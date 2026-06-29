Alpha Bank για επαγγελματικά ακίνητα: Ρεκόρ 15ετίας στα γραφεία, άλμα 17,7% στις τιμές των καταστημάτων της Αθήνας

Η ελληνική αγορά επαγγελματικών ακινήτων διατηρεί τη θετική δυναμική της, μετά από μία μακρά περίοδο ανάκαμψης που οδήγησε στην πλήρη ανάκτηση των απωλειών της κρίσης