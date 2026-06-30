Χρηματιστήριο: Διατηρούν το προβάδισμα οι αγοραστές με το βλέμμα στις 2.500 μονάδες
Χρηματιστήριο: Διατηρούν το προβάδισμα οι αγοραστές με το βλέμμα στις 2.500 μονάδες
Ισχυρό κλείσιμο εξαμήνου με κέρδη άνω του 16% - Άνοδος 4% τον Ιούνιο - Στο επίκεντρο Motor Oil, Aktor και μερίσματα
Σε ανοδική τροχιά παραμένει το Χρηματιστήριο Αθηνών για δεύτερη διαδοχική μέρα, μειώνοντας σταδιακά την απόσταση από τα πρόσφατα κεκτημένα των 2.500+ μονάδων (υψηλά 17 ετών – επίπεδα Νοεμβρίου 2009).
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (30/6) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,26% και διαπραγματεύεται στις 2.473,80 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.470,34 (χαμηλό ημέρας) και των 2.477,97 μονάδων (υψηλό ημέρας). Ο Ιούνιος ολοκληρώνεται με κέρδη της τάξης του +4% -χωρίς να υπολογίζεται η σημερινή συνεδρίαση- ενώ το α’ εξάμηνο του 2026 το ΧΑ «τρέχει» με ρυθμό άνω του +16%.
Με θετικό πρόσημο και συγκρατημένη αισιοδοξία υποδέχονται οι διεθνείς αγορές την τελευταία συνεδρίαση του Ιουνίου και του πρώτου εξαμήνου. Η προσωρινή εκτόνωση στο γεωπολιτικό μέτωπο και η επανέναρξη του αγοραστικού ενδιαφέροντος για τις AI μετοχές δίνουν τις απαραίτητες «ανάσες», την ώρα που οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής για τα κρίσιμα μακροοικονομικά δεδομένα της εβδομάδας.
Ο βασικότερος καταλύτης για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος είναι η επανεκκίνηση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για σήμερα. Η πρόοδος στο διπλωματικό πεδίο οδήγησε σε αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, περιορίζοντας τους φόβους για αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων και επιτρέποντας στους χρηματιστηριακούς δείκτες να κινηθούν ανοδικά.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (30/6) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,26% και διαπραγματεύεται στις 2.473,80 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.470,34 (χαμηλό ημέρας) και των 2.477,97 μονάδων (υψηλό ημέρας). Ο Ιούνιος ολοκληρώνεται με κέρδη της τάξης του +4% -χωρίς να υπολογίζεται η σημερινή συνεδρίαση- ενώ το α’ εξάμηνο του 2026 το ΧΑ «τρέχει» με ρυθμό άνω του +16%.
Με θετικό πρόσημο και συγκρατημένη αισιοδοξία υποδέχονται οι διεθνείς αγορές την τελευταία συνεδρίαση του Ιουνίου και του πρώτου εξαμήνου. Η προσωρινή εκτόνωση στο γεωπολιτικό μέτωπο και η επανέναρξη του αγοραστικού ενδιαφέροντος για τις AI μετοχές δίνουν τις απαραίτητες «ανάσες», την ώρα που οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής για τα κρίσιμα μακροοικονομικά δεδομένα της εβδομάδας.
Ο βασικότερος καταλύτης για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος είναι η επανεκκίνηση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για σήμερα. Η πρόοδος στο διπλωματικό πεδίο οδήγησε σε αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, περιορίζοντας τους φόβους για αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων και επιτρέποντας στους χρηματιστηριακούς δείκτες να κινηθούν ανοδικά.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα