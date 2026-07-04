Θερμό καλοκαίρι για τις υποδομές: Κορδέλες σε μεγάλα έργα και νέες συμβάσεις δίνουν τον τόνο στις κατασκευές

Εγκαίνια για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης, παραδίδονται τα πρώτα τμήματα του ΒΟΑΚ και το βόρειο τμήμα του Ε65- Ξεκινούν οι παρεμβάσεις στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και υπογράφεται η σύμβαση για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά - Στο επίκεντρο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ και ΜΕΤΚΑ