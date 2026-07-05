Uber Eats: «Παγώνει» την επέκταση στην Ευρώπη – Αναστέλλονται τα σχέδια και για την Ελλάδα
Uber Eats: «Παγώνει» την επέκταση στην Ευρώπη – Αναστέλλονται τα σχέδια και για την Ελλάδα
Συνεχίζει να επιδιώκει την εξαγορά της Delivery Hero
Η Uber ανέστειλε το μεγαλύτερο μέρος του σχεδίου επέκτασης της υπηρεσίας διανομής φαγητού στην Ευρώπη, μόλις λίγους μήνες μετά την ανακοίνωσή του, καθώς συνεχίζει να επιδιώκει την εξαγορά της Delivery Hero, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Κυριακή.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Uber δεν σχεδιάζει πλέον να λανσάρει την υπηρεσία διανομής φαγητού σε πέντε από τις επτά ευρωπαϊκές χώρες που είχε επιλέξει για επέκταση μέσα στο 2025. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Ελλάδα, η Αυστρία και η Νορβηγία.
Νωρίτερα μέσα στο έτος, η εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι θα επεκτείνει το Uber Eats σε επτά νέες ευρωπαϊκές αγορές: Αυστρία, Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Τσεχία, Ελλάδα και Ρουμανία.
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Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Uber δεν σχεδιάζει πλέον να λανσάρει την υπηρεσία διανομής φαγητού σε πέντε από τις επτά ευρωπαϊκές χώρες που είχε επιλέξει για επέκταση μέσα στο 2025. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Ελλάδα, η Αυστρία και η Νορβηγία.
Νωρίτερα μέσα στο έτος, η εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι θα επεκτείνει το Uber Eats σε επτά νέες ευρωπαϊκές αγορές: Αυστρία, Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Τσεχία, Ελλάδα και Ρουμανία.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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