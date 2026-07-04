Η κληρονομιά που διχάζει την εφοπλιστική οικογένεια Καρνέση – Στα δικαστήρια η νέα σύγκρουση
Η κληρονομιά που διχάζει την εφοπλιστική οικογένεια Καρνέση – Στα δικαστήρια η νέα σύγκρουση
Από το μακελειό της Γλυφάδας, στη σύγκρουση με φόντo $250 εκατ. - Οι κληρονόμοι του Προκόπη Καρνέση, η σύζυγός του Μαρία και ο γιος του Μάριος, διεκδικούν δικαστικά την αναγνώριση δικαιωμάτων τους στον οικογενειακό ναυτιλιακό όμιλο
Για σχεδόν μισό αιώνα, η οικογένεια Καρνέση συγκαταλεγόταν ανάμεσα στα πλέον αναγνωρίσιμα ονόματα της ελληνικής ναυτιλίας. Ο οικογενειακός όμιλος που άρχισε να διαμορφώνεται στα τέλη της δεκαετίας του ’70 μέσα από τη συνεργασία των αδελφών Καρνέση, εξελίχθηκε σε έναν ισχυρό διεθνή ναυτιλιακό παίκτη. Πίσω από τη μακρόχρονη επιχειρηματική πορεία, όμως, φαίνεται πως υπήρχαν διαφορετικές εκδοχές για το ποιοι ήταν οι πραγματικοί μέτοχοι και συνιδιοκτήτες των εταιρειών που συγκρότησαν τον όμιλο.
Οι προσφυγές
Σήμερα, σχεδόν 50 χρόνια μετά την ίδρυσή του και 15 μετά τον θάνατο του Προκόπη Καρνέση, γνωστού στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα ως «Paul», οι διαφωνίες αυτές μεταφέρονται στις δικαστικές αίθουσες. Η σύζυγός του Μαρία και ο γιος του Μάριος έχουν καταθέσει αγωγή με οικονομική αξίωση που, σύμφωνα με το δικόγραφο, υπερβαίνει τα 250 εκατ. δολάρια, υποστηρίζοντας ότι ο εκλιπών δεν ήταν απλώς στέλεχος της οικογενειακής επιχείρησης, όπως υποστηρίζουν οι εναγόμενοι, αλλά συνιδιοκτήτης του ναυτιλιακού ομίλου, με συμμετοχή σε πέντε ναυτιλιακές εταιρείες με έδρα τη Λιβερία.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Οι προσφυγές
Σήμερα, σχεδόν 50 χρόνια μετά την ίδρυσή του και 15 μετά τον θάνατο του Προκόπη Καρνέση, γνωστού στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα ως «Paul», οι διαφωνίες αυτές μεταφέρονται στις δικαστικές αίθουσες. Η σύζυγός του Μαρία και ο γιος του Μάριος έχουν καταθέσει αγωγή με οικονομική αξίωση που, σύμφωνα με το δικόγραφο, υπερβαίνει τα 250 εκατ. δολάρια, υποστηρίζοντας ότι ο εκλιπών δεν ήταν απλώς στέλεχος της οικογενειακής επιχείρησης, όπως υποστηρίζουν οι εναγόμενοι, αλλά συνιδιοκτήτης του ναυτιλιακού ομίλου, με συμμετοχή σε πέντε ναυτιλιακές εταιρείες με έδρα τη Λιβερία.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα