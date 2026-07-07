Οι λογογράφοι: Οι άνθρωποι πίσω από τις ομιλίες των πολιτικών
Οι λογογράφοι: Οι άνθρωποι πίσω από τις ομιλίες των πολιτικών
Από την αρχαία Αθήνα έως τους σύγχρονους λογογράφους, οι «σκιώδεις» συνεργάτες των ηγετών διαμόρφωσαν λέξεις που επηρέασαν την πολιτική και σε κάποιες περιπτώσεις άλλαξαν την πορεία της ιστορίας
Πίσω από κάθε ιστορική πολιτική ομιλία βρίσκεται συνήθως ένας άνθρωπος που έγραψε τις λέξεις, χωρίς ποτέ να τις εκφωνήσει. Αυτός είναι ο ρόλος του speechwriter, του λογογράφου που δίνει μορφή στον δημόσιο λόγο των ηγετών.
Η αρχή: Η αρχαία Αθήνα και οι λογογράφοι
Η Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ. ήταν η πρώτη κοινωνία που μετέτρεψε τη δημόσια ομιλία σε επάγγελμα. Στη δημοκρατία της εποχής, κάθε πολίτης όφειλε να υπερασπίζεται μόνος του τον εαυτό του στα δικαστήρια. Δικηγόροι δεν υπήρχαν. Υπήρχαν όμως οι λογογράφοι: άνθρωποι που έγραφαν τον λόγο, ώστε κάποιος άλλος να τον εκφωνήσει.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η αρχή: Η αρχαία Αθήνα και οι λογογράφοι
Η Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ. ήταν η πρώτη κοινωνία που μετέτρεψε τη δημόσια ομιλία σε επάγγελμα. Στη δημοκρατία της εποχής, κάθε πολίτης όφειλε να υπερασπίζεται μόνος του τον εαυτό του στα δικαστήρια. Δικηγόροι δεν υπήρχαν. Υπήρχαν όμως οι λογογράφοι: άνθρωποι που έγραφαν τον λόγο, ώστε κάποιος άλλος να τον εκφωνήσει.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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