόπωρο. Δεν το βλέπω όμως, ούτε να ξεφουσκώνει ούτε να της μιλάει…
Ραντεβού το… 2029
-Μια αποστροφή της ομιλίας του Μητσοτάκη χθες το μεσημέρι στο Χαϊδάρι, όπου έπεσαν οι υπογραφές για τον τριπλό άξονα του Σκαραμαγκά, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις μετεκλογικές εξελίξεις. Με δεδομένο ότι το έργο θα είναι έτοιμο σε περίπου 3 χρόνια, ο Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον Μυτιληναίο και στον Μπενρουμπή από μεριάς ΜΕΤΚΑ και στον Κούτρα της Δομικής Κρήτης τους έδωσε ραντεβού το 2029 για τα εγκαίνια, δείχνοντας έτσι διάθεση να κόψει κορδέλες και σε μια τρίτη τετραετία.
ΣΥΡΙΖΑ, νέα τρόικα και κλάματα
-Στα χέρια της «τρόικας» του ΣΥΡΙΖΑ πέρασαν και με τη βούλα χθες τα κλειδιά της Κουμουνδούρου, αφού και οι τελευταίοι των Μοϊκανών «προεδρικοί» έφυγαν τρέχοντας, μετά την αλλαγή σκυτάλης. Τώρα, πρόεδρος θα εκλεγεί μόνο από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, αφού οργανώσεις, μέλη και… κάλπες έχουν μετακομίσει στην ΕΛ.Α.Σ. Από κοντά και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που μόλις είδαν την Κεντρική Επιτροπή των… Zoom να μαζεύει απαρτία, γύρισαν τρέχοντας από χωριά και πανηγύρια και άρχισε να βρέχει παραιτήσεις. Μέσα στις επόμενες μέρες ζήτημα αν θα έχουν απομείνει στον ΣΥΡΙΖΑ καμιά δεκαριά βουλευτές, αλλά η κούρσα διαδοχής εξελίσσεται σε θρίλερ. Και αυτό, γιατί άλλοι από τους επιλαχόντες έχουν πάει προς την ΕΛ.Α.Σ., άλλοι δεν θέλουν να ακούσουν για τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι το σκέφτονται τι θα ψηφίσουν ανάμεσα στο δίδυμο Πολάκη και Δούρου, με τον Νίκο Παππά να δίνει μάχη, για να μοιράσει οφίκια και ρόλους. Φεύγοντας χθες πάντως από την Κουμουνδούρου, αφού παραιτήθηκε, η Αναπληρώτρια Γραμματέας Αναστασία Σαπουνά ξέσπασε σε κλάματα χαιρετώντας τους υπαλλήλους και πήρε φεύγοντας και την ταμπέλα του γραφείου της.
Το παζάρι για τον Προϋπολογισμό
-Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, δηλαδή ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το διάστημα 2028-2034, αποτελεί πρόκληση συνεννόησης για τα 27 κράτη-μέλη: οι πλουσιότερες χώρες θέλουν περικοπές, ενώ οι χώρες της συνοχής (μαζί και η Ελλάδα) επιμένουν για περισσότερους πόρους. Χθες βράδυ στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε συνάντηση των 16 χωρών της ομάδας συνοχής, όπου ο ΥΦΥΠΕΞ Τάσος Χατζηβασιλείου είχε την επίσημη πρώτη του: η Αθήνα δεν θέλει περικοπές και επιμένει στην ισόρροπη χρηματοδότηση τόσο των παραδοσιακών πολιτικών (ΚΑΠ, πολιτικές συνοχής κ.λπ.) όσο και των σύγχρονων προκλήσεων (ασφάλεια, άμυνα, τεχνητή νοημοσύνη κ.λπ.). Οι διαπραγματεύσεις είναι σκληρές, όμως στόχος της κυβέρνησης είναι να εξασφαλιστούν όσο δυνατόν περισσότεροι πόροι από το συνολικό πακέτο και η διαπραγμάτευση έχει αρκετό μέλλον ακόμα.
Χωροταξικά σχέδια: Η τελευταία πινελιά στο Μ.Μ - Μετά τις 20/7 οι ανακοινώσεις
-Κι επειδή λέγαμε παραπάνω ότι το Μ.Μ κάθε άλλο παρά σε διάθεση διακοπών είναι, να ξεκινήσουμε τα νέα της αγοράς αναφέροντας κάτι που ενδιαφέρει πολύ τον επιχειρηματικό κόσμο. Λοιπόν, στην τελική ευθεία μπαίνουν τα τρία νέα Ειδικά Χωροταξικά, με το Ειδικό Χωροταξικό του Τουρισμού να έχει αποκτήσει σαφές προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων δύο. Η επεξεργασία των παρατηρήσεων που κατατέθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και το σχετικό σχέδιο βρίσκεται ήδη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου αναμένεται να λάβει την τελική πολιτική έγκριση πριν ξεκινήσει η επίσημη διαδικασία. Στη δεύτερη θέση της λίστας βρίσκεται το Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ, το οποίο αποδείχθηκε εξίσου απαιτητικό. Στο ΥΠΕΝ χρειάστηκε να αξιολογηθούν περισσότερα από 1.000 σχόλια που υποβλήθηκαν από επενδυτές, φορείς της αγοράς, την αυτοδιοίκηση, περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολίτες, με αποτέλεσμα η επεξεργασία να απαιτήσει σημαντικό χρόνο. Ακολουθεί το Ειδικό Χωροταξικό για τη Βιομηχανία, η δημόσια διαβούλευση του οποίου ολοκληρώθηκε τελευταία και βρίσκεται πλέον στο στάδιο της αξιολόγησης των παρατηρήσεων. Παρά τον μεγάλο όγκο των σχολίων και τις πιέσεις που ασκήθηκαν από διαφορετικές πλευρές, κυβερνητικές πηγές επιμένουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν ανατρεπτικές αλλαγές στα νέα Ειδικά Χωροταξικά. Αντίθετα, κάνουν λόγο για στοχευμένες παρεμβάσεις, οι οποίες θα αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα ζητήματα που αναδείχθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση, χωρίς να μεταβάλλεται η βασική φιλοσοφία και ο πυρήνας του νέου χωροταξικού σχεδιασμού. Το χρονοδιάγραμμα είναι πλέον ιδιαίτερα πιεστικό, καθώς στόχος του ΥΠΕΝ είναι να έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουλίου και τα τρία Ειδικά Χωροταξικά, τα οποία αποτελούν κρίσιμο ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Εφόσον τηρηθεί ο σχεδιασμός, οι ανακοινώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν μετά τις 20 Ιουλίου, με πρώτο στη λίστα τον Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό. Θα ακολουθήσει το χωροταξικό των ΑΠΕ και, τελευταίο, εκείνο της Βιομηχανίας, ολοκληρώνοντας ένα ακόμη κρίσιμο βήμα του κυβερνητικού σχεδιασμού για τον χωρικό σχεδιασμό και τις επενδύσεις.
Οι υπερβολές του Euronext Athens: Εκανε έξωση στους θεσμικούς
Και όμως δημοσκοπήσεις…
-Ενδεικτικό του προεκλογικού κλίματος, ασχέτως του τι θα αποφασίσει στο τέλος (Αυγούστου) ο Μητσοτάκης είναι ότι ακόμα και τώρα, μέσα Ιουλίου, γίνονται δημοσκοπήσεις. Κάνουν και στο Μ.Μ, αλλά κάνει και ο Τσίπρας και μετράνε και τάσεις, focus groups, ειδικά θέματα. Ποιος άλλος να μετρήσει θα μου πείτε, ο Νίκος; Εκεί βλέπω να πηγαίνουν στον πατέρα Φανερό στην Παναγιά της Τήνου να της… μιλήσει μπας και κάνει το θαύμα της να αρχίσει να ξεφουσκώνει ο Τσίπρας από Φθινόπωρο. Δεν το βλέπω όμως, ούτε να ξεφουσκώνει ούτε να της μιλάει…
Ραντεβού το… 2029
-Μια αποστροφή της ομιλίας του Μητσοτάκη χθες το μεσημέρι στο Χαϊδάρι, όπου έπεσαν οι υπογραφές για τον τριπλό άξονα του Σκαραμαγκά, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις μετεκλογικές εξελίξεις. Με δεδομένο ότι το έργο θα είναι έτοιμο σε περίπου 3 χρόνια, ο Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον Μυτιληναίο και στον Μπενρουμπή από μεριάς ΜΕΤΚΑ και στον Κούτρα της Δομικής Κρήτης τους έδωσε ραντεβού το 2029 για τα εγκαίνια, δείχνοντας έτσι διάθεση να κόψει κορδέλες και σε μια τρίτη τετραετία.
