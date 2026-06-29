Jefferies: Η Coca-Cola HBC αποκτά τον απόλυτο έλεγχο στην Αφρική, τιμή-στόχος €63,8

Η Jefferies θεωρεί ότι η Αφρική αποτελεί την τελευταία μεγάλη αγορά με ισχυρές μακροπρόθεσμες προοπτικές για τον κλάδο των αναψυκτικών - Ισχυρότερες επιδόσεις μετά το 2027