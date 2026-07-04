Η κληρονομιά που διχάζει την εφοπλιστική οικογένεια Καρνέση – Στα δικαστήρια η νέα σύγκρουση

Από το μακελειό της Γλυφάδας, στη σύγκρουση με φόντo $250 εκατ. - Οι κληρονόμοι του Προκόπη Καρνέση, η σύζυγός του Μαρία και ο γιος του Μάριος, διεκδικούν δικαστικά την αναγνώριση δικαιωμάτων τους στον οικογενειακό ναυτιλιακό όμιλο