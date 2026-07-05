Ανακάμπτει η παραγωγή πετρελαίου, ο OPEC+ ετοιμάζεται να ανοίξει κι άλλο τις στρόφιγγες
Ανακάμπτει η παραγωγή πετρελαίου, ο OPEC+ ετοιμάζεται να ανοίξει κι άλλο τις στρόφιγγες
Ο OPEC+ αναμένεται να εγκρίνει σήμερα, Κυριακή, αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως από τον Αύγουστο
Σε νέα αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου από τον Αύγουστο αναμένεται να προχωρήσει ο OPEC+, καθώς οι χώρες-μέλη επιδιώκουν να ενισχύσουν την παγκόσμια προσφορά σε μια περίοδο που οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν και οι εξαγωγές μέσω του Στενού του Ορμούζ αποκαθίστανται σταδιακά.
Η απόφαση εκτιμάται ότι θα επιβεβαιωθεί στη συνεδρίαση της Κυριακής, ενώ η συμμαχία καλείται παράλληλα να διαχειριστεί νέες εσωτερικές προκλήσεις.
Ο OPEC+ αναμένεται να εγκρίνει αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως από τον Αύγουστο. Η αύξηση θα προστεθεί στις αντίστοιχες που εφαρμόστηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, συνεχίζοντας τη σταδιακή επαναφορά της παραγωγής που είχε περιοριστεί τα προηγούμενα χρόνια.
Πηγές εντός της συμμαχίας ανέφεραν ότι υπάρχει καταρχήν συμφωνία για το συγκεκριμένο μέγεθος αύξησης, ενώ δύο ακόμη αξιωματούχοι χαρακτήρισαν το σενάριο αυτό ως το πιθανότερο αποτέλεσμα της διαδικτυακής συνεδρίασης των υπουργών.
Ωστόσο, μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης δεν αποτυπώθηκε άμεσα στην πραγματική παραγωγή, καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν είχε οδηγήσει στο ουσιαστικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, εμποδίζοντας τις εξαγωγές από σημαντικούς παραγωγούς της περιοχής.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του OPEC, η συνολική παραγωγή της συμμαχίας υποχώρησε στα 33,13 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Μάιο, από 42,77 εκατ. βαρέλια τον Φεβρουάριο. Από τον Ιούνιο καταγράφεται σταδιακή ανάκαμψη, καθώς οι προσπάθειες των ΗΠΑ συνέβαλαν στην αποκατάσταση των εξαγωγών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες του Κόλπου, χωρίς όμως η παραγωγή να έχει επιστρέψει ακόμη στα προπολεμικά επίπεδα.
Το μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου έχει επίσης ενισχύσει την πεποίθηση των αγορών ότι οι ενεργειακές ροές θα επανέλθουν σταδιακά στην κανονικότητα.
Το Brent διαμορφώθηκε κοντά στα 72 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή, αρκετά χαμηλότερα από τα επίπεδα άνω των 120 δολαρίων που είχε αγγίξει κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Την ίδια στιγμή, ο OPEC+ καλείται να αντιμετωπίσει και εσωτερικές προκλήσεις. Η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τη συμμαχία στα τέλη Απριλίου, καθώς και το αίτημα του Ιράκ για υψηλότερες ποσοστώσεις παραγωγής, δημιουργούν νέα δεδομένα για τη συνοχή του οργανισμού.
Σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters, από τον Αύγουστο απομένουν περίπου 379.000 βαρέλια ημερησίως από τις περικοπές παραγωγής του 2023 για να επιστρέψουν στην αγορά. Αν ο σημερινός ρυθμός αυξήσεων διατηρηθεί, η πλήρης άρση των συγκεκριμένων περιορισμών θα μπορούσε να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.
Η απόφαση εκτιμάται ότι θα επιβεβαιωθεί στη συνεδρίαση της Κυριακής, ενώ η συμμαχία καλείται παράλληλα να διαχειριστεί νέες εσωτερικές προκλήσεις.
Ο OPEC+ αναμένεται να εγκρίνει αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως από τον Αύγουστο. Η αύξηση θα προστεθεί στις αντίστοιχες που εφαρμόστηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, συνεχίζοντας τη σταδιακή επαναφορά της παραγωγής που είχε περιοριστεί τα προηγούμενα χρόνια.
Πηγές εντός της συμμαχίας ανέφεραν ότι υπάρχει καταρχήν συμφωνία για το συγκεκριμένο μέγεθος αύξησης, ενώ δύο ακόμη αξιωματούχοι χαρακτήρισαν το σενάριο αυτό ως το πιθανότερο αποτέλεσμα της διαδικτυακής συνεδρίασης των υπουργών.
Σταδιακή ανάκαμψη της παραγωγήςΟι επτά βασικοί παραγωγοί του OPEC+ (Σαουδική Αραβία, Ρωσία, Ιράκ, Κουβέιτ, Αλγερία, Καζακστάν και Ομάν) έχουν ήδη αυξήσει τις ποσοστώσεις τους κατά σχεδόν 800.000 βαρέλια ημερησίως από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο.
Ωστόσο, μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης δεν αποτυπώθηκε άμεσα στην πραγματική παραγωγή, καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν είχε οδηγήσει στο ουσιαστικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, εμποδίζοντας τις εξαγωγές από σημαντικούς παραγωγούς της περιοχής.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του OPEC, η συνολική παραγωγή της συμμαχίας υποχώρησε στα 33,13 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Μάιο, από 42,77 εκατ. βαρέλια τον Φεβρουάριο. Από τον Ιούνιο καταγράφεται σταδιακή ανάκαμψη, καθώς οι προσπάθειες των ΗΠΑ συνέβαλαν στην αποκατάσταση των εξαγωγών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες του Κόλπου, χωρίς όμως η παραγωγή να έχει επιστρέψει ακόμη στα προπολεμικά επίπεδα.
Πιέσεις στις τιμές και νέες προκλήσειςΠαρά τις διαταραχές στην προσφορά, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν επιστρέψει στα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση, επηρεαζόμενες από τη μειωμένη ζήτηση της Κίνας, την αύξηση των εξαγωγών από παραγωγούς εκτός Μέσης Ανατολής και τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα συντονισμένη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA).
Το μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου έχει επίσης ενισχύσει την πεποίθηση των αγορών ότι οι ενεργειακές ροές θα επανέλθουν σταδιακά στην κανονικότητα.
Το Brent διαμορφώθηκε κοντά στα 72 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή, αρκετά χαμηλότερα από τα επίπεδα άνω των 120 δολαρίων που είχε αγγίξει κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Την ίδια στιγμή, ο OPEC+ καλείται να αντιμετωπίσει και εσωτερικές προκλήσεις. Η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τη συμμαχία στα τέλη Απριλίου, καθώς και το αίτημα του Ιράκ για υψηλότερες ποσοστώσεις παραγωγής, δημιουργούν νέα δεδομένα για τη συνοχή του οργανισμού.
Σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters, από τον Αύγουστο απομένουν περίπου 379.000 βαρέλια ημερησίως από τις περικοπές παραγωγής του 2023 για να επιστρέψουν στην αγορά. Αν ο σημερινός ρυθμός αυξήσεων διατηρηθεί, η πλήρης άρση των συγκεκριμένων περιορισμών θα μπορούσε να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα