ΑΠΕ: Από την έκρηξη των φωτοβολταϊκών στις μπαταρίες – Ο σχεδιασμός για τα 3GW έως το 2028
ΑΠΕ: Από την έκρηξη των φωτοβολταϊκών στις μπαταρίες – Ο σχεδιασμός για τα 3GW έως το 2028
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Στόχο για 3 GW εγκατεστημένης ισχύος αποθήκευσης έως το 2028 βάζει η κυβέρνηση, επιταχύνοντας την ανάπτυξη των συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μια περίοδο κατά την οποία η υψηλή διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δημιουργεί νέες προκλήσεις για τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.
Παρουσιάζοντας τον κυβερνητικό σχεδιασμό στη βουλή, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, γνωστοποίησε ότι η Ελλάδα υπέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα, στο Λουξεμβούργο, την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποθήκευση, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση για ανάπτυξη αποθηκευτικής ισχύος 3 GW έως το 2028. Όπως ανέφερε, σήμερα έχουν ήδη ηλεκτριστεί περίπου 530 MW έργων αποθήκευσης στο δίκτυο του ΑΔΜΗΕ και σχεδόν 100 MW στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει ότι η εγκατεστημένη ισχύς θα προσεγγίσει το 1 GW έως το τέλος του έτους και το 1,5 GW στα μέσα του 2027.
Ο υφυπουργός συνέδεσε την ανάγκη ανάπτυξης της αποθήκευσης με την εκρηκτική ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών τα τελευταία χρόνια, υπερασπιζόμενος την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης. Όπως ανέφερε, την περίοδο 2015-2019 «η χώρα εγκατέλειψε τα φωτοβολταϊκά», ενώ από το 2019 και μετά «πάτησε γκάζι», με αποτέλεσμα η Ελλάδα να καταταγεί πέρυσι τρίτη παγκοσμίως στη διείσδυση φωτοβολταϊκών ως ποσοστό της εγχώριας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή φέρνει αναπόφευκτα και νέες προκλήσεις, καθώς η παραγωγή από φωτοβολταϊκά αυξάνεται ταχύτερα από την ανάπτυξη της αποθήκευσης. Αυτό, όπως είπε, οδηγεί σε περικοπές παραγωγής και σε ώρες με μηδενικές ή ακόμη και αρνητικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, φαινόμενο που παρατηρείται σε όλες τις αγορές με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ. Στην Ελλάδα οι ώρες αυτές αντιστοιχούν περίπου στο 12,5% του χρόνου, έναντι 17,5% στην Ισπανία, ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές τα ποσοστά κυμαίνονται από 18% έως και 30%.
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Παρουσιάζοντας τον κυβερνητικό σχεδιασμό στη βουλή, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, γνωστοποίησε ότι η Ελλάδα υπέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα, στο Λουξεμβούργο, την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποθήκευση, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση για ανάπτυξη αποθηκευτικής ισχύος 3 GW έως το 2028. Όπως ανέφερε, σήμερα έχουν ήδη ηλεκτριστεί περίπου 530 MW έργων αποθήκευσης στο δίκτυο του ΑΔΜΗΕ και σχεδόν 100 MW στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει ότι η εγκατεστημένη ισχύς θα προσεγγίσει το 1 GW έως το τέλος του έτους και το 1,5 GW στα μέσα του 2027.
Ο υφυπουργός συνέδεσε την ανάγκη ανάπτυξης της αποθήκευσης με την εκρηκτική ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών τα τελευταία χρόνια, υπερασπιζόμενος την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης. Όπως ανέφερε, την περίοδο 2015-2019 «η χώρα εγκατέλειψε τα φωτοβολταϊκά», ενώ από το 2019 και μετά «πάτησε γκάζι», με αποτέλεσμα η Ελλάδα να καταταγεί πέρυσι τρίτη παγκοσμίως στη διείσδυση φωτοβολταϊκών ως ποσοστό της εγχώριας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή φέρνει αναπόφευκτα και νέες προκλήσεις, καθώς η παραγωγή από φωτοβολταϊκά αυξάνεται ταχύτερα από την ανάπτυξη της αποθήκευσης. Αυτό, όπως είπε, οδηγεί σε περικοπές παραγωγής και σε ώρες με μηδενικές ή ακόμη και αρνητικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, φαινόμενο που παρατηρείται σε όλες τις αγορές με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ. Στην Ελλάδα οι ώρες αυτές αντιστοιχούν περίπου στο 12,5% του χρόνου, έναντι 17,5% στην Ισπανία, ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές τα ποσοστά κυμαίνονται από 18% έως και 30%.
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