ΣΥΡΙΖΑ, νέα τρόικα και κλάματα
-Στα χέρια της «τρόικας» του ΣΥΡΙΖΑ πέρασαν και με τη βούλα χθες τα κλειδιά της Κουμουνδούρου, αφού και οι τελευταίοι των Μοϊκανών «προεδρικοί» έφυγαν τρέχοντας, μετά την αλλαγή σκυτάλης. Τώρα, πρόεδρος θα εκλεγεί μόνο από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, αφού οργανώσεις, μέλη και… κάλπες έχουν μετακομίσει στην ΕΛ.Α.Σ. Από κοντά και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που μόλις είδαν την Κεντρική Επιτροπή των… Zoom να μαζεύει απαρτία, γύρισαν τρέχοντας από χωριά και πανηγύρια και άρχισε να βρέχει παραιτήσεις. Μέσα στις επόμενες μέρες ζήτημα αν θα έχουν απομείνει στον ΣΥΡΙΖΑ καμιά δεκαριά βουλευτές, αλλά η κούρσα διαδοχής εξελίσσεται σε θρίλερ. Και αυτό, γιατί άλλοι από τους επιλαχόντες έχουν πάει προς την ΕΛ.Α.Σ., άλλοι δεν θέλουν να ακούσουν για τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι το σκέφτονται τι θα ψηφίσουν ανάμεσα στο δίδυμο Πολάκη και Δούρου, με τον Νίκο Παππά να δίνει μάχη, για να μοιράσει οφίκια και ρόλους. Φεύγοντας χθες πάντως από την Κουμουνδούρου, αφού παραιτήθηκε, η Αναπληρώτρια Γραμματέας Αναστασία Σαπουνά ξέσπασε σε κλάματα χαιρετώντας τους υπαλλήλους και πήρε φεύγοντας και την ταμπέλα του γραφείου της.
Το παζάρι για τον Προϋπολογισμό
-Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, δηλαδή ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το διάστημα 2028-2034, αποτελεί πρόκληση συνεννόησης για τα 27 κράτη-μέλη: οι πλουσιότερες χώρες θέλουν περικοπές, ενώ οι χώρες της συνοχής (μαζί και η Ελλάδα) επιμένουν για περισσότερους πόρους. Χθες βράδυ στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε συνάντηση των 16 χωρών της ομάδας συνοχής, όπου ο ΥΦΥΠΕΞ Τάσος Χατζηβασιλείου είχε την επίσημη πρώτη του: η Αθήνα δεν θέλει περικοπές και επιμένει στην ισόρροπη χρηματοδότηση τόσο των παραδοσιακών πολιτικών (ΚΑΠ, πολιτικές συνοχής κ.λπ.) όσο και των σύγχρονων προκλήσεων (ασφάλεια, άμυνα, τεχνητή νοημοσύνη κ.λπ.). Οι διαπραγματεύσεις είναι σκληρές, όμως στόχος της κυβέρνησης είναι να εξασφαλιστούν όσο δυνατόν περισσότεροι πόροι από το συνολικό πακέτο και η διαπραγμάτευση έχει αρκετό μέλλον ακόμα.
Χωροταξικά σχέδια: Η τελευταία πινελιά στο Μ.Μ - Μετά τις 20/7 οι ανακοινώσεις
-Κι επειδή λέγαμε παραπάνω ότι το Μ.Μ κάθε άλλο παρά σε διάθεση διακοπών είναι, να ξεκινήσουμε τα νέα της αγοράς αναφέροντας κάτι που ενδιαφέρει πολύ τον επιχειρηματικό κόσμο. Λοιπόν, στην τελική ευθεία μπαίνουν τα τρία νέα Ειδικά Χωροταξικά, με το Ειδικό Χωροταξικό του Τουρισμού να έχει αποκτήσει σαφές προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων δύο. Η επεξεργασία των παρατηρήσεων που κατατέθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και το σχετικό σχέδιο βρίσκεται ήδη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου αναμένεται να λάβει την τελική πολιτική έγκριση πριν ξεκινήσει η επίσημη διαδικασία. Στη δεύτερη θέση της λίστας βρίσκεται το Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ, το οποίο αποδείχθηκε εξίσου απαιτητικό. Στο ΥΠΕΝ χρειάστηκε να αξιολογηθούν περισσότερα από 1.000 σχόλια που υποβλήθηκαν από επενδυτές, φορείς της αγοράς, την αυτοδιοίκηση, περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολίτες, με αποτέλεσμα η επεξεργασία να απαιτήσει σημαντικό χρόνο. Ακολουθεί το Ειδικό Χωροταξικό για τη Βιομηχανία, η δημόσια διαβούλευση του οποίου ολοκληρώθηκε τελευταία και βρίσκεται πλέον στο στάδιο της αξιολόγησης των παρατηρήσεων. Παρά τον μεγάλο όγκο των σχολίων και τις πιέσεις που ασκήθηκαν από διαφορετικές πλευρές, κυβερνητικές πηγές επιμένουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν ανατρεπτικές αλλαγές στα νέα Ειδικά Χωροταξικά. Αντίθετα, κάνουν λόγο για στοχευμένες παρεμβάσεις, οι οποίες θα αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα ζητήματα που αναδείχθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση, χωρίς να μεταβάλλεται η βασική φιλοσοφία και ο πυρήνας του νέου χωροταξικού σχεδιασμού. Το χρονοδιάγραμμα είναι πλέον ιδιαίτερα πιεστικό, καθώς στόχος του ΥΠΕΝ είναι να έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουλίου και τα τρία Ειδικά Χωροταξικά, τα οποία αποτελούν κρίσιμο ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Εφόσον τηρηθεί ο σχεδιασμός, οι ανακοινώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν μετά τις 20 Ιουλίου, με πρώτο στη λίστα τον Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό. Θα ακολουθήσει το χωροταξικό των ΑΠΕ και, τελευταίο, εκείνο της Βιομηχανίας, ολοκληρώνοντας ένα ακόμη κρίσιμο βήμα του κυβερνητικού σχεδιασμού για τον χωρικό σχεδιασμό και τις επενδύσεις.
Οι υπερβολές του Euronext Athens: Εκανε έξωση στους θεσμικούς
-Ιδιαίτερο προβληματισμό προκάλεσε το γεγονός ότι η Euronext Athens επέλεξε να διακόψει τη δια ζώσης φιλοξενία των παρουσιάσεων των εισηγμένων εταιρειών, ενός θεσμού που επί δεκαπέντε χρόνια στεγαζόταν στις εγκαταστάσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή εταιρειών και επενδυτών, χωρίς να έχει παρουσιαστεί κάποια εναλλακτική λύση που να διασφαλίζει τη συνέχισή του. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της επικοινωνίας με την επενδυτική κοινότητα θα έπρεπε να αποτελεί βασική προτεραιότητα για όλους τους φορείς της αγοράς. Παρά τις νέες συνθήκες, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών αποφάσισε να διαφυλάξει τη συνέχεια ενός θεσμού με ιστορία σχεδόν τριών δεκαετιών και ήδη προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταφορά των παρουσιάσεων σε νέο χώρο, ώστε να μην υπάρξει καμία διακοπή στη λειτουργία τους. Η Ένωση αναμένεται να ανακοινώσει τον Σεπτέμβριο τον νέο χώρο διεξαγωγής των παρουσιάσεων, επιβεβαιώνοντας ότι η στήριξη της διαφάνειας, της ενημέρωσης των επενδυτών και της επικοινωνίας των εισηγμένων εταιρειών με τη θεσμική αγορά παραμένει προτεραιότητα.
Γιατί το Euronext δείχνει αδικαιολόγητη εχθρότητα και αδιαφορία
-Η απόφαση να μη διαθέτει το Euronext Athens τον χώρο στις εγκαταστάσεις του που φιλοξενούσε τόσα χρόνια την ΕΘΕ, δείχνει τουλάχιστον μικρόνοια. Αποκαλύπτει μια διάθεση αδικαιολόγητης εχθρότητας και αδιαφορίας προς τους Ελληνες θεσμικούς επενδυτές, χωρίς να προκύπτει κάποιο συγκεκριμένο όφελος για την ΕΧΑΕ, εκτός ίσως από το ηλεκτρικό που καταναλωνόταν κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων. Είναι προδήλως μια ανόητη απόφαση, για την οποία η στήλη εικάζει ότι δικαιολογείται μόνον αν το Euronext έχει σκοπό να πουλήσει το κτήριο που στεγάζεται σήμερα το Χρηματιστήριο. Σε μια τέτοια περίπτωση η εξήγηση της έξωσης στην ΕΘΕ είναι ότι άρχισε από τώρα να διακόπτει τις πιο ανώδυνες δραστηριότητες που ανοίγουν τον δρόμο για μια τέτοια ενέργεια. Εφόσον περιοριστεί ο αριθμός των εργαζόμενων -κάτι που κατά την άποψη της στήλης είναι ζήτημα χρόνου- το Euronext Athens στη light εκδοχή του μπορεί να μετακομίσει σε πολύ μικρότερα νοικιασμένα γραφεία, τα έσοδα από την πώληση του κτηρίου θα ενισχύουν τον ισολογισμό της μητρικής, ο Μπουζνά θα πάρει ένα καλό bonus και θα καμαρώνει πως η εξαγορά της ΕΧΑΕ ήταν επικερδής κ.λπ. Την ίδια αδιαφορία δείχνει το Euronext Athens και προς τους χρηματιστές που κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου μέχρι να τους ανακοινώσουν τους όρους με τους οποίους θα συμμετέχουν στην αγορά.
