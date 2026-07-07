Οι λογογράφοι: Οι άνθρωποι πίσω από τις ομιλίες των πολιτικών

Από την αρχαία Αθήνα έως τους σύγχρονους λογογράφους, οι «σκιώδεις» συνεργάτες των ηγετών διαμόρφωσαν λέξεις που επηρέασαν την πολιτική και σε κάποιες περιπτώσεις άλλαξαν την πορεία της ιστορίας