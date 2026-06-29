Το σερί συμφωνιών που αλλάζει τον «χάρτη» της πληροφορικής στην Ελλάδα
Το σερί συμφωνιών που αλλάζει τον «χάρτη» της πληροφορικής στην Ελλάδα
Τα κυοφορούμενα deals και οι εξελίξεις «δύο ταχυτήτων» - Τι έδειξαν οι νέες κινήσεις - Το ενδιαφέρον ξένων ομίλων, οι εξαγορές των ελληνικών, τα σενάρια
Αυξάνεται με αρκετά ταχείς ρυθμούς πλέον ο αριθμός των φετινών συμφωνιών στο χώρο της πληροφορικής στην Ελλάδα.
Πριν ακόμα συμπληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι συναλλαγές που αφορούν κυρίως εξαγορές πλειοψηφικών ποσοστών (ή και μη) σε διάφορες εταιρείες του κλάδου, είτε από άλλους ελληνικούς ομίλους είτε από funds αλλά και ξένους «παίκτες», έχουν ήδη φτάσει σε… διψήφιο νούμερο.
Και αν συνεχιστούν με αυτές τις ταχύτητες, πιθανότατα θα διαμορφώσουν κάποιο νέο ρεκόρ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Πριν ακόμα συμπληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι συναλλαγές που αφορούν κυρίως εξαγορές πλειοψηφικών ποσοστών (ή και μη) σε διάφορες εταιρείες του κλάδου, είτε από άλλους ελληνικούς ομίλους είτε από funds αλλά και ξένους «παίκτες», έχουν ήδη φτάσει σε… διψήφιο νούμερο.
Και αν συνεχιστούν με αυτές τις ταχύτητες, πιθανότατα θα διαμορφώσουν κάποιο νέο ρεκόρ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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