Ο κόμβος του Σκαραμαγκά και το τετ α τετ Μητσοτάκη-Κούτρα
-Το παλιό και το νέο αίμα των ελληνικών κατασκευών συναντήθηκαν στη χθεσινή τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, στον Βοτανικό Κήπο. Από τη μία πλευρά βρέθηκε η ΜΕΤΚΑ, μία από τις ισχυρότερες τεχνικές εταιρείες της χώρας, η οποία σε κοινοπραξία με τη Δομική Κρήτης αναλαμβάνει την κατασκευή του έργου. Από την άλλη, ο Δημήτρης Κούτρας, ένας από τους ανθρώπους που ταύτισαν το όνομά τους με την Αττική Οδό, ο οποίος επιστρέφει μέσω της Δομικής Κρήτης στα μεγάλα έργα αποσυμφόρησης του λεκανοπεδίου. Το κλίμα της εκδήλωσης αποτύπωσε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εξήρε το κατασκευαστικό δυναμικό της χώρας, επισημαίνοντας ότι οι ελληνικές τεχνικές εταιρείες διαθέτουν πλέον την τεχνογνωσία να υλοποιούν μεγάλα και ιδιαίτερα σύνθετα έργα υποδομής. Στο ίδιο πλαίσιο, άφησε να διαφανεί ποιο θα είναι το επόμενο μεγάλο οδικό έργο της Αττικής, προαναγγέλλοντας τον άξονα Ελευσίνα-Οινόφυτα, για τον οποίο έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μέσω του θεσμού των Πρότυπων Προτάσεων. Η πιο ενδιαφέρουσα στιγμή της εκδήλωσης πάντως ήρθε όταν ο πρωθυπουργός σχολίασε ότι «το μόνο λάθος που έγινε στην Αττική Οδό ήταν ο κόμβος της Μεταμόρφωσης», στρέφοντας το βλέμμα του προς τον Δημήτρη Κούτρα, που παρακολουθούσε την εκδήλωση από την πρώτη σειρά του ακροατηρίου. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, ο Δ. Κούτρας πλησίασε τον πρωθυπουργό και, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στον σχεδιασμό του κόμβου, αλλά στη μη υλοποίηση της επέκτασης της Λεωφόρου Κύμης, η οποία αποτελούσε βασική παραδοχή του αρχικού σχεδιασμού της Αττικής Οδού. Όπως φέρεται να εξήγησε, η διαμπερής κυκλοφορία από τη Θεσσαλονίκη και τη Λαμία προβλεπόταν να εκτρέπεται μέσω της Κύμης, ώστε ο κόμβος της Μεταμόρφωσης να εξυπηρετεί κυρίως την τοπική κυκλοφορία από το Μενίδι και τις γύρω περιοχές. Η μη κατασκευή της επέκτασης είχε ως αποτέλεσμα να διοχετεύεται τελικά στον συγκεκριμένο κόμβο το μεγαλύτερο μέρος αυτής της κυκλοφορίας. Ο πρωθυπουργός φέρεται να απάντησε ότι η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης δεν εγκαταλείφθηκε επειδή έπαψε να αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα, αλλά επειδή δεν κατέστη δυνατό να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση για την υλοποίησή της. Υπενθυμίζεται ότι η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης περιλαμβανόταν στον αρχικό σχεδιασμό της Αττικής Οδού ως ξεχωριστό δημόσιο έργο και όχι ως τμήμα της σύμβασης παραχώρησης, γεγονός που σήμαινε ότι η χρηματοδότησή της θα βάρυνε το Δημόσιο. Το έργο, προϋπολογισμού 435 εκατ. ευρώ, δημοπρατήθηκε το 2021 με προσωρινό ανάδοχο την κοινοπραξία AKTOR-ΤΕΡΝΑ, ωστόσο δεν προχώρησε λόγω αδυναμίας εξασφάλισης χρηματοδότησης και των προσφυγών που ακολούθησαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Η ΕΥΔΑΠ, οι φήμες και η Γενική Συνέλευση μετόχων
-Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ ίπταται σε υψηλό 18 ετών, με κέρδη +15% σε έναν μήνα και άνω του +50% από την αρχή του 2026. Η κεφαλαιοποίηση ξεπέρασε το 1,3 δισ. ευρώ και στα χρηματιστηριακά γραφεία κυκλοφορεί επίμονα το ερώτημα, ΑΝ ετοιμάζει η ΕΥΔΑΠ αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η λογική της φήμης δεν στερείται βάσης. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της ΡΑΑΕΥ με εγγυημένη απόδοση επί της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης, κατά το πρότυπο των δικτύων ενέργειας, έχει μετατρέψει το «μερισματικό χαρτί» σε μετοχή με αφήγημα υποδομών. To RAB (Regulated Asset Base, Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση) προβλέπεται να εκτοξευθεί από 3,4 δισ. το 2025 σε 6,9 δισ. ευρώ έως το 2029. Παράλληλα, το κυβερνητικό σχέδιο φορτώνει στην ΕΥΔΑΠ τις δημοτικές ΔΕΥΑ σε Εύβοια, Βοιωτία και Φωκίδα, ενώ το σχέδιο «Εύρυτος» είδε τον προϋπολογισμό του να ανεβαίνει στα €750 εκατ. από 550. Επενδύσεις τέτοιας κλίμακας απαιτούν κεφάλαια και το κλίμα στο Euronext Athens αυτή την εποχή είναι ιδανικό. Η ΔΕΗ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ο ΑΔΜΗΕ άντλησαν σημαντικά κεφάλαια, ο AKTOR και η ElvalHalcor έχουν πάρει σειρά. Από την πλευρά της διοίκησης της ΕΥΔΑΠ δεν υπάρχει επιβεβαίωση. Πληροφορίες της στήλης αναφέρουν, ότι η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ έχει προγραμματίσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τον Σεπτέμβριο, με ημερήσια διάταξη αμιγώς διαδικαστική (ανανέωση θητείας εκπροσώπων μειοψηφίας και άλλα συναφή). Τίποτα δεν εμποδίζει, βεβαίως, μια προσθήκη θέματος στην πορεία. Υπάρχει ωστόσο και μια άλλη ανάγνωση των φημών. Στην αγορά ψιθυρίζεται ότι τα σενάρια για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εξυπηρετούν όσους κρατούν short θέσεις και είδαν τη μετοχή να κάνει το χατίρι των long. Στο παιχνίδι αυτό, κυρίαρχη θέση κρατά πλέον και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου στο 12,7% και διαθέσιμα φρέσκα κεφάλαια 659 εκατ. ευρώ. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τη διαχείριση των υδάτων, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Το σχέδιο προβλέπει τη ριζική αναδιάρθρωση του κλάδου μέσω της απορρόφησης 43 συνολικά παρόχων από την ΕΥΔΑΠ (26 τμήματα δήμων, 7 ΔΕΥΑ, 8 ΤΟΕΒ και της αρμοδιότητας άρδευσης της Περιφέρειας). Η ανάληψη και της ευθύνης άρδευσης για πρώτη φορά δημιουργεί σημαντικές οικονομίες κλίμακας και στηρίζει ευρύτερα επιχειρηματικά σχέδια. Παράλληλα, το ρίσκο από την ανάληψη του παθητικού των νέων παρόχων μετριάζεται σημαντικά, καθώς το κράτος αναλαμβάνει να καλύψει το 75% των χρεών τους που προέκυψαν από το ενεργειακό κόστος. Ειδικότερα, για τις περιοχές ευθύνης της ΕΥΔΑΠ (Βοιωτία, Φωκίδα, Εύβοια, Αττική), το Δημόσιο θα καλύψει τουλάχιστον 34,59 εκατ. ευρώ από τα συνολικά χρέη των 40,69 εκατ. ευρώ, γεγονός που θωρακίζει τον ισολογισμό της εισηγμένης.
Viohalco: Εντυπωσιακή ρελάνς από το -4% και επιστροφή πάνω από τα 18 ευρώ
-Ένα αξιόλογο ανοδικό comeback πραγματοποίησε η Viohalco, σβήνοντας τις ισχυρές απώλειες που άγγιξαν το -4% στο πρώτο μισό της χθεσινής συνεδρίασης. Παρά την αρχική πίεση που ώθησε τον τίτλο έως τα χαμηλά των 17 ευρώ, οι αγοραστές αντέδρασαν μαζικά. Η μετοχή ενισχύθηκε τελικά κατά +2,25%, κλείνοντας στα 18,18 ευρώ, με υψηλό ημέρας τα 18,48 ευρώ, ανακτώντας το ψυχολογικό όριο των 18 ευρώ. Με αυτή την κίνηση, η εισηγμένη έβαλε φρένο σε ένα τετραήμερο πτωτικό σερί, προσφέροντας ανάσα μετά τη διορθωτική τροχιά που ακολουθεί από τις 22 Ιουνίου, όταν και είχε καταγράψει το ιστορικό ρεκόρ των 22 ευρώ. Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο της χθεσινής συνεδρίασης είναι ότι η Viohalco κινήθηκε αντίρροπα από τις θυγατρικές της, καθώς τόσο η ElvalHalcor (-0,8%) όσο και η Cenergy (-1,2%) παρέμειναν στο κόκκινο. Η διαφοροποίηση αυτή επέτρεψε στη μητρική εταιρεία να προσπεράσει τη Cenergy στον πίνακα των κεφαλαιοποιήσεων, με την αποτίμηση της Viohalco να διαμορφώνεται πλέον στα 4,71 δισ. ευρώ έναντι 4,62 δισ. ευρώ της θυγατρικής της, αποκαθιστώντας τις εσωτερικές ισορροπίες του ομίλου στο ταμπλό.
