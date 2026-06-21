Ραφήνα: Ανατροπές στις Κυκλάδες – Η έξοδος της Aegean Sea Lines, τα σενάρια για τη Golden Star Ferries και η παρέμβαση της Fast Ferries
Ραφήνα: Ανατροπές στις Κυκλάδες – Η έξοδος της Aegean Sea Lines, τα σενάρια για τη Golden Star Ferries και η παρέμβαση της Fast Ferries
Η πώληση του «Άνεμος», οι συζητήσεις για νέες επιχειρηματικές κινήσεις στη Ραφήνα και η επιστολή του Θεολόγου Παναγιωτάκη προς τους δημάρχους των Κυκλάδων επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για τον ανταγωνισμό, τη βιωσιμότητα των συμβατικών πλοίων και το μέλλον της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών
Σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική ακτοπλοΐα καλείται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της πράσινης μετάβασης, της ανανέωσης του στόλου και της αύξησης του λειτουργικού κόστους, οι γραμμές των Κυκλάδων βρίσκονται στο επίκεντρο σημαντικών εξελίξεων που αναδιαμορφώνουν το επιχειρηματικό τοπίο.
Οι τελευταίοι μήνες χαρακτηρίζονται από έντονες ανακατατάξεις, με σημαντικότερη την αποχώρηση της Aegean Sea Lines από την αγορά, τη μεταβίβαση του μοναδικού της πλοίου, αλλά και τις συζητήσεις που αναπτύσσονται στον ακτοπλοϊκό χώρο για το ενδεχόμενο νέων επιχειρηματικών κινήσεων γύρω από τη δραστηριότητα της Golden Star Ferries. Παράλληλα, η δημόσια παρέμβαση του ιδιοκτήτη και διευθύνοντος συμβούλου της Fast Ferries, Θεολόγου Παναγιωτάκη, έρχεται να αναδείξει τους προβληματισμούς που επικρατούν για το μέλλον του ανταγωνισμού στις Κυκλάδες και ειδικότερα στις γραμμές που συνδέουν τα νησιά με το λιμάνι της Ραφήνας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Οι τελευταίοι μήνες χαρακτηρίζονται από έντονες ανακατατάξεις, με σημαντικότερη την αποχώρηση της Aegean Sea Lines από την αγορά, τη μεταβίβαση του μοναδικού της πλοίου, αλλά και τις συζητήσεις που αναπτύσσονται στον ακτοπλοϊκό χώρο για το ενδεχόμενο νέων επιχειρηματικών κινήσεων γύρω από τη δραστηριότητα της Golden Star Ferries. Παράλληλα, η δημόσια παρέμβαση του ιδιοκτήτη και διευθύνοντος συμβούλου της Fast Ferries, Θεολόγου Παναγιωτάκη, έρχεται να αναδείξει τους προβληματισμούς που επικρατούν για το μέλλον του ανταγωνισμού στις Κυκλάδες και ειδικότερα στις γραμμές που συνδέουν τα νησιά με το λιμάνι της Ραφήνας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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