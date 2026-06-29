Jefferies: Η Coca-Cola HBC αποκτά τον απόλυτο έλεγχο στην Αφρική, τιμή-στόχος €63,8
Jefferies: Η Coca-Cola HBC αποκτά τον απόλυτο έλεγχο στην Αφρική, τιμή-στόχος €63,8
Η Jefferies θεωρεί ότι η Αφρική αποτελεί την τελευταία μεγάλη αγορά με ισχυρές μακροπρόθεσμες προοπτικές για τον κλάδο των αναψυκτικών - Ισχυρότερες επιδόσεις μετά το 2027
Νέα ανοδικά περιθώρια για τη μετοχή της Coca-Cola HBC βλέπει η Jefferies, η οποία διατηρεί τη σύσταση Buy και αυξάνει την τιμή-στόχο στα 63,8 ευρώ (55 λίρες), από 55,7 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι η εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) μετατρέπει τον όμιλο στον βασικό εμφιαλωτή της Coca-Cola στην αφρικανική ήπειρο και δημιουργεί έναν νέο, πολυετή κύκλο ανάπτυξης. Η Jefferies στην τελευταία της έκθεση ενσωματώνει για πρώτη φορά στα μοντέλα της τη συναλλαγή που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.
Η συμφωνία αφορά την απόκτηση του 75% της CCBA, προσθέτοντας 14 νέες αφρικανικές χώρες στο χαρτοφυλάκιο της Coca-Cola HBC. Μετά την ολοκλήρωσή της, ο όμιλος θα καλύπτει περισσότερο από το μισό του πληθυσμού της Αφρικής, πάνω από το 60% του αφρικανικού ΑΕΠ και σχεδόν τα δύο τρίτα των συνολικών όγκων του συστήματος Coca-Cola στην ήπειρο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η συμφωνία αφορά την απόκτηση του 75% της CCBA, προσθέτοντας 14 νέες αφρικανικές χώρες στο χαρτοφυλάκιο της Coca-Cola HBC. Μετά την ολοκλήρωσή της, ο όμιλος θα καλύπτει περισσότερο από το μισό του πληθυσμού της Αφρικής, πάνω από το 60% του αφρικανικού ΑΕΠ και σχεδόν τα δύο τρίτα των συνολικών όγκων του συστήματος Coca-Cola στην ήπειρο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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