Η Paraga Beach του Παπαλέκα
-Ο Γιάννης Παπαλέκας, όπως είναι γνωστό, έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια μια «αυτοκρατορία» στον τομέα των ακινήτων. Dealmaker από τους λίγους, επιφυλάσσει κάθε τόσο και μια κίνηση έκπληξη που εμπλουτίζει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό του. Ως έκπληξη θα μπορούσε να θεωρηθεί (λόγω… επωνυμίας) και μια εταιρεία που συστάθηκε χθες Δευτέρα, από πρόσωπα που σχετίζονται άμεσα με τον όμιλό του. Η επωνυμία της εταιρείας είναι “Paraga Beach” και εδρεύει στα γραφεία του ομίλου Παπαλέκα στο Ψυχικό. Στο σκοπό της περιλαμβάνονται η εκμίσθωση, αγοραπωλησία και διαχείριση ακινήτων, οι υπηρεσίες διατήρησης, αποκατάστασης και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες για την πολιτιστική κληρονομιά, η κατασκευή κτηρίων για κατοικίες και μη, καθώς και σχέδια και σκαριφήματα για αρχιτεκτονικούς σκοπούς. Από αυτά φαίνεται πως η εταιρία είναι «στοχευμένη» με προδιαγραφές για κάποιο ή κάποια συγκεκριμένα project. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 25.000 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά τη σύσταση εξ ολοκλήρου με μετρητά. Τα λεφτά τα έβαλε η εταιρεία «Παπαλέκας Συμμετοχών και Ακινήτων Α.Ε.», που εδρεύει στην Κόρινθο -τόπο καταγωγής του Γιάννη Παπαλέκα- και έτσι είναι η μοναδική μέτοχος της “Paraga Beach”. Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ο Βασίλειος Παπαλέκας (επικεφαλής της «Παπαλέκας Συμμετοχών και Ακινήτων Α.Ε.»), ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και οι Γεώργιος Γεωργάκης και Χρήστος Βασιλείου, ως μέλη.
Τι φοβούνται οι εφοπλιστές και επιστρέφουν στις τράπεζες
-Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η συζήτηση στη ναυτιλία αφορούσε το ύψος του επιτοκίου και τους όρους χρηματοδότησης. Σήμερα, ολοένα και περισσότεροι στον κλάδο εξετάζουν πρώτα τη γεωπολιτική ταυτότητα του χρηματοδότη και μετά το κόστος του δανείου. Οι αμερικανικές προειδοποιήσεις για πιθανές κυρώσεις σε κινεζικές ναυτιλιακές δομές και εταιρείες leasing λειτούργησαν ως καμπανάκι. Ακόμη και χωρίς να εφαρμοστούν στο σύνολό τους, ήταν αρκετές για να οδηγήσουν αρκετούς πλοιοκτήτες σε αναζήτηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, ώστε να μειώσουν την έκθεσή τους σε μελλοντικούς γεωπολιτικούς κινδύνους. Δεν είναι τυχαίο ότι, σύμφωνα με την Petrofin, το χαρτοφυλάκιο των 40 μεγαλύτερων τραπεζών αυξήθηκε στα 300,6 δισ. δολάρια το 2025, ενώ η αξία του παγκόσμιου στόλου και του βιβλίου παραγγελιών έφθασε τα 2,38 τρισ. δολάρια τον Μάιο του 2026. Οι τράπεζες βρήκαν την ευκαιρία να ανακτήσουν μερίδιο αγοράς, αλλά και οι πλοιοκτήτες αναζήτησαν μεγαλύτερη θεσμική ασφάλεια. Στη ναυτιλιακή αγορά ακούγεται πλέον ότι η επόμενη μεγάλη αξιολόγηση ενός δανείου δεν θα αφορά μόνο την πιστοληπτική ικανότητα του πλοιοκτήτη. Θα αφορά και το κατά πόσο η πηγή χρηματοδότησης μπορεί να επηρεαστεί αύριο από έναν νέο γύρο κυρώσεων ή μια ακόμη γεωπολιτική κρίση. Και αυτό είναι ίσως η μεγαλύτερη αλλαγή που φέρνει η νέα εποχή.
Διπλή ανάσα για τη StealthGas: Αποζημίωση και ασφαλής έξοδος από το Ορμούζ
-Υπάρχουν υποθέσεις που στη ναυτιλία δεν κλείνουν εύκολα. Η περίπτωση του Eco Wizard ήταν μία από αυτές. Οι δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν το καλοκαίρι του 2025 στο Ust Luga είχαν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην αγορά, τόσο για τις συνθήκες του περιστατικού όσο και για την ασφαλιστική του διαχείριση. Έναν χρόνο αργότερα, όμως, ο φάκελος φαίνεται να κλείνει οριστικά. Η StealthGas του Χάρη Βαφειά κατέληξε σε συμφωνία με τους ασφαλιστές, εισέπραξε την αποζημίωση και πλέον προχωρά στην πώληση του πλοίου στην υφιστάμενη κατάστασή του, χωρίς να αναμένει επιπλέον οικονομικό όφελος από τη συναλλαγή. Η εταιρεία επιλέγει να γυρίσει σελίδα, αποφεύγοντας μια μακρά διαδικασία επισκευής και επαναφοράς του πλοίου στην αγορά. Την ίδια στιγμή, ένα ακόμη «αγκάθι» έφυγε από τη μέση. Το μοναδικό πλοίο της εταιρείας που είχε εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης πέρασε με ασφάλεια τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να αντιμετωπίσει προβλήματα. Για μια εταιρεία με στόλο 26 πλοίων μεταφοράς υγραερίου, η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι μπορεί πλέον να επικεντρωθεί στην καθημερινή της δραστηριότητα, αφήνοντας πίσω δύο διαφορετικές αλλά ιδιαίτερα απαιτητικές δοκιμασίες.
Η επένδυση της Φράγκου στη νέα γενιά μηχανικών
-Η στήριξη της Navios Maritime Partners στην ομάδα Prom Racing Navios του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου δεν είναι μια ακόμη χορηγία. Στη ναυτιλία, όπου η έλλειψη εξειδικευμένων μηχανικών και τεχνικών στελεχών αποτελεί πλέον διαρκή πρόκληση, όσοι επενδύουν σήμερα στα πανεπιστήμια ουσιαστικά επενδύουν στο ανθρώπινο δυναμικό του αύριο. Δεν είναι τυχαίο ότι η παρουσία της εταιρείας στο Roll Out Event επικεντρώθηκε στις αξίες της επιμονής, της ομαδικής δουλειάς και της συνεχούς εξέλιξης, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τόσο έναν μηχανικό της Formula Student όσο και έναν μηχανικό της σύγχρονης ναυτιλίας. Η σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την πραγματική βιομηχανία αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία, ιδιαίτερα σε μια εποχή που η πράσινη μετάβαση και οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν τα δεδομένα.
Η ΔΕΗ και η Dimand
-Πριν από 6 χρόνια, το 2020, το Ταμείο Εθνικής Άμυνας πραγματοποίησε έναν διαγωνισμό για το πρώην στρατόπεδο Πλέσσα. Τότε, κέρδισε η ΔΕΗ και η Dimand βγήκε δεύτερη. Χθες, ο νικητής και ο επιλαχών ανακοίνωσαν ότι θα κάθονται πλέον ισότιμα στο ίδιο τραπέζι. Η Powerhub Properties Α.Ε., με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 14,1 εκατ. ευρώ, υποκατέστησε τη ΔΕΗ στη μίσθωση 55 ετών (με δυνατότητα επέκτασης επιπλέον 10 χρόνια, ετήσιο μίσθωμα €2,7 εκατ.) και αναλαμβάνει την ανάπτυξη του βιοκλιματικού campus στη Λεωφόρο Μεσογείων 211. Ο προϋπολογισμός ανέβηκε στα 176 εκατ. ευρώ, από τα περίπου 110 εκατ. της αρχικής εκτίμησης του 2024. Προβλέπει 29.900 τ.μ. κύριων χώρων, ύψος αυστηρά μέχρι τα 19,5 μέτρα, 600+ υπόγειες θέσεις στάθμευσης, στόχευση σε LEED και WELL Platinum, παράδοση στα μέσα του 2028. Την κατασκευή, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αναλάβει η ΤΕΡΝΑ. Με αυτή τη συμφωνία, η ΔΕΗ περιορίζει τις κεφαλαιακές της ανάγκες, σε μια περίοδο που το επενδυτικό της πρόγραμμα «τρέχει» σε δίκτυα, ΑΠΕ και Data Centers. Η Dimand διαχειρίζεται ένα μεγάλο έργο με εξασφαλισμένο μισθωτή 55 ετών, το όνειρο κάθε developer. Το καταστατικό προβλέπει ομοφωνία για όλα τα κρίσιμα ζητήματα από το business plan, ενδεχόμενη είσοδο νέου επενδυτή, δανεισμό και μερίσματα. Με άλλα λόγια, είναι ένας γάμος με αυστηρό προγαμιαίο συμβόλαιο. Θα υπάρξει συνέχεια σ’ αυτή τη συνεργασία; Η ΔΕΗ κάθεται πάνω σε ένα από τα μεγαλύτερα και περισσότερο αναξιοποίητα χαρτοφυλάκια ακινήτων της χώρας. Η Dimand ξέρει να τα μετατρέπει σε ακίνητα με αξία. Αλλά προς το παρόν αμφότερες οι πλευρές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει άλλη αντίστοιχη συμφωνία στο τραπέζι.
