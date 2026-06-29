Wall Street: Πρώτο κλείσιμο του Dow Jones πάνω από το ορόσημο των 52.000 μονάδων - Ισχυρό comeback για τις τεχνολογικές μετοχές

Η αμερικανική αγορά αντέδρασε δυναμικά μετά το πρόσφατο sell-off, με οδηγό την τεχνολογία, καθώς η αποκλιμάκωση της έντασης ΗΠΑ-Ιράν και οι κολοσσιαίες επενδύσεις της Νότιας Κορέας στην AI βελτίωσαν το κλίμα - Κομβικοί οι δείκτες της αγοράς εργασίας πριν την αργία της 4ης Ιουλίου

Wall Street σε κέρδη, με τον Nasdaq να καταγράφει σημαντική επίδοση και τον Dow Jones να καταφέρνει, για πρώτη φορά, να κλείσει πάνω από το ορόσημο των 52.000 μονάδων.



Ενδοσυνεδριακά ο βιομηχανικός δείκτης είχε περάσει κι άλλες φορές το όριο, όμως το προηγούμενο ρεκόρ του (στις 16 Ιουνίου) ήταν μόλις μια… ανάσα μακριά, στις 51.999,67 μονάδες.



S&P 500 έκανε άλμα ύψους 1,18% στις 7.440 μονάδες και ο Nasdaq εκτινάχθηκε σε ποσοστό 2,07% φτάνοντας τις 25.820 μονάδες.



Στην αγορά ομολόγων, το 10ετές αυξήθηκε ελαφρά στο 4,37% και το 2ετές στο 4,10%.



«Η διάθεση ανάληψης ρίσκου επανέρχεται στην έναρξη αυτής της εβδομάδας, η οποία είναι συντομότερη λόγω αργίας, καθώς οι επενδυτές αφήνουν πίσω τους τις ανησυχίες για τις δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη και αυξάνουν την έκθεσή τους στις μετοχές των “Υπέροχων Επτά”», επεσήμανε ο Χοσέ Τόρες της Interactive Brokers προσθέτοντας ότι «ο τεχνολογικός κλάδος υπεραποδίδει, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την πρόσφατη αναταραχή για να αποκτήσουν μετοχές σε χαμηλότερες αποτιμήσεις».







Θετικά για το κλίμα στην αγορά λειτούργησαν σαφώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να αναστείλουν προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις πριν από την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών, αύριο Τρίτη, με επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ αλλά και άλλα τεχνικά ζητήματα του διμερούς μνημονίου. Η εξέλιξη σηματοδοτεί αποκλιμάκωση μετά από ημέρες στρατιωτικών πληγμάτων που απειλούσαν να τινάξουν στον αέρα την εκεχειρία, αν και η επιβεβαίωση του εύθραυστου χαρακτήρα του μνημονίου αναζωπύρωσε τις ανοδικές πιέσεις στις πετρελαϊκές αγορές.





Το αμερικανικό αργό επανήλθε πάνω από τα 70 δολάρια και η προθεσμιακή τιμή του Brent πλησίασε και πάλι τα 73 δολάρια το βαρέλι. Αν και οι τιμές έχουν ουσιαστικά επανέλθει κοντά στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν την έναρξη του πολέμου, στις 27 Φεβρουαρίου.



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Θετικός καταλύτης για τον ταλαιπωρημένο τεχνολογικό κλάδο αποτέλεσε και η ανακοίνωση της Νότιας Κορέας για ένα τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα σε ημιαγωγούς και κέντρα δεδομένων. Η κυβέρνηση της Σεούλ σχεδιάζει επενδύσεις τουλάχιστον 1.350 τρισ. γουόν (περίπου 880 δισ. δολάρια) από εταιρείες όπως η Samsung Electronics και η SK Hynix, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο απαραίτητο για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.



Η πρωτοβουλία έρχεται μετά τη σημαντική πτώση των μετοχών των δύο εταιρειών, οι οποίες συνέβαλαν στις απώλειες του τεχνολογικού κλάδου την προηγούμενη εβδομάδα.



«Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν στενά κατά πόσο τα κεφάλαια αυτά αξιοποιούνται αποτελεσματικά, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου οι αγορές εμφανίζονται ολοένα και πιο επιφυλακτικές απέναντι στο μέγεθος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και στις πραγματικές αποδόσεις που μπορούν να προσφέρουν», σχολίασε ο διευθυντής επενδύσεων της AJ Bell, Ρας Μολντ.



Οι επενδυτές επέστρεψαν δυναμικά στις τεχνολογικές μετοχές, στη συνεδρίαση της Δευτέρας, επιδιώκοντας να επωφεληθούν από τις χαμηλές τιμές μετά το sell-off της περασμένης εβδομάδας. Αυτό οδήγησε τησε κέρδη, με τοννα καταγράφει σημαντική επίδοση και τον Dow Jones να καταφέρνει, για πρώτη φορά, να κλείσει πάνω από το ορόσημο των 52.000 μονάδων.Ενδοσυνεδριακά ο βιομηχανικός δείκτης είχε περάσει κι άλλες φορές το όριο, όμως το προηγούμενο ρεκόρ του (στις 16 Ιουνίου) ήταν μόλις μια… ανάσα μακριά, στις 51.999,67 μονάδες.Συγκεκριμένα, ο Dow Jones «έκλεισε» στο ταβάνι των 52.182 μονάδων αυξημένος κατά 0,59%. Οέκανε άλμα ύψους 1,18% στις 7.440 μονάδες και ο Nasdaq εκτινάχθηκε σε ποσοστό 2,07% φτάνοντας τις 25.820 μονάδες.Στην αγορά ομολόγων, το 10ετές αυξήθηκε ελαφρά στο 4,37% και το 2ετές στο 4,10%.«Η διάθεση ανάληψης ρίσκου επανέρχεται στην έναρξη αυτής της εβδομάδας, η οποία είναι συντομότερη λόγω αργίας, καθώς οι επενδυτές αφήνουν πίσω τους τις ανησυχίες για τις δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη και αυξάνουν την έκθεσή τους στις μετοχές των “Υπέροχων Επτά”», επεσήμανε ο Χοσέ Τόρες της Interactive Brokers προσθέτοντας ότι «ο τεχνολογικός κλάδος υπεραποδίδει, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την πρόσφατη αναταραχή για να αποκτήσουν μετοχές σε χαμηλότερες αποτιμήσεις».Σημειωτέον ότι οι αμερικανικές αγορές θα παραμείνουν κλειστές την ερχόμενη Παρασκευή 3/7, καθώς μεταφέρεται η εθνική αργία της 4ης Ιουλίου που φέτος πέφτει Σάββατο. Επιπλέον και μία ημέρα νωρίτερα, την Πέμπτη, το χρηματιστήριο θα λειτουργήσει με ημιαργία.Θετικά για το κλίμα στην αγορά λειτούργησαν σαφώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να αναστείλουν προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις πριν από την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών, αύριο Τρίτη, με επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ αλλά και άλλα τεχνικά ζητήματα του διμερούς μνημονίου. Η εξέλιξη σηματοδοτεί αποκλιμάκωση μετά από ημέρες στρατιωτικών πληγμάτων που απειλούσαν να τινάξουν στον αέρα την εκεχειρία, αν και η επιβεβαίωση του εύθραυστου χαρακτήρα του μνημονίου αναζωπύρωσε τις ανοδικές πιέσεις στις πετρελαϊκές αγορές.Το αμερικανικό αργό επανήλθε πάνω από τα 70 δολάρια και η προθεσμιακή τιμή του Brent πλησίασε και πάλι τα 73 δολάρια το βαρέλι. Αν και οι τιμές έχουν ουσιαστικά επανέλθει κοντά στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν την έναρξη του πολέμου, στις 27 Φεβρουαρίου.«Παρά τις πρόσκαιρες παραβιάσεις της εκεχειρίας, πιστεύουμε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα καταλήξουν σε συμφωνία», υποστήριξε η Jefferies σε ανάλυση της. «Δεν θεωρούμε ότι μια τέτοια συμφωνία θα επιλύσει μακροπρόθεσμα τα προβλήματα της Μέσης Ανατολής, αλλά πιθανότατα θα αποτελέσει μια προσωρινή λύση που θα επιτρέψει τη συνέχιση της ροής πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ» επεσήμανε.Θετικός καταλύτης για τον ταλαιπωρημένο τεχνολογικό κλάδο αποτέλεσε και η ανακοίνωση της Νότιας Κορέας για ένα τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα σε ημιαγωγούς και κέντρα δεδομένων. Η κυβέρνηση της Σεούλ σχεδιάζει επενδύσεις τουλάχιστον 1.350 τρισ. γουόν (περίπου 880 δισ. δολάρια) από εταιρείες όπως η Samsung Electronics και η SK Hynix, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο απαραίτητο για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.Η πρωτοβουλία έρχεται μετά τη σημαντική πτώση των μετοχών των δύο εταιρειών, οι οποίες συνέβαλαν στις απώλειες του τεχνολογικού κλάδου την προηγούμενη εβδομάδα.«Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν στενά κατά πόσο τα κεφάλαια αυτά αξιοποιούνται αποτελεσματικά, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου οι αγορές εμφανίζονται ολοένα και πιο επιφυλακτικές απέναντι στο μέγεθος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και στις πραγματικές αποδόσεις που μπορούν να προσφέρουν», σχολίασε ο διευθυντής επενδύσεων της AJ Bell, Ρας Μολντ.

Σε κάθε περίπτωση η αλλαγή κλίματος στον κλάδο ήταν σαφής διεθνώς, οδηγώντας έτσι και τον δείκτη Philadelphia Semiconductor Index να ανακάμψει σε ποσοστό άνω του 3,5% μετά τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τον Απρίλιο του 2025 και την τότε ανακοίνωση των ανταποδοτικών δασμώγ Τραμπ.



Ωστόσο, η διάθεση των επενδυτών θα εξαρτηθεί και από τα σημαντικά μακροοικονομικά στοιχεία που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες και τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την κατεύθυνση που θα πάρει η Fed.



Την Τρίτη ανακοινώνονται οι κενές θέσεις εργασίας (έκθεση JOLTS) για τον Μάιο και ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης προσφέροντας εικόνα για τη δυναμική της αγοράς εργασίας και της κατανάλωσης. Την Τετάρτη ακολουθούν η έκθεση απασχόλησης της ADP για τον ιδιωτικό τομέα, ο δείκτης μεταποίησης ISM για τον Ιούνιο και τα στοιχεία για τις κατασκευαστικές δαπάνες, ενώ την ίδια ημέρα ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, συμμετέχει στο κορυφαίο πάνελ του φόρουμ της ΕΚΤ στη Σίντρα, στο πλαίσιο της πρώτης διεθνούς εμφάνισης του ως νέος διοικητής.



Το ενδιαφέρον κορυφώνεται την Πέμπτη, όταν –μία ημέρα νωρίτερα λόγω της αργίας – θα δημοσιευτεί η μηνιαία έκθεση για την απασχόληση (Nonfarm Payrolls), μαζί με το ποσοστό ανεργίας, τις μέσες ωριαίες αποδοχές, τις αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας, το εμπορικό ισοζύγιο και τις βιομηχανικές παραγγελίες.



Οι αγορές θεωρούν την έκθεση για την απασχόληση το σημαντικότερο γεγονός της εβδομάδας, καθώς θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις εκτιμήσεις για τις επόμενες κινήσεις της Fed στα επιτόκια.



«Οι επόμενες δοκιμασίες θα είναι αν οι επενδυτές θα συνεχίσουν να αγοράζουν στις διορθώσεις, αν τα στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ επιβεβαιώσουν τους φόβους για επιβράδυνση της οικονομίας και πώς θα αντιδράσουν οι αγορές με την έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων» υποστήριξε ο Μαρκ Χάκετ της Nationwide. .



Σε επίπεδο μετοχών, πέρα από τον κλάδο των ημιαγωγών, εντυπωσιακό ήταν το ράλι της Alphabet, κοντά στο 5%, με τον τεχνολογικό γίγαντα να «γιορτάζει» έτσι την πρώτη συνεδρίαση του στον Dow Jones, αντικαθιστώντας την Verizon.



Άλμα άνω του 5% και για την Comcast μετά την ανακοίνωση των σχεδίων της για απόσχιση των NBCUniversal και Sky, ενώ και η ανταγωνίστρια της Charter Communications εκτινάχθηκε πάνω από 8%.



Στις μεγάλες κερδισμένες, επίσης, η FuelCell Energy, αφού εξασφάλισε χρηματοδοτικό πακέτο ύψους 49 εκατ. δολαρίων από την Export-Import Bank των Ηνωμένων Πολιτειών, η Owens Corning μετά από δημοσίευμα της WSJ περί προσφοράς εξαγοράς της από την Carlisle Companies, αλλά και Palantir μετά την ανακοίνωση στρατηγικής συνεργασίας με τη Nvidia για την ανάπτυξη ανοικτών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης σε διαβαθμισμένα κυβερνητικά περιβάλλοντα.



Στον αντίποδα η Martin Marietta Materials υποχώρησε κατά πάνω από 6% μετά τη συμφωνία συγχώνευσης με την Lhoist North America, σε συναλλαγή αξίας 13,5 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.



Έντονες πιέσεις δέχθηκε η Verizon, μετά την εκτίμηση για ζημία 800 εκατ. δολαρίων στο β΄ τρίμηνο λόγω νέας κοινοπραξίας με τη βρετανική BT, αλλά και οι τηλεπικοινωνιακές μετοχές, όπως της T-Mobile US, καθώς το ενδιαφέρον των επενδυτών μετατοπίστηκε σε τεχνολογία και AI.



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29.06.2026, 23:14