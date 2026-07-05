Nigel Jones (TWJ Capital): Τα αμερικανικά κεφάλαια που αναζητούν ευκαιρίες στην ευρωπαϊκή άμυνα

Η Ευρώπη έχει ήδη βρει ένα σημαντικό μέρος των πόρων που απαιτούνται για τον αμυντικό της επανεξοπλισμό μέσω του προγράμματος SAFE. Αυτό που εξακολουθεί να λείπει, όμως, είναι τα ιδιωτικά κεφάλαια που θα επιτρέψουν στις αμυντικές βιομηχανίες να αυξήσουν την παραγωγική τους δυναμικότητα και να ανταποκριθούν στις νέες παραγγελίες.



Σε αυτήν ακριβώς την ανάγκη έρχονται να απαντήσουν μεγάλα αμερικανικά private equity funds, τα οποία αναζητούν πλέον επενδυτικές ευκαιρίες στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.



Όπως αποκαλύπτει στο newmoney ο Nigel Jones, Partner της TWJ Capital, η εταιρεία συνεργάζεται ήδη με τρία έως πέντε αμερικανικά επενδυτικά funds που διαθέτουν σημαντική εμπειρία στον αμυντικό τομέα και διαχειρίζονται κεφάλαια έως και 600 δισ. δολάρια. Στόχος είναι η δημιουργία συνεργασιών με ευρωπαϊκές αμυντικές επιχειρήσεις που χρειάζονται νέα κεφάλαια για να επεκτείνουν την παραγωγή τους.

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