217 δισ. δολάρια για επενδύσεις ασφάλειας και άμυνας
-Στο πρώτο Defence Industry Forum του ΝΑΤΟ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Άγκυρας, στις 7 Ιουλίου, η Συμμαχία απηύθυνε επίσημο «Call to Action» προς τον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα. Ζήτησε περισσότερα δάνεια, περισσότερα ίδια κεφάλαια, περισσότερη χρηματοδότηση για την αμυντική βιομηχανία. Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν ήδη μεγάλες τράπεζες όπως η Citi, η Barclays, η BNP Paribas, Deutsche Bank, Santander, NatWest, Danske Bank, PKO Bank Polski, η καναδική BDC αλλά και το NATO Innovation Fund. Όλοι αυτοί μαζί, σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, έχουν ήδη κινητοποιήσει 217 δισ. δολάρια για επενδύσεις ασφάλειας και άμυνας. Ο στόχος αμυντικών δαπανών ανεβαίνει από το 2% στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, την ώρα που οι ευρωπαϊκοί προϋπολογισμοί ασφυκτιούν. Όπως το έθεσε ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, το ιδιωτικό κεφάλαιο που ρέει προς την άμυνα «δεν είναι ούτε κατά διάνοια αρκετό». Η Citi, πάντως, έρχεται με προίκα. Είναι η μόνη παγκόσμια τράπεζα με αδιάλειπτη παρουσία στην Ουκρανία που έχει στήσει διαφανή μηχανισμό πληρωμών για παραδόσεις αμυντικού υλικού. Αυτή η δομή, όπως εκτιμά η Citi, μπορεί να κλιμακωθεί και στην ανοικοδόμηση της χώρας. Το παζλ συμπληρώνεται από νέα αρχιτεκτονική. Στην ίδια Σύνοδο, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε τα 9 ιδρυτικά μέλη της νέας Defence, Security and Resilience Bank (DSRB) στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα. Είναι μια νέα «Παγκόσμια Τράπεζα της Άμυνας» με στόχο έως 117 δισ. ευρώ και ορίζοντα λειτουργίας το 2027, δίπλα στο ευρωπαϊκό SAFE των 150 δισ. ευρώ. Για την Ελλάδα η DSRB ίσως είναι ένας τρόπος να συνεχίσει να επενδύει στην Άμυνα και «διπλής χρήσης» εφαρμογές, χωρίς να επιβαρύνει το Δημόσιο Χρέος της. Για δεκαετίες, τα ESG κριτήρια κρατούσαν τις τράπεζες μακριά από τα όπλα. Σήμερα η ασφάλεια βαφτίστηκε «βιωσιμότητα».
Ένας πόλεμος που ξέχασε γιατί άρχισε
-Έχουν περάσει 4,5 μήνες από την πρώτη νύχτα βομβαρδισμών της 28ης Φεβρουαρίου. Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα, ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν έχει αλλάξει αντικείμενο και στόχο. Οι βομβαρδισμοί ξεκίνησαν για να σταματήσει ένα πυρηνικό πρόγραμμα. Σήμερα γίνονται για να ξανανοίξει ένα στενό που πριν από τον πόλεμο ήταν ανοιχτό. Οι Φρουροί της Επανάστασης κήρυξαν την Κυριακή τα Στενά επισήμως κλειστά «μέχρι νεωτέρας» για κάθε πλοίο, εκτοξεύοντας το Brent 4,2% στα $79,2. Ο Πρόεδρος Τραμπ επιμένει ότι η θαλάσσια οδός «παραμένει ανοικτή». Οι τιμές φυσικού αερίου ακολουθούν τη δική τους στρατηγική. Το ολλανδικό TTF ενισχύθηκε σχεδόν +4% στα €50,7/MWh. Η CENTCOM έπληξε περίπου 90 στόχους, παράκτια ραντάρ, πυραύλους, ναυτικά μέσα των IRGC, και η Τεχεράνη απάντησε με πυραύλους και drones κατά αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ. Η ιρανική στρατηγική είναι οικονομικά κομψή και στρατιωτικά φθηνή. Δεν χρειάζεται να κλείσει τα Στενά αρκεί να χτυπά -περιοδικά- μεμονωμένα εμπορικά πλοία, κρατώντας τα ασφάλιστρα στα ύψη και αποδεικνύοντας ότι η διέλευση εξαρτάται από τη συγκατάθεση της Τεχεράνης. Την περασμένη εβδομάδα χτυπήθηκαν το καταριανό LNG tanker Al Rekayat και σαουδαραβικό supertanker. Για την Ευρώπη, η διακύβευση του πολέμου έχει ημερομηνία λήξης, τον χειμώνα. Από τα Στενά περνούσε προπολεμικά το 20% του παγκόσμιου LNG, με το Κατάρ να καλύπτει το 12-14% των ευρωπαϊκών εισαγωγών. Κάθε εβδομάδα αβεβαιότητας στον Κόλπο μεταφράζεται σε ακριβότερο χειμώνα για νοικοκυριά και βιομηχανία. Στην Ελλάδα, το LNG είναι πλέον ραχοκοκαλιά του ενεργειακού μείγματος. Άρα η τιμή του έχει μεγάλη σημασία.
H Aμερική θα μείνει από πετρέλαιο
-Η Wall Street Journal δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ, σύμφωνα με τον οποίο τα Στρατηγικά Αποθέματα Πετρελαίου (SPR) έχουν μειωθεί στα 340 εκατ. βαρέλια που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το 1983. Ήδη όμως και αυτό το μέγεθος είναι ξεπερασμένο, αφού νεότερες μετρήσεις της EIA (U.S. Energy Information Administration, Υπηρεσία Ενεργειακής Πληροφόρησης των ΗΠΑ) που είναι η ανεξάρτητη στατιστική και αναλυτική υπηρεσία του αμερικανικού Υπουργείου Ενέργειας, αποκαλύπτουν ότι το SPR έχει υποχωρήσει στα 319,5 εκατ. βαρέλια (εβδομάδα έως 3 Ιουλίου) που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 1983, τότε που η κυβέρνηση Ρήγκαν ακόμη το γέμιζε για πρώτη φορά. Πριν από 6 χρόνια, τον Μάιο του 2020, τα αμερικανικά Στρατηγικά Αποθέματα Πετρελαίου (SPR) ξεχείλιζαν με 637,8 εκατ. βαρέλια. Η συνολική εικόνα είναι ακόμη πιο ανησυχητική. Τα συνολικά αμερικανικά αποθέματα (εμπορικά + SPR) έπεσαν στα 734 εκατ. βαρέλια, επίπεδο που είναι χαμηλό από το 1984, με τα διυλιστήρια να δουλεύουν στο 96,6% της δυναμικότητας τους. Από θεσμικής πλευράς, το SPR πρέπει να παραμένει τουλάχιστον 20% γεμάτο για να είναι λειτουργικό, σύμφωνα με τον επικεφαλής του American Petroleum Institute, Μάικ Σόμερς. Από τεχνικής πλευράς, μια έκθεση του GAO (U.S. Government Accountability Office, Γραφείο Λογοδοσίας της Κυβέρνησης των ΗΠΑ είναι το ανώτατο ελεγκτικό όργανο του αμερικανικού κράτους, το αντίστοιχο, του δικού μας Ελεγκτικού Συνεδρίου), με ημερομηνία 29 Ιουνίου, προειδοποιεί ότι η γερασμένη υποδομή και η αναβληθείσα συντήρηση περιορίζουν ήδη την επιχειρησιακή ικανότητα του αποθέματος. Τέλος, υπάρχει και το καιρικό. Ένας μεγάλος τυφώνας στον Κόλπο του Μεξικού θα έβρισκε την Αμερική χωρίς μαξιλάρι ασφαλείας. Ο πόλεμος αδειάζει τα αποθέματα των Αμερικανών σε πετρέλαιο.
Πηγή: newmoney.gr
Γιατί το Euronext δείχνει αδικαιολόγητη εχθρότητα και αδιαφορία
-Η απόφαση να μη διαθέτει το Euronext Athens τον χώρο στις εγκαταστάσεις του που φιλοξενούσε τόσα χρόνια την ΕΘΕ, δείχνει τουλάχιστον μικρόνοια. Αποκαλύπτει μια διάθεση αδικαιολόγητης εχθρότητας και αδιαφορίας προς τους Ελληνες θεσμικούς επενδυτές, χωρίς να προκύπτει κάποιο συγκεκριμένο όφελος για την ΕΧΑΕ, εκτός ίσως από το ηλεκτρικό που καταναλωνόταν κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων. Είναι προδήλως μια ανόητη απόφαση, για την οποία η στήλη εικάζει ότι δικαιολογείται μόνον αν το Euronext έχει σκοπό να πουλήσει το κτήριο που στεγάζεται σήμερα το Χρηματιστήριο. Σε μια τέτοια περίπτωση η εξήγηση της έξωσης στην ΕΘΕ είναι ότι άρχισε από τώρα να διακόπτει τις πιο ανώδυνες δραστηριότητες που ανοίγουν τον δρόμο για μια τέτοια ενέργεια. Εφόσον περιοριστεί ο αριθμός των εργαζόμενων -κάτι που κατά την άποψη της στήλης είναι ζήτημα χρόνου- το Euronext Athens στη light εκδοχή του μπορεί να μετακομίσει σε πολύ μικρότερα νοικιασμένα γραφεία, τα έσοδα από την πώληση του κτηρίου θα ενισχύουν τον ισολογισμό της μητρικής, ο Μπουζνά θα πάρει ένα καλό bonus και θα καμαρώνει πως η εξαγορά της ΕΧΑΕ ήταν επικερδής κ.λπ. Την ίδια αδιαφορία δείχνει το Euronext Athens και προς τους χρηματιστές που κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου μέχρι να τους ανακοινώσουν τους όρους με τους οποίους θα συμμετέχουν στην αγορά.
