Ραφήνα: Ανατροπές στις Κυκλάδες – Η έξοδος της Aegean Sea Lines, τα σενάρια για τη Golden Star Ferries και η παρέμβαση της Fast Ferries

Η πώληση του «Άνεμος», οι συζητήσεις για νέες επιχειρηματικές κινήσεις στη Ραφήνα και η επιστολή του Θεολόγου Παναγιωτάκη προς τους δημάρχους των Κυκλάδων επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για τον ανταγωνισμό, τη βιωσιμότητα των συμβατικών πλοίων και το μέλλον της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών