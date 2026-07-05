Το μέλι της αρκούδας: Η Δραμινή οικογένεια Καρυπίδη παντρεύει την παράδοση με το ροζ και το χρυσό

Με φιλοσοφία το ''λίγο και καλό'', η Οικογένεια Καρυπίδη από το Παρανέστι Δράμας, φτιάχνει βιολογικό μέλι σε κάθε του μορφή, με το πολυβραβευμένο μέλι της αρκούδας να φτάνει μέχρι και τα delicatessen του εξωτερικού