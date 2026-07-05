Το μέλι της αρκούδας: Η Δραμινή οικογένεια Καρυπίδη παντρεύει την παράδοση με το ροζ και το χρυσό
Το μέλι της αρκούδας: Η Δραμινή οικογένεια Καρυπίδη παντρεύει την παράδοση με το ροζ και το χρυσό
Με φιλοσοφία το ''λίγο και καλό'', η Οικογένεια Καρυπίδη από το Παρανέστι Δράμας, φτιάχνει βιολογικό μέλι σε κάθε του μορφή, με το πολυβραβευμένο μέλι της αρκούδας να φτάνει μέχρι και τα delicatessen του εξωτερικού
Στο Παρανέστι Δράμας, τρεις γενιές της Οικογένειας Καρυπίδη, ασχολούνται με τη μελισσοκομία από τη δεκαετία του 1950. Την αρχή έκανε ο Αναστάσιος Καρυπίδης σε ηλικία 16 ετών, όταν βρήκε ένα μελισσοσμήνος στη κουφάλα ενός γεροπλάτανου. Τη σκυτάλη πήρε ο γιος Γιώργος Καρυπίδης, που μαζί με την κόρη του Κατερίνα, βρίσκονται πίσω από ”Το μέλι της αρκούδας”, παράγοντας και πουλώντας βιολογικό μέλι σε κάθε του μορφή: από τα πολυβραβευμένα μέλια Καστανιάς και Βελανιδιάς και το Θυμαρίσιο, μέχρι το ροζμελί, το φουντουκόμελο ή το μέλι με φύλλα χρυσού.
Πώς προέκυψε όμως ”το μέλι της Αρκούδας”; Ο κ. Γιώργος Καρυπίδης, εξηγεί στο newmoney, ότι για χρόνια οι αρκούδες είχαν εξαφανιστεί από την περιοχή. ”Μια μέρα πηγαίνοντας στο Μελισσοκομείο, είδα ότι έλειπε μια κυψέλη. Φαντάστηκα ότι κάποιος μπορεί να την πήρε, αλλά προχωρώντας πιο κοντά άρχισα να βλέπω σπασμένα κομμάτια της κυψέλης, τις κερήθρες να είναι διασκορπισμένες. Καταλάβαμε ότι είναι αρκούδα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Πώς προέκυψε όμως ”το μέλι της Αρκούδας”; Ο κ. Γιώργος Καρυπίδης, εξηγεί στο newmoney, ότι για χρόνια οι αρκούδες είχαν εξαφανιστεί από την περιοχή. ”Μια μέρα πηγαίνοντας στο Μελισσοκομείο, είδα ότι έλειπε μια κυψέλη. Φαντάστηκα ότι κάποιος μπορεί να την πήρε, αλλά προχωρώντας πιο κοντά άρχισα να βλέπω σπασμένα κομμάτια της κυψέλης, τις κερήθρες να είναι διασκορπισμένες. Καταλάβαμε ότι είναι αρκούδα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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