Ο κόμβος του Σκαραμαγκά και το τετ α τετ Μητσοτάκη-Κούτρα
-Το παλιό και το νέο αίμα των ελληνικών κατασκευών συναντήθηκαν στη χθεσινή τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, στον Βοτανικό Κήπο. Από τη μία πλευρά βρέθηκε η ΜΕΤΚΑ, μία από τις ισχυρότερες τεχνικές εταιρείες της χώρας, η οποία σε κοινοπραξία με τη Δομική Κρήτης αναλαμβάνει την κατασκευή του έργου. Από την άλλη, ο Δημήτρης Κούτρας, ένας από τους ανθρώπους που ταύτισαν το όνομά τους με την Αττική Οδό, ο οποίος επιστρέφει μέσω της Δομικής Κρήτης στα μεγάλα έργα αποσυμφόρησης του λεκανοπεδίου. Το κλίμα της εκδήλωσης αποτύπωσε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εξήρε το κατασκευαστικό δυναμικό της χώρας, επισημαίνοντας ότι οι ελληνικές τεχνικές εταιρείες διαθέτουν πλέον την τεχνογνωσία να υλοποιούν μεγάλα και ιδιαίτερα σύνθετα έργα υποδομής. Στο ίδιο πλαίσιο, άφησε να διαφανεί ποιο θα είναι το επόμενο μεγάλο οδικό έργο της Αττικής, προαναγγέλλοντας τον άξονα Ελευσίνα-Οινόφυτα, για τον οποίο έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μέσω του θεσμού των Πρότυπων Προτάσεων. Η πιο ενδιαφέρουσα στιγμή της εκδήλωσης πάντως ήρθε όταν ο πρωθυπουργός σχολίασε ότι «το μόνο λάθος που έγινε στην Αττική Οδό ήταν ο κόμβος της Μεταμόρφωσης», στρέφοντας το βλέμμα του προς τον Δημήτρη Κούτρα, που παρακολουθούσε την εκδήλωση από την πρώτη σειρά του ακροατηρίου. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, ο Δ. Κούτρας πλησίασε τον πρωθυπουργό και, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στον σχεδιασμό του κόμβου, αλλά στη μη υλοποίηση της επέκτασης της Λεωφόρου Κύμης, η οποία αποτελούσε βασική παραδοχή του αρχικού σχεδιασμού της Αττικής Οδού. Όπως φέρεται να εξήγησε, η διαμπερής κυκλοφορία από τη Θεσσαλονίκη και τη Λαμία προβλεπόταν να εκτρέπεται μέσω της Κύμης, ώστε ο κόμβος της Μεταμόρφωσης να εξυπηρετεί κυρίως την τοπική κυκλοφορία από το Μενίδι και τις γύρω περιοχές. Η μη κατασκευή της επέκτασης είχε ως αποτέλεσμα να διοχετεύεται τελικά στον συγκεκριμένο κόμβο το μεγαλύτερο μέρος αυτής της κυκλοφορίας. Ο πρωθυπουργός φέρεται να απάντησε ότι η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης δεν εγκαταλείφθηκε επειδή έπαψε να αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα, αλλά επειδή δεν κατέστη δυνατό να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση για την υλοποίησή της. Υπενθυμίζεται ότι η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης περιλαμβανόταν στον αρχικό σχεδιασμό της Αττικής Οδού ως ξεχωριστό δημόσιο έργο και όχι ως τμήμα της σύμβασης παραχώρησης, γεγονός που σήμαινε ότι η χρηματοδότησή της θα βάρυνε το Δημόσιο. Το έργο, προϋπολογισμού 435 εκατ. ευρώ, δημοπρατήθηκε το 2021 με προσωρινό ανάδοχο την κοινοπραξία AKTOR-ΤΕΡΝΑ, ωστόσο δεν προχώρησε λόγω αδυναμίας εξασφάλισης χρηματοδότησης και των προσφυγών που ακολούθησαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Η ΕΥΔΑΠ, οι φήμες και η Γενική Συνέλευση μετόχων
-Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ ίπταται σε υψηλό 18 ετών, με κέρδη +15% σε έναν μήνα και άνω του +50% από την αρχή του 2026. Η κεφαλαιοποίηση ξεπέρασε το 1,3 δισ. ευρώ και στα χρηματιστηριακά γραφεία κυκλοφορεί επίμονα το ερώτημα, ΑΝ ετοιμάζει η ΕΥΔΑΠ αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η λογική της φήμης δεν στερείται βάσης. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της ΡΑΑΕΥ με εγγυημένη απόδοση επί της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης, κατά το πρότυπο των δικτύων ενέργειας, έχει μετατρέψει το «μερισματικό χαρτί» σε μετοχή με αφήγημα υποδομών. To RAB (Regulated Asset Base, Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση) προβλέπεται να εκτοξευθεί από 3,4 δισ. το 2025 σε 6,9 δισ. ευρώ έως το 2029. Παράλληλα, το κυβερνητικό σχέδιο φορτώνει στην ΕΥΔΑΠ τις δημοτικές ΔΕΥΑ σε Εύβοια, Βοιωτία και Φωκίδα, ενώ το σχέδιο «Εύρυτος» είδε τον προϋπολογισμό του να ανεβαίνει στα €750 εκατ. από 550. Επενδύσεις τέτοιας κλίμακας απαιτούν κεφάλαια και το κλίμα στο Euronext Athens αυτή την εποχή είναι ιδανικό. Η ΔΕΗ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ο ΑΔΜΗΕ άντλησαν σημαντικά κεφάλαια, ο AKTOR και η ElvalHalcor έχουν πάρει σειρά. Από την πλευρά της διοίκησης της ΕΥΔΑΠ δεν υπάρχει επιβεβαίωση. Πληροφορίες της στήλης αναφέρουν, ότι η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ έχει προγραμματίσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τον Σεπτέμβριο, με ημερήσια διάταξη αμιγώς διαδικαστική (ανανέωση θητείας εκπροσώπων μειοψηφίας και άλλα συναφή). Τίποτα δεν εμποδίζει, βεβαίως, μια προσθήκη θέματος στην πορεία. Υπάρχει ωστόσο και μια άλλη ανάγνωση των φημών. Στην αγορά ψιθυρίζεται ότι τα σενάρια για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εξυπηρετούν όσους κρατούν short θέσεις και είδαν τη μετοχή να κάνει το χατίρι των long. Στο παιχνίδι αυτό, κυρίαρχη θέση κρατά πλέον και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου στο 12,7% και διαθέσιμα φρέσκα κεφάλαια 659 εκατ. ευρώ. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκεται το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τη διαχείριση των υδάτων, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Το σχέδιο προβλέπει τη ριζική αναδιάρθρωση του κλάδου μέσω της απορρόφησης 43 συνολικά παρόχων από την ΕΥΔΑΠ (26 τμήματα δήμων, 7 ΔΕΥΑ, 8 ΤΟΕΒ και της αρμοδιότητας άρδευσης της Περιφέρειας). Η ανάληψη και της ευθύνης άρδευσης για πρώτη φορά δημιουργεί σημαντικές οικονομίες κλίμακας και στηρίζει ευρύτερα επιχειρηματικά σχέδια. Παράλληλα, το ρίσκο από την ανάληψη του παθητικού των νέων παρόχων μετριάζεται σημαντικά, καθώς το κράτος αναλαμβάνει να καλύψει το 75% των χρεών τους που προέκυψαν από το ενεργειακό κόστος. Ειδικότερα, για τις περιοχές ευθύνης της ΕΥΔΑΠ (Βοιωτία, Φωκίδα, Εύβοια, Αττική), το Δημόσιο θα καλύψει τουλάχιστον 34,59 εκατ. ευρώ από τα συνολικά χρέη των 40,69 εκατ. ευρώ, γεγονός που θωρακίζει τον ισολογισμό της εισηγμένης.
