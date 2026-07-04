Θερμό καλοκαίρι για τις υποδομές: Κορδέλες σε μεγάλα έργα και νέες συμβάσεις δίνουν τον τόνο στις κατασκευές
Θερμό καλοκαίρι για τις υποδομές: Κορδέλες σε μεγάλα έργα και νέες συμβάσεις δίνουν τον τόνο στις κατασκευές
Εγκαίνια για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης, παραδίδονται τα πρώτα τμήματα του ΒΟΑΚ και το βόρειο τμήμα του Ε65- Ξεκινούν οι παρεμβάσεις στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και υπογράφεται η σύμβαση για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά - Στο επίκεντρο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ και ΜΕΤΚΑ
Ένα θερμό καλοκαίρι προμηνύεται για τις μεγάλες υποδομές της χώρας, με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να συγκεντρώνουν διαδοχικές παραδόσεις εμβληματικών έργων αλλά και την εκκίνηση νέων εργοταξίων που αλλάζουν τον χάρτη των μεταφορών.
Από την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά και τα πρώτα τμήματα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) έως την ολοκλήρωση του Ε65 και τις νέες οδικές παρεμβάσεις στην Αττική, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανοίγει έναν νέο κύκλο έργων, επιχειρώντας να διατηρήσει σε υψηλή ταχύτητα το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα υποδομών που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη στη χώρα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Από την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά και τα πρώτα τμήματα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) έως την ολοκλήρωση του Ε65 και τις νέες οδικές παρεμβάσεις στην Αττική, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανοίγει έναν νέο κύκλο έργων, επιχειρώντας να διατηρήσει σε υψηλή ταχύτητα το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα υποδομών που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη στη χώρα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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