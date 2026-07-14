Και όμως τα γκάλοπ συνεχίζουν (μεσοκαλόκαιρο), ο διάλογος για την Αττική Οδό και το… ραντεβού του Κ.Μ, έρχονται τα χωροταξικά, οι φήμες για την ΕΥΔΑΠ

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Εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για κανένα μπάνιο το σαββατοκύριακο που πήγε στην Τήνο, αλλά για το φουλ πρόγραμμά του με εκδηλώσεις, επισκέψεις και αρκετό “homework” που λέμε, με τις κυβερνητικές εκκρεμότητες των επομένων μηνών. Γι' αυτό άλλωστε μου είπαν ότι έφυγε για λίγο προ εβδομάδας ο Σκέρτσος για ξεκούραση προκειμένου να είναι γραφείο τον Αύγουστο. Ταυτόχρονα, ο Μητσοτάκης ετοιμάζει για τις επόμενες μέρες τουλάχιστον τρεις περιοδείες εκτός Αττικής. Την Τετάρτη θα πάει στη Βόρεια Εύβοια αυθημερόν, ενώ στις 23 του μήνα θα δώσει το «παρών» στα εγκαίνια του ολοκληρωμένου αυτοκινητοδρόμου Ε65 που βγάζει τη Δυτική Μακεδονία από την απομόνωση. Τέλος, στις 28 Ιουλίου θα πάει Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Όσον αφορά την προετοιμασία για τη ΔΕΘ που είναι και… δίπλα (ή πάνω) στις εκλογές αντιλαμβάνεστε τι γίνεται με Πιερρ και Πετραλιά. Σβήνει και γράφει excels ο Θάνος!Και όμως δημοσκοπήσεις…-Ενδεικτικό του προεκλογικού κλίματος, ασχέτως του τι θα αποφασίσει στο τέλος (Αυγούστου) ο Μητσοτάκης είναι ότι ακόμα και τώρα, μέσα Ιουλίου, γίνονται δημοσκοπήσεις. Κάνουν και στο Μ.Μ, αλλά κάνει και ο Τσίπρας και μετράνε και τάσεις, focus groups, ειδικά θέματα. Ποιος άλλος να μετρήσει θα μου πείτε, ο Νίκος; Εκεί βλέπω να πηγαίνουν στον πατέρα Φανερό στην Παναγιά της Τήνου να της… μιλήσει μπας και κάνει το θαύμα της να αρχίσει να ξεφουσκώνει ο Τσίπρας από Φθινόπωρο. Δεν το βλέπω όμως, ούτε να ξεφουσκώνει ούτε να της μιλάει…Ραντεβού το… 2029-Μια αποστροφή της ομιλίας του Μητσοτάκη χθες το μεσημέρι στο Χαϊδάρι, όπου έπεσαν οι υπογραφές για τον τριπλό άξονα του Σκαραμαγκά, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις μετεκλογικές εξελίξεις. Με δεδομένο ότι το έργο θα είναι έτοιμο σε περίπου 3 χρόνια, ο Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον Μυτιληναίο και στον Μπενρουμπή από μεριάς ΜΕΤΚΑ και στον Κούτρα της Δομικής Κρήτης τους έδωσε ραντεβού το 2029 για τα εγκαίνια, δείχνοντας έτσι διάθεση να κόψει κορδέλες και σε μια τρίτη τετραετία.ΣΥΡΙΖΑ, νέα τρόικα και κλάματα-Στα χέρια της «τρόικας» του ΣΥΡΙΖΑ πέρασαν και με τη βούλα χθες τα κλειδιά της Κουμουνδούρου, αφού και οι τελευταίοι των Μοϊκανών «προεδρικοί» έφυγαν τρέχοντας, μετά την αλλαγή σκυτάλης. Τώρα, πρόεδρος θα εκλεγεί μόνο από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, αφού οργανώσεις, μέλη και… κάλπες έχουν μετακομίσει στην ΕΛ.Α.Σ. Από κοντά και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που μόλις είδαν την Κεντρική Επιτροπή των… Zoom να μαζεύει απαρτία, γύρισαν τρέχοντας από χωριά και πανηγύρια και άρχισε να βρέχει παραιτήσεις. Μέσα στις επόμενες μέρες ζήτημα αν θα έχουν απομείνει στον ΣΥΡΙΖΑ καμιά δεκαριά βουλευτές, αλλά η κούρσα διαδοχής εξελίσσεται σε θρίλερ. Και αυτό, γιατί άλλοι από τους επιλαχόντες έχουν πάει προς την ΕΛ.Α.Σ., άλλοι δεν θέλουν να ακούσουν για τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι το σκέφτονται τι θα ψηφίσουν ανάμεσα στο δίδυμο Πολάκη και Δούρου, με τον Νίκο Παππά να δίνει μάχη, για να μοιράσει οφίκια και ρόλους. Φεύγοντας χθες πάντως από την Κουμουνδούρου, αφού παραιτήθηκε, η Αναπληρώτρια Γραμματέας Αναστασία Σαπουνά ξέσπασε σε κλάματα χαιρετώντας τους υπαλλήλους και πήρε φεύγοντας και την ταμπέλα του γραφείου της.