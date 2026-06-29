Jefferies: Η Coca-Cola HBC αποκτά τον απόλυτο έλεγχο στην Αφρική, τιμή-στόχος €63,8
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Coca-Cola HBC Jefferies

Jefferies: Η Coca-Cola HBC αποκτά τον απόλυτο έλεγχο στην Αφρική, τιμή-στόχος €63,8

Η Jefferies θεωρεί ότι η Αφρική αποτελεί την τελευταία μεγάλη αγορά με ισχυρές μακροπρόθεσμες προοπτικές για τον κλάδο των αναψυκτικών - Ισχυρότερες επιδόσεις μετά το 2027

Jefferies: Η Coca-Cola HBC αποκτά τον απόλυτο έλεγχο στην Αφρική, τιμή-στόχος €63,8
Νίκος Μελαχροινός
Νέα ανοδικά περιθώρια για τη μετοχή της Coca-Cola HBC βλέπει η Jefferies, η οποία διατηρεί τη σύσταση Buy και αυξάνει την τιμή-στόχο στα 63,8 ευρώ (55 λίρες), από 55,7 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι η εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) μετατρέπει τον όμιλο στον βασικό εμφιαλωτή της Coca-Cola στην αφρικανική ήπειρο και δημιουργεί έναν νέο, πολυετή κύκλο ανάπτυξης. Η Jefferies στην τελευταία της έκθεση ενσωματώνει για πρώτη φορά στα μοντέλα της τη συναλλαγή που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.

Η συμφωνία αφορά την απόκτηση του 75% της CCBA, προσθέτοντας 14 νέες αφρικανικές χώρες στο χαρτοφυλάκιο της Coca-Cola HBC. Μετά την ολοκλήρωσή της, ο όμιλος θα καλύπτει περισσότερο από το μισό του πληθυσμού της Αφρικής, πάνω από το 60% του αφρικανικού ΑΕΠ και σχεδόν τα δύο τρίτα των συνολικών όγκων του συστήματος Coca-Cola στην ήπειρο.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Νίκος Μελαχροινός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης