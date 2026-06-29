Το σερί συμφωνιών που αλλάζει τον «χάρτη» της πληροφορικής στην Ελλάδα

Τα κυοφορούμενα deals και οι εξελίξεις «δύο ταχυτήτων» - Τι έδειξαν οι νέες κινήσεις - Το ενδιαφέρον ξένων ομίλων, οι εξαγορές των ελληνικών, τα σενάρια