Το παζάρι για τον Προϋπολογισμό-Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, δηλαδή ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το διάστημα 2028-2034, αποτελεί πρόκληση συνεννόησης για τα 27 κράτη-μέλη: οι πλουσιότερες χώρες θέλουν περικοπές, ενώ οι χώρες της συνοχής (μαζί και η Ελλάδα) επιμένουν για περισσότερους πόρους. Χθες βράδυ στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε συνάντηση των 16 χωρών της ομάδας συνοχής, όπου ο ΥΦΥΠΕΞ Τάσος Χατζηβασιλείου είχε την επίσημη πρώτη του: η Αθήνα δεν θέλει περικοπές και επιμένει στην ισόρροπη χρηματοδότηση τόσο των παραδοσιακών πολιτικών (ΚΑΠ, πολιτικές συνοχής κ.λπ.) όσο και των σύγχρονων προκλήσεων (ασφάλεια, άμυνα, τεχνητή νοημοσύνη κ.λπ.). Οι διαπραγματεύσεις είναι σκληρές, όμως στόχος της κυβέρνησης είναι να εξασφαλιστούν όσο δυνατόν περισσότεροι πόροι από το συνολικό πακέτο και η διαπραγμάτευση έχει αρκετό μέλλον ακόμα.Χωροταξικά σχέδια: Η τελευταία πινελιά στο Μ.Μ - Μετά τις 20/7 οι ανακοινώσεις-Κι επειδή λέγαμε παραπάνω ότι το Μ.Μ κάθε άλλο παρά σε διάθεση διακοπών είναι, να ξεκινήσουμε τα νέα της αγοράς αναφέροντας κάτι που ενδιαφέρει πολύ τον επιχειρηματικό κόσμο. Λοιπόν, στην τελική ευθεία μπαίνουν τα τρία νέα Ειδικά Χωροταξικά, με το Ειδικό Χωροταξικό του Τουρισμού να έχει αποκτήσει σαφές προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων δύο. Η επεξεργασία των παρατηρήσεων που κατατέθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και το σχετικό σχέδιο βρίσκεται ήδη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου αναμένεται να λάβει την τελική πολιτική έγκριση πριν ξεκινήσει η επίσημη διαδικασία. Στη δεύτερη θέση της λίστας βρίσκεται το Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ, το οποίο αποδείχθηκε εξίσου απαιτητικό. Στο ΥΠΕΝ χρειάστηκε να αξιολογηθούν περισσότερα από 1.000 σχόλια που υποβλήθηκαν από επενδυτές, φορείς της αγοράς, την αυτοδιοίκηση, περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολίτες, με αποτέλεσμα η επεξεργασία να απαιτήσει σημαντικό χρόνο. Ακολουθεί το Ειδικό Χωροταξικό για τη Βιομηχανία, η δημόσια διαβούλευση του οποίου ολοκληρώθηκε τελευταία και βρίσκεται πλέον στο στάδιο της αξιολόγησης των παρατηρήσεων. Παρά τον μεγάλο όγκο των σχολίων και τις πιέσεις που ασκήθηκαν από διαφορετικές πλευρές, κυβερνητικές πηγές επιμένουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν ανατρεπτικές αλλαγές στα νέα Ειδικά Χωροταξικά. Αντίθετα, κάνουν λόγο για στοχευμένες παρεμβάσεις, οι οποίες θα αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα ζητήματα που αναδείχθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση, χωρίς να μεταβάλλεται η βασική φιλοσοφία και ο πυρήνας του νέου χωροταξικού σχεδιασμού. Το χρονοδιάγραμμα είναι πλέον ιδιαίτερα πιεστικό, καθώς στόχος του ΥΠΕΝ είναι να έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουλίου και τα τρία Ειδικά Χωροταξικά, τα οποία αποτελούν κρίσιμο ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Εφόσον τηρηθεί ο σχεδιασμός, οι ανακοινώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν μετά τις 20 Ιουλίου, με πρώτο στη λίστα τον Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό. Θα ακολουθήσει το χωροταξικό των ΑΠΕ και, τελευταίο, εκείνο της Βιομηχανίας, ολοκληρώνοντας ένα ακόμη κρίσιμο βήμα του κυβερνητικού σχεδιασμού για τον χωρικό σχεδιασμό και τις επενδύσεις.Οι υπερβολές του Euronext Athens: Εκανε έξωση στους θεσμικούς