Viohalco: Εντυπωσιακή ρελάνς από το -4% και επιστροφή πάνω από τα 18 ευρώ
-Ένα αξιόλογο ανοδικό comeback πραγματοποίησε η Viohalco, σβήνοντας τις ισχυρές απώλειες που άγγιξαν το -4% στο πρώτο μισό της χθεσινής συνεδρίασης. Παρά την αρχική πίεση που ώθησε τον τίτλο έως τα χαμηλά των 17 ευρώ, οι αγοραστές αντέδρασαν μαζικά. Η μετοχή ενισχύθηκε τελικά κατά +2,25%, κλείνοντας στα 18,18 ευρώ, με υψηλό ημέρας τα 18,48 ευρώ, ανακτώντας το ψυχολογικό όριο των 18 ευρώ. Με αυτή την κίνηση, η εισηγμένη έβαλε φρένο σε ένα τετραήμερο πτωτικό σερί, προσφέροντας ανάσα μετά τη διορθωτική τροχιά που ακολουθεί από τις 22 Ιουνίου, όταν και είχε καταγράψει το ιστορικό ρεκόρ των 22 ευρώ. Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο της χθεσινής συνεδρίασης είναι ότι η Viohalco κινήθηκε αντίρροπα από τις θυγατρικές της, καθώς τόσο η ElvalHalcor (-0,8%) όσο και η Cenergy (-1,2%) παρέμειναν στο κόκκινο. Η διαφοροποίηση αυτή επέτρεψε στη μητρική εταιρεία να προσπεράσει τη Cenergy στον πίνακα των κεφαλαιοποιήσεων, με την αποτίμηση της Viohalco να διαμορφώνεται πλέον στα 4,71 δισ. ευρώ έναντι 4,62 δισ. ευρώ της θυγατρικής της, αποκαθιστώντας τις εσωτερικές ισορροπίες του ομίλου στο ταμπλό.
Η Paraga Beach του Παπαλέκα
-Ο Γιάννης Παπαλέκας, όπως είναι γνωστό, έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια μια «αυτοκρατορία» στον τομέα των ακινήτων. Dealmaker από τους λίγους, επιφυλάσσει κάθε τόσο και μια κίνηση έκπληξη που εμπλουτίζει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό του. Ως έκπληξη θα μπορούσε να θεωρηθεί (λόγω… επωνυμίας) και μια εταιρεία που συστάθηκε χθες Δευτέρα, από πρόσωπα που σχετίζονται άμεσα με τον όμιλό του. Η επωνυμία της εταιρείας είναι “Paraga Beach” και εδρεύει στα γραφεία του ομίλου Παπαλέκα στο Ψυχικό. Στο σκοπό της περιλαμβάνονται η εκμίσθωση, αγοραπωλησία και διαχείριση ακινήτων, οι υπηρεσίες διατήρησης, αποκατάστασης και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες για την πολιτιστική κληρονομιά, η κατασκευή κτηρίων για κατοικίες και μη, καθώς και σχέδια και σκαριφήματα για αρχιτεκτονικούς σκοπούς. Από αυτά φαίνεται πως η εταιρία είναι «στοχευμένη» με προδιαγραφές για κάποιο ή κάποια συγκεκριμένα project. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 25.000 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά τη σύσταση εξ ολοκλήρου με μετρητά. Τα λεφτά τα έβαλε η εταιρεία «Παπαλέκας Συμμετοχών και Ακινήτων Α.Ε.», που εδρεύει στην Κόρινθο -τόπο καταγωγής του Γιάννη Παπαλέκα- και έτσι είναι η μοναδική μέτοχος της “Paraga Beach”. Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ο Βασίλειος Παπαλέκας (επικεφαλής της «Παπαλέκας Συμμετοχών και Ακινήτων Α.Ε.»), ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και οι Γεώργιος Γεωργάκης και Χρήστος Βασιλείου, ως μέλη.
Τι φοβούνται οι εφοπλιστές και επιστρέφουν στις τράπεζες
-Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η συζήτηση στη ναυτιλία αφορούσε το ύψος του επιτοκίου και τους όρους χρηματοδότησης. Σήμερα, ολοένα και περισσότεροι στον κλάδο εξετάζουν πρώτα τη γεωπολιτική ταυτότητα του χρηματοδότη και μετά το κόστος του δανείου. Οι αμερικανικές προειδοποιήσεις για πιθανές κυρώσεις σε κινεζικές ναυτιλιακές δομές και εταιρείες leasing λειτούργησαν ως καμπανάκι. Ακόμη και χωρίς να εφαρμοστούν στο σύνολό τους, ήταν αρκετές για να οδηγήσουν αρκετούς πλοιοκτήτες σε αναζήτηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, ώστε να μειώσουν την έκθεσή τους σε μελλοντικούς γεωπολιτικούς κινδύνους. Δεν είναι τυχαίο ότι, σύμφωνα με την Petrofin, το χαρτοφυλάκιο των 40 μεγαλύτερων τραπεζών αυξήθηκε στα 300,6 δισ. δολάρια το 2025, ενώ η αξία του παγκόσμιου στόλου και του βιβλίου παραγγελιών έφθασε τα 2,38 τρισ. δολάρια τον Μάιο του 2026. Οι τράπεζες βρήκαν την ευκαιρία να ανακτήσουν μερίδιο αγοράς, αλλά και οι πλοιοκτήτες αναζήτησαν μεγαλύτερη θεσμική ασφάλεια. Στη ναυτιλιακή αγορά ακούγεται πλέον ότι η επόμενη μεγάλη αξιολόγηση ενός δανείου δεν θα αφορά μόνο την πιστοληπτική ικανότητα του πλοιοκτήτη. Θα αφορά και το κατά πόσο η πηγή χρηματοδότησης μπορεί να επηρεαστεί αύριο από έναν νέο γύρο κυρώσεων ή μια ακόμη γεωπολιτική κρίση. Και αυτό είναι ίσως η μεγαλύτερη αλλαγή που φέρνει η νέα εποχή.
Διπλή ανάσα για τη StealthGas: Αποζημίωση και ασφαλής έξοδος από το Ορμούζ
-Υπάρχουν υποθέσεις που στη ναυτιλία δεν κλείνουν εύκολα. Η περίπτωση του Eco Wizard ήταν μία από αυτές. Οι δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν το καλοκαίρι του 2025 στο Ust Luga είχαν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην αγορά, τόσο για τις συνθήκες του περιστατικού όσο και για την ασφαλιστική του διαχείριση. Έναν χρόνο αργότερα, όμως, ο φάκελος φαίνεται να κλείνει οριστικά. Η StealthGas του Χάρη Βαφειά κατέληξε σε συμφωνία με τους ασφαλιστές, εισέπραξε την αποζημίωση και πλέον προχωρά στην πώληση του πλοίου στην υφιστάμενη κατάστασή του, χωρίς να αναμένει επιπλέον οικονομικό όφελος από τη συναλλαγή. Η εταιρεία επιλέγει να γυρίσει σελίδα, αποφεύγοντας μια μακρά διαδικασία επισκευής και επαναφοράς του πλοίου στην αγορά. Την ίδια στιγμή, ένα ακόμη «αγκάθι» έφυγε από τη μέση. Το μοναδικό πλοίο της εταιρείας που είχε εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης πέρασε με ασφάλεια τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να αντιμετωπίσει προβλήματα. Για μια εταιρεία με στόλο 26 πλοίων μεταφοράς υγραερίου, η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι μπορεί πλέον να επικεντρωθεί στην καθημερινή της δραστηριότητα, αφήνοντας πίσω δύο διαφορετικές αλλά ιδιαίτερα απαιτητικές δοκιμασίες.
Η επένδυση της Φράγκου στη νέα γενιά μηχανικών
-Η στήριξη της Navios Maritime Partners στην ομάδα Prom Racing Navios του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου δεν είναι μια ακόμη χορηγία. Στη ναυτιλία, όπου η έλλειψη εξειδικευμένων μηχανικών και τεχνικών στελεχών αποτελεί πλέον διαρκή πρόκληση, όσοι επενδύουν σήμερα στα πανεπιστήμια ουσιαστικά επενδύουν στο ανθρώπινο δυναμικό του αύριο. Δεν είναι τυχαίο ότι η παρουσία της εταιρείας στο Roll Out Event επικεντρώθηκε στις αξίες της επιμονής, της ομαδικής δουλειάς και της συνεχούς εξέλιξης, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τόσο έναν μηχανικό της Formula Student όσο και έναν μηχανικό της σύγχρονης ναυτιλίας. Η σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την πραγματική βιομηχανία αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία, ιδιαίτερα σε μια εποχή που η πράσινη μετάβαση και οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν τα δεδομένα.
