Alpha Bank για επαγγελματικά ακίνητα: Ρεκόρ 15ετίας στα γραφεία, άλμα 17,7% στις τιμές των καταστημάτων της Αθήνας
Alpha Bank για επαγγελματικά ακίνητα: Ρεκόρ 15ετίας στα γραφεία, άλμα 17,7% στις τιμές των καταστημάτων της Αθήνας
Η ελληνική αγορά επαγγελματικών ακινήτων διατηρεί τη θετική δυναμική της, μετά από μία μακρά περίοδο ανάκαμψης που οδήγησε στην πλήρη ανάκτηση των απωλειών της κρίσης
Η ελληνική αγορά επαγγελματικών ακινήτων εισέρχεται σε νέα φάση ανάπτυξης, έχοντας πλέον ανακτήσει πλήρως τις απώλειες της οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με ανάλυση της Alpha Bank, η σταθερή οικονομική μεγέθυνση, οι αυξημένες ξένες επενδύσεις και η ισχυρή ζήτηση για σύγχρονους επαγγελματικούς χώρους συνεχίζουν να στηρίζουν την άνοδο των τιμών, με την Αθήνα να πρωταγωνιστεί έναντι της Θεσσαλονίκης και της υπόλοιπης χώρας. Την ίδια ώρα, η οικοδομική δραστηριότητα επιταχύνεται, οι επενδύσεις στρέφονται σε αποθήκες, ξενοδοχεία και νέες κατηγορίες ακινήτων, όπως τα data centers, ενώ οι ενεργειακές προδιαγραφές και η ποιότητα των κτιρίων αναδεικνύονται σε βασικούς παράγοντες για τις επενδυτικές αποφάσεις.
Ειδικότερα, η ελληνική αγορά επαγγελματικών ακινήτων διατηρεί τη θετική δυναμική της, μετά από μία μακρά περίοδο ανάκαμψης που οδήγησε στην πλήρη ανάκτηση των απωλειών της κρίσης. Οι τιμές σε γραφεία και καταστήματα υψηλών προδιαγραφών συνεχίζουν να αυξάνονται, υποστηριζόμενες από το σταθερό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης των τελευταίων ετών, την ενίσχυση των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων σε ακίνητα και τη διατήρηση της ζήτησης για σύγχρονους επαγγελματικούς χώρους. Η ανάπτυξη της αγοράς παρουσιάζει έντονη διαφοροποίηση τόσο γεωγραφικά, όσο και ως προς τις επιμέρους κατηγορίες ακινήτων. Η Αθήνα καταγράφει ταχύτερη άνοδο τιμών σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ τα εμπορικά καταστήματα εμφανίζουν ισχυρότερη μακροχρόνια δυναμική σε σχέση με τα γραφεία. Οι τάσεις αυτές αντανακλούν, μεταξύ άλλων, τη συγκέντρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην πρωτεύουσα, την ανοδική πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης και τον ρόλο του τουρισμού στη στήριξη της ζήτησης στην αγορά ακινήτων.
Παράλληλα, η αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας τα τελευταία χρόνια -η οποία είχε περιοριστεί την περασμένη δεκαετία- υποδηλώνει τη σταδιακή προσαρμογή της προσφοράς σύγχρονου αποθέματος. Οι επενδύσεις κατευθύνονται σε επιμέρους κατηγορίες ακινήτων όπως οι επαγγελματικές αποθήκες και τα τουριστικά ακίνητα, ενώ αναδύονται και νέοι τομείς, π.χ. τα data centers και οι εξειδικευμένες μορφές κατοικίας (π.χ. φοιτητικές και τουριστικές μισθώσεις). Παράγοντες όπως η ποιότητα κατασκευής, η ενεργειακή αναβάθμιση και οι τοποθεσίες με σύγχρονες υποδομές εκτιμάται ότι θα έχουν σημαίνοντα ρόλο στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.
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Ειδικότερα, η ελληνική αγορά επαγγελματικών ακινήτων διατηρεί τη θετική δυναμική της, μετά από μία μακρά περίοδο ανάκαμψης που οδήγησε στην πλήρη ανάκτηση των απωλειών της κρίσης. Οι τιμές σε γραφεία και καταστήματα υψηλών προδιαγραφών συνεχίζουν να αυξάνονται, υποστηριζόμενες από το σταθερό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης των τελευταίων ετών, την ενίσχυση των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων σε ακίνητα και τη διατήρηση της ζήτησης για σύγχρονους επαγγελματικούς χώρους. Η ανάπτυξη της αγοράς παρουσιάζει έντονη διαφοροποίηση τόσο γεωγραφικά, όσο και ως προς τις επιμέρους κατηγορίες ακινήτων. Η Αθήνα καταγράφει ταχύτερη άνοδο τιμών σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ τα εμπορικά καταστήματα εμφανίζουν ισχυρότερη μακροχρόνια δυναμική σε σχέση με τα γραφεία. Οι τάσεις αυτές αντανακλούν, μεταξύ άλλων, τη συγκέντρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην πρωτεύουσα, την ανοδική πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης και τον ρόλο του τουρισμού στη στήριξη της ζήτησης στην αγορά ακινήτων.
Παράλληλα, η αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας τα τελευταία χρόνια -η οποία είχε περιοριστεί την περασμένη δεκαετία- υποδηλώνει τη σταδιακή προσαρμογή της προσφοράς σύγχρονου αποθέματος. Οι επενδύσεις κατευθύνονται σε επιμέρους κατηγορίες ακινήτων όπως οι επαγγελματικές αποθήκες και τα τουριστικά ακίνητα, ενώ αναδύονται και νέοι τομείς, π.χ. τα data centers και οι εξειδικευμένες μορφές κατοικίας (π.χ. φοιτητικές και τουριστικές μισθώσεις). Παράγοντες όπως η ποιότητα κατασκευής, η ενεργειακή αναβάθμιση και οι τοποθεσίες με σύγχρονες υποδομές εκτιμάται ότι θα έχουν σημαίνοντα ρόλο στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.
Διαβάστε περισσότερα και δείτε πίνακες στο newmoney.gr
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