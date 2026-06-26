Ζώνες ώρας: Πώς οι σιδηρόδρομοι επέβαλαν στον κόσμο να συμφωνήσει τι ώρα είναι

Από τις εκατοντάδες τοπικές ώρες του 19ου αιώνα μέχρι το σύγχρονο παγκόσμιο ρολόι, η ιστορία των ζωνών ώρας ξεκίνησε πάνω στις ράγες