Η ΔΕΗ και η Dimand
-Πριν από 6 χρόνια, το 2020, το Ταμείο Εθνικής Άμυνας πραγματοποίησε έναν διαγωνισμό για το πρώην στρατόπεδο Πλέσσα. Τότε, κέρδισε η ΔΕΗ και η Dimand βγήκε δεύτερη. Χθες, ο νικητής και ο επιλαχών ανακοίνωσαν ότι θα κάθονται πλέον ισότιμα στο ίδιο τραπέζι. Η Powerhub Properties Α.Ε., με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 14,1 εκατ. ευρώ, υποκατέστησε τη ΔΕΗ στη μίσθωση 55 ετών (με δυνατότητα επέκτασης επιπλέον 10 χρόνια, ετήσιο μίσθωμα €2,7 εκατ.) και αναλαμβάνει την ανάπτυξη του βιοκλιματικού campus στη Λεωφόρο Μεσογείων 211. Ο προϋπολογισμός ανέβηκε στα 176 εκατ. ευρώ, από τα περίπου 110 εκατ. της αρχικής εκτίμησης του 2024. Προβλέπει 29.900 τ.μ. κύριων χώρων, ύψος αυστηρά μέχρι τα 19,5 μέτρα, 600+ υπόγειες θέσεις στάθμευσης, στόχευση σε LEED και WELL Platinum, παράδοση στα μέσα του 2028. Την κατασκευή, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αναλάβει η ΤΕΡΝΑ. Με αυτή τη συμφωνία, η ΔΕΗ περιορίζει τις κεφαλαιακές της ανάγκες, σε μια περίοδο που το επενδυτικό της πρόγραμμα «τρέχει» σε δίκτυα, ΑΠΕ και Data Centers. Η Dimand διαχειρίζεται ένα μεγάλο έργο με εξασφαλισμένο μισθωτή 55 ετών, το όνειρο κάθε developer. Το καταστατικό προβλέπει ομοφωνία για όλα τα κρίσιμα ζητήματα από το business plan, ενδεχόμενη είσοδο νέου επενδυτή, δανεισμό και μερίσματα. Με άλλα λόγια, είναι ένας γάμος με αυστηρό προγαμιαίο συμβόλαιο. Θα υπάρξει συνέχεια σ’ αυτή τη συνεργασία; Η ΔΕΗ κάθεται πάνω σε ένα από τα μεγαλύτερα και περισσότερο αναξιοποίητα χαρτοφυλάκια ακινήτων της χώρας. Η Dimand ξέρει να τα μετατρέπει σε ακίνητα με αξία. Αλλά προς το παρόν αμφότερες οι πλευρές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει άλλη αντίστοιχη συμφωνία στο τραπέζι.
217 δισ. δολάρια για επενδύσεις ασφάλειας και άμυνας
-Στο πρώτο Defence Industry Forum του ΝΑΤΟ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Άγκυρας, στις 7 Ιουλίου, η Συμμαχία απηύθυνε επίσημο «Call to Action» προς τον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα. Ζήτησε περισσότερα δάνεια, περισσότερα ίδια κεφάλαια, περισσότερη χρηματοδότηση για την αμυντική βιομηχανία. Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν ήδη μεγάλες τράπεζες όπως η Citi, η Barclays, η BNP Paribas, Deutsche Bank, Santander, NatWest, Danske Bank, PKO Bank Polski, η καναδική BDC αλλά και το NATO Innovation Fund. Όλοι αυτοί μαζί, σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, έχουν ήδη κινητοποιήσει 217 δισ. δολάρια για επενδύσεις ασφάλειας και άμυνας. Ο στόχος αμυντικών δαπανών ανεβαίνει από το 2% στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, την ώρα που οι ευρωπαϊκοί προϋπολογισμοί ασφυκτιούν. Όπως το έθεσε ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, το ιδιωτικό κεφάλαιο που ρέει προς την άμυνα «δεν είναι ούτε κατά διάνοια αρκετό». Η Citi, πάντως, έρχεται με προίκα. Είναι η μόνη παγκόσμια τράπεζα με αδιάλειπτη παρουσία στην Ουκρανία που έχει στήσει διαφανή μηχανισμό πληρωμών για παραδόσεις αμυντικού υλικού. Αυτή η δομή, όπως εκτιμά η Citi, μπορεί να κλιμακωθεί και στην ανοικοδόμηση της χώρας. Το παζλ συμπληρώνεται από νέα αρχιτεκτονική. Στην ίδια Σύνοδο, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε τα 9 ιδρυτικά μέλη της νέας Defence, Security and Resilience Bank (DSRB) στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα. Είναι μια νέα «Παγκόσμια Τράπεζα της Άμυνας» με στόχο έως 117 δισ. ευρώ και ορίζοντα λειτουργίας το 2027, δίπλα στο ευρωπαϊκό SAFE των 150 δισ. ευρώ. Για την Ελλάδα η DSRB ίσως είναι ένας τρόπος να συνεχίσει να επενδύει στην Άμυνα και «διπλής χρήσης» εφαρμογές, χωρίς να επιβαρύνει το Δημόσιο Χρέος της. Για δεκαετίες, τα ESG κριτήρια κρατούσαν τις τράπεζες μακριά από τα όπλα. Σήμερα η ασφάλεια βαφτίστηκε «βιωσιμότητα».
Ένας πόλεμος που ξέχασε γιατί άρχισε
-Έχουν περάσει 4,5 μήνες από την πρώτη νύχτα βομβαρδισμών της 28ης Φεβρουαρίου. Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα, ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν έχει αλλάξει αντικείμενο και στόχο. Οι βομβαρδισμοί ξεκίνησαν για να σταματήσει ένα πυρηνικό πρόγραμμα. Σήμερα γίνονται για να ξανανοίξει ένα στενό που πριν από τον πόλεμο ήταν ανοιχτό. Οι Φρουροί της Επανάστασης κήρυξαν την Κυριακή τα Στενά επισήμως κλειστά «μέχρι νεωτέρας» για κάθε πλοίο, εκτοξεύοντας το Brent 4,2% στα $79,2. Ο Πρόεδρος Τραμπ επιμένει ότι η θαλάσσια οδός «παραμένει ανοικτή». Οι τιμές φυσικού αερίου ακολουθούν τη δική τους στρατηγική. Το ολλανδικό TTF ενισχύθηκε σχεδόν +4% στα €50,7/MWh. Η CENTCOM έπληξε περίπου 90 στόχους, παράκτια ραντάρ, πυραύλους, ναυτικά μέσα των IRGC, και η Τεχεράνη απάντησε με πυραύλους και drones κατά αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ. Η ιρανική στρατηγική είναι οικονομικά κομψή και στρατιωτικά φθηνή. Δεν χρειάζεται να κλείσει τα Στενά αρκεί να χτυπά -περιοδικά- μεμονωμένα εμπορικά πλοία, κρατώντας τα ασφάλιστρα στα ύψη και αποδεικνύοντας ότι η διέλευση εξαρτάται από τη συγκατάθεση της Τεχεράνης. Την περασμένη εβδομάδα χτυπήθηκαν το καταριανό LNG tanker Al Rekayat και σαουδαραβικό supertanker. Για την Ευρώπη, η διακύβευση του πολέμου έχει ημερομηνία λήξης, τον χειμώνα. Από τα Στενά περνούσε προπολεμικά το 20% του παγκόσμιου LNG, με το Κατάρ να καλύπτει το 12-14% των ευρωπαϊκών εισαγωγών. Κάθε εβδομάδα αβεβαιότητας στον Κόλπο μεταφράζεται σε ακριβότερο χειμώνα για νοικοκυριά και βιομηχανία. Στην Ελλάδα, το LNG είναι πλέον ραχοκοκαλιά του ενεργειακού μείγματος. Άρα η τιμή του έχει μεγάλη σημασία.
H Aμερική θα μείνει από πετρέλαιο
-Η Wall Street Journal δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ, σύμφωνα με τον οποίο τα Στρατηγικά Αποθέματα Πετρελαίου (SPR) έχουν μειωθεί στα 340 εκατ. βαρέλια που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το 1983. Ήδη όμως και αυτό το μέγεθος είναι ξεπερασμένο, αφού νεότερες μετρήσεις της EIA (U.S. Energy Information Administration, Υπηρεσία Ενεργειακής Πληροφόρησης των ΗΠΑ) που είναι η ανεξάρτητη στατιστική και αναλυτική υπηρεσία του αμερικανικού Υπουργείου Ενέργειας, αποκαλύπτουν ότι το SPR έχει υποχωρήσει στα 319,5 εκατ. βαρέλια (εβδομάδα έως 3 Ιουλίου) που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 1983, τότε που η κυβέρνηση Ρήγκαν ακόμη το γέμιζε για πρώτη φορά. Πριν από 6 χρόνια, τον Μάιο του 2020, τα αμερικανικά Στρατηγικά Αποθέματα Πετρελαίου (SPR) ξεχείλιζαν με 637,8 εκατ. βαρέλια. Η συνολική εικόνα είναι ακόμη πιο ανησυχητική. Τα συνολικά αμερικανικά αποθέματα (εμπορικά + SPR) έπεσαν στα 734 εκατ. βαρέλια, επίπεδο που είναι χαμηλό από το 1984, με τα διυλιστήρια να δουλεύουν στο 96,6% της δυναμικότητας τους. Από θεσμικής πλευράς, το SPR πρέπει να παραμένει τουλάχιστον 20% γεμάτο για να είναι λειτουργικό, σύμφωνα με τον επικεφαλής του American Petroleum Institute, Μάικ Σόμερς. Από τεχνικής πλευράς, μια έκθεση του GAO (U.S. Government Accountability Office, Γραφείο Λογοδοσίας της Κυβέρνησης των ΗΠΑ είναι το ανώτατο ελεγκτικό όργανο του αμερικανικού κράτους, το αντίστοιχο, του δικού μας Ελεγκτικού Συνεδρίου), με ημερομηνία 29 Ιουνίου, προειδοποιεί ότι η γερασμένη υποδομή και η αναβληθείσα συντήρηση περιορίζουν ήδη την επιχειρησιακή ικανότητα του αποθέματος. Τέλος, υπάρχει και το καιρικό. Ένας μεγάλος τυφώνας στον Κόλπο του Μεξικού θα έβρισκε την Αμερική χωρίς μαξιλάρι ασφαλείας. Ο πόλεμος αδειάζει τα αποθέματα των Αμερικανών σε πετρέλαιο.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα