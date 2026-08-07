Ξανά πάνω από τις 2.600 μονάδες το Χρηματιστήριο με εβδομαδιαία κέρδη 1,8%, πού βρήκε στηρίγματα
Ξανά πάνω από τις 2.600 μονάδες το Χρηματιστήριο με εβδομαδιαία κέρδη 1,8%, πού βρήκε στηρίγματα
Ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε σε θετικό έδαφος παρότι ορισμένες τραπεζικές μετοχές κινήθηκαν διορθωτικά επηρεάζοντας την πορεία της αγοράς - Στήριγμα και από ΔΕΗ - Σε θετικό έδαφος Wall Street και ευρωαγορές
Παρά τις κατοχυρώσεις κερδών την Τετάρτη και την Πέμπτη, που περιόρισαν ελαφρώς τα κέρδη, το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε στο πράσινο την Παρασκευή, ολοκληρώνοντας έτσι μία εβδομάδα όπου η ελληνική αγορά ξεπέρασε μεταξύ άλλων και το ορόσημο των 2.600 μονάδων.
Σήμερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών, παρά τις ενδοσυνεδριακές πιέσεις, όπου βρέθηκε ακόμα και στις 2.597 μονάδες, έκλεισε τελικά στις 2.615,07 μονάδες με άνοδο 0,25%. Ακόμα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κέρδισε 0,28%, ο Mid Cap 0,21% και ο τραπεζικός δείκτης 0,16%.
Ο τζίρος έκλεισε στα 239 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα πακέτα ανήλθαν σε περίπου 30 εκατ. ευρώ.
Σε εβδομαδιαίο επίπεδο, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε κέρδη περίπου 1,8%, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 1,9%% και ο τραπεζικός κατέγραψε κέρδη 2,5%.
Σημαντική στήριξη στην αγορά έδωσαν ορισμένες τραπεζικές μετοχές με την Alpha Bank να κερδίζει 1,04%, τη Eurobank (+1,31%), την Πειραιώς (+0,20%), ενώ η ΔΕΗ κέρδισε 1,57%. Η μετοχή της Metlen, παρότι είχε εξαιρετικές επιδόσεις στη χθεσινή συνεδρίαση, αλλά και σε μεγάλο μέρος της σημερινής, έκλεισε τελικά με απώλειες 0,37% λίγο πάνω από τα 48 ευρώ. Πιέσεις δέχτηκαν η CrediaBank (-2,67%), o ΑΔΜΗΕ (-1,94%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,72%), η Titan (-1,89%) και η Aktor (-1,47%).
Συνολικά, 66 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 43 καθοδικά και 13 παρέμειναν σταθερές.
Yπενθυμίζεται, ότι η Metlen ανακοίνωσε για το α’ εξάμηνο του 2026 EBITDA ύψους 550 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 24% σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 4 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 10% σε ετήσια βάση.
Αντίστοιχα, η ενημέρωση της Jumbo για τις πωλήσεις του Ιουλίου επιβεβαιώνει την αναμενόμενη βελτίωση της δυναμικής, καθώς οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά περίπου 9% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης περίπου 7% τον Ιούνιο. Έτσι, η ανάπτυξη στο επτάμηνο του 2026 διαμορφώθηκε περίπου στο 5%, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο της διοίκησης για τις πωλήσεις στο σύνολο της χρήσης. Η θετική επίδοση ήταν ευρείας βάσης, με τις πωλήσεις στην Ελλάδα να αυξάνονται περίπου 10%, στην Κύπρο 14% και στη Βουλγαρία 21%. Η Ρουμανία παρέμεινε η μόνη αγορά με αρνητική επίδοση, με πτώση 3%, αν και παρουσίασε βελτίωση έναντι της μείωσης κατά 6% τον Ιούνιο. Σε επίπεδο επταμήνου, οι πωλήσεις αυξήθηκαν περίπου 8% στην Ελλάδα, 6% στην Κύπρο και 13% στη Βουλγαρία, ενώ στη Ρουμανία υποχώρησαν κατά 6%.
Ακόμα, η CrediaBank ανακοίνωσε επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη 31,3 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο, αυξημένα κατά 45% σε ετήσια βάση, ενώ τα δημοσιευμένα κέρδη ανήλθαν σε 23 εκατ. ευρώ, έναντι 4,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.
Morgan Stanley: Οι ελληνικές μετοχές που βάζουν την Ελλάδα στο Top 5 της EEMEA
Στην 5η θέση της κατάταξης της Morgan Stanley για τις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής ανεβαίνει η Ελλάδα, ξεπερνώντας τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και διατηρώντας σύσταση Overweight. Η βελτίωση της Ελλάδας δεν περιορίζεται στο επίπεδο της χώρας. Ισχυρή είναι και η παρουσία ελληνικών μετοχών στις επιμέρους κατατάξεις της Morgan Stanley.
Στο συνολικό Top 40 της περιοχής, ο ΟΤΕ είναι η υψηλότερα τοποθετημένη ελληνική μετοχή, καθώς βρίσκεται στη 10η θέση με βαθμολογία 64,6 μονάδων και σύσταση Overweight. Ακολουθεί η Τράπεζα Πειραιώς (σύσταση Overweight) στη 13η θέση με 60,8 μονάδες.
Η Alpha Bank (σύσταση Overweight) βρίσκεται στην 27η θέση με 57,9 μονάδες, η Eurobank (σύσταση Overweight) στην 31η θέση με 56,6 μονάδες και η Εθνική Τράπεζα (σύσταση Equal-weight) στην 35η θέση με 55,8 μονάδες.
Σήμερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών, παρά τις ενδοσυνεδριακές πιέσεις, όπου βρέθηκε ακόμα και στις 2.597 μονάδες, έκλεισε τελικά στις 2.615,07 μονάδες με άνοδο 0,25%. Ακόμα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κέρδισε 0,28%, ο Mid Cap 0,21% και ο τραπεζικός δείκτης 0,16%.
Ο τζίρος έκλεισε στα 239 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα πακέτα ανήλθαν σε περίπου 30 εκατ. ευρώ.
Σε εβδομαδιαίο επίπεδο, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε κέρδη περίπου 1,8%, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 1,9%% και ο τραπεζικός κατέγραψε κέρδη 2,5%.
Σημαντική στήριξη στην αγορά έδωσαν ορισμένες τραπεζικές μετοχές με την Alpha Bank να κερδίζει 1,04%, τη Eurobank (+1,31%), την Πειραιώς (+0,20%), ενώ η ΔΕΗ κέρδισε 1,57%. Η μετοχή της Metlen, παρότι είχε εξαιρετικές επιδόσεις στη χθεσινή συνεδρίαση, αλλά και σε μεγάλο μέρος της σημερινής, έκλεισε τελικά με απώλειες 0,37% λίγο πάνω από τα 48 ευρώ. Πιέσεις δέχτηκαν η CrediaBank (-2,67%), o ΑΔΜΗΕ (-1,94%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,72%), η Titan (-1,89%) και η Aktor (-1,47%).
Συνολικά, 66 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 43 καθοδικά και 13 παρέμειναν σταθερές.
Yπενθυμίζεται, ότι η Metlen ανακοίνωσε για το α’ εξάμηνο του 2026 EBITDA ύψους 550 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 24% σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 4 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 10% σε ετήσια βάση.
Αντίστοιχα, η ενημέρωση της Jumbo για τις πωλήσεις του Ιουλίου επιβεβαιώνει την αναμενόμενη βελτίωση της δυναμικής, καθώς οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά περίπου 9% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης περίπου 7% τον Ιούνιο. Έτσι, η ανάπτυξη στο επτάμηνο του 2026 διαμορφώθηκε περίπου στο 5%, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο της διοίκησης για τις πωλήσεις στο σύνολο της χρήσης. Η θετική επίδοση ήταν ευρείας βάσης, με τις πωλήσεις στην Ελλάδα να αυξάνονται περίπου 10%, στην Κύπρο 14% και στη Βουλγαρία 21%. Η Ρουμανία παρέμεινε η μόνη αγορά με αρνητική επίδοση, με πτώση 3%, αν και παρουσίασε βελτίωση έναντι της μείωσης κατά 6% τον Ιούνιο. Σε επίπεδο επταμήνου, οι πωλήσεις αυξήθηκαν περίπου 8% στην Ελλάδα, 6% στην Κύπρο και 13% στη Βουλγαρία, ενώ στη Ρουμανία υποχώρησαν κατά 6%.
Ακόμα, η CrediaBank ανακοίνωσε επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη 31,3 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο, αυξημένα κατά 45% σε ετήσια βάση, ενώ τα δημοσιευμένα κέρδη ανήλθαν σε 23 εκατ. ευρώ, έναντι 4,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.
Morgan Stanley: Οι ελληνικές μετοχές που βάζουν την Ελλάδα στο Top 5 της EEMEA
Στην 5η θέση της κατάταξης της Morgan Stanley για τις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής ανεβαίνει η Ελλάδα, ξεπερνώντας τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και διατηρώντας σύσταση Overweight. Η βελτίωση της Ελλάδας δεν περιορίζεται στο επίπεδο της χώρας. Ισχυρή είναι και η παρουσία ελληνικών μετοχών στις επιμέρους κατατάξεις της Morgan Stanley.
Στο συνολικό Top 40 της περιοχής, ο ΟΤΕ είναι η υψηλότερα τοποθετημένη ελληνική μετοχή, καθώς βρίσκεται στη 10η θέση με βαθμολογία 64,6 μονάδων και σύσταση Overweight. Ακολουθεί η Τράπεζα Πειραιώς (σύσταση Overweight) στη 13η θέση με 60,8 μονάδες.
Η Alpha Bank (σύσταση Overweight) βρίσκεται στην 27η θέση με 57,9 μονάδες, η Eurobank (σύσταση Overweight) στην 31η θέση με 56,6 μονάδες και η Εθνική Τράπεζα (σύσταση Equal-weight) στην 35η θέση με 55,8 μονάδες.
Στις μη τραπεζικές μετοχές, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η ΔΕΗ καταγράφουν πολύ υψηλή θέση στο φίλτρο ιδιοσυγκρασιακού momentum, το οποίο απομονώνει σε σημαντικό βαθμό τη δυναμική της ίδιας της μετοχής από τη γενικότερη πορεία της αγοράς ή του κλάδου.
Κέρδη σε Wall Street και ευρωαγορές, πιέσεις στην Ασία
Ο S&P 500 κινείται ανοδικά την Παρασκευή στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές ερμήνευσαν την απροσδόκητη μείωση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ τον Ιούλιο ως ένδειξη ότι η Fed δεν θα χρειαστεί να αυξήσει σύντομα τα επιτόκια και ότι μπορεί, τουλάχιστον προς το παρόν, να διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική πολιτική. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,3%, ενώ ο Nasdaq καταγράφει άνοδο 0,9%. Ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 67 μονάδων ή 0,1%.
Οι αμερικανικές μετοχές οδεύουν προς τη δεύτερη διαδοχική εβδομάδα ανόδου. Ο S&P 500 έχει ενισχυθεί περισσότερο από 3% από την αρχή της εβδομάδας, ενώ ο Nasdaq βρίσκεται σε τροχιά για την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τον Απρίλιο, με άνοδο άνω του 4%, χάρη στην ισχυρή ανάκαμψη των μετοχών του κλάδου των ημιαγωγών.
Η έκθεση για την απασχόληση εκτός αγροτικού τομέα τον Ιούλιο έδειξε ότι η αμερικανική οικονομία έχασε 23.000 θέσεις εργασίας, την ώρα που οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones ανέμεναν αύξηση κατά 83.000 θέσεις. Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,1%, καθώς το ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων περισσότερων από πέντε ετών. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι η ανεργία θα παρέμενε αμετάβλητη στο 4,2%.
Τα στοιχεία άλλαξαν σημαντικά και τις προσδοκίες των επενδυτών για την επόμενη κίνηση της Federal Reserve. Η πλειονότητα των επενδυτών στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για τα επιτόκια της Fed εκτιμά πλέον ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο σημερινό εύρος του 3,50%-3,75% κατά την επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, οι αγορές αποτιμούσαν πιθανότητα 55% για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.
Στις ασιατικές αγορές, ο ιαπωνικός Nikkei 225 έκλεισε με πτώση 0,12% στις 65.606,71 μονάδες, ενώ στη Νότια Κορέα ο Kospi υποχώρησε κατά 0,60% στις 6.258,77 μονάδες, έπειτα από μια συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από έντονες διακυμάνσεις. Στην Αυστραλία, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης S&P/ASX 200 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση ουσιαστικά αμετάβλητος, στις 9.263,60 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng ενισχυόταν κατά 0,44% κατά την τελευταία ώρα των συναλλαγών, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 έκλεισε με άνοδο 0,93% στις 4.694,44 μονάδες.
Το επενδυτικό κλίμα στις κινεζικές αγορές βρήκε στήριξη στα στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της χώρας, καθώς η αύξηση των εξαγωγών της Κίνας τον Ιούλιο ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενισχύοντας την αισιοδοξία των επενδυτών.
Τέλος, λίγη ώρα πριν από το κλείσιμο των ευρωαγορών, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κερδίζει 0,50%, ο γερμανικός Dax στη Φρανκφούρτη ανεβαίνει 0,86%, ο FTSE 100 στο Λονδίνο +0,44%, ο γαλλικός CAC στο Παρίσι +0,29% και ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο +0,06%.
newmoney.gr
Κέρδη σε Wall Street και ευρωαγορές, πιέσεις στην Ασία
Ο S&P 500 κινείται ανοδικά την Παρασκευή στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές ερμήνευσαν την απροσδόκητη μείωση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ τον Ιούλιο ως ένδειξη ότι η Fed δεν θα χρειαστεί να αυξήσει σύντομα τα επιτόκια και ότι μπορεί, τουλάχιστον προς το παρόν, να διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική πολιτική. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,3%, ενώ ο Nasdaq καταγράφει άνοδο 0,9%. Ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 67 μονάδων ή 0,1%.
Οι αμερικανικές μετοχές οδεύουν προς τη δεύτερη διαδοχική εβδομάδα ανόδου. Ο S&P 500 έχει ενισχυθεί περισσότερο από 3% από την αρχή της εβδομάδας, ενώ ο Nasdaq βρίσκεται σε τροχιά για την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τον Απρίλιο, με άνοδο άνω του 4%, χάρη στην ισχυρή ανάκαμψη των μετοχών του κλάδου των ημιαγωγών.
Η έκθεση για την απασχόληση εκτός αγροτικού τομέα τον Ιούλιο έδειξε ότι η αμερικανική οικονομία έχασε 23.000 θέσεις εργασίας, την ώρα που οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones ανέμεναν αύξηση κατά 83.000 θέσεις. Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,1%, καθώς το ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων περισσότερων από πέντε ετών. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι η ανεργία θα παρέμενε αμετάβλητη στο 4,2%.
Τα στοιχεία άλλαξαν σημαντικά και τις προσδοκίες των επενδυτών για την επόμενη κίνηση της Federal Reserve. Η πλειονότητα των επενδυτών στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για τα επιτόκια της Fed εκτιμά πλέον ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο σημερινό εύρος του 3,50%-3,75% κατά την επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, οι αγορές αποτιμούσαν πιθανότητα 55% για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.
Στις ασιατικές αγορές, ο ιαπωνικός Nikkei 225 έκλεισε με πτώση 0,12% στις 65.606,71 μονάδες, ενώ στη Νότια Κορέα ο Kospi υποχώρησε κατά 0,60% στις 6.258,77 μονάδες, έπειτα από μια συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από έντονες διακυμάνσεις. Στην Αυστραλία, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης S&P/ASX 200 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση ουσιαστικά αμετάβλητος, στις 9.263,60 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng ενισχυόταν κατά 0,44% κατά την τελευταία ώρα των συναλλαγών, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 έκλεισε με άνοδο 0,93% στις 4.694,44 μονάδες.
Το επενδυτικό κλίμα στις κινεζικές αγορές βρήκε στήριξη στα στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της χώρας, καθώς η αύξηση των εξαγωγών της Κίνας τον Ιούλιο ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενισχύοντας την αισιοδοξία των επενδυτών.
Τέλος, λίγη ώρα πριν από το κλείσιμο των ευρωαγορών, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κερδίζει 0,50%, ο γερμανικός Dax στη Φρανκφούρτη ανεβαίνει 0,86%, ο FTSE 100 στο Λονδίνο +0,44%, ο γαλλικός CAC στο Παρίσι +0,29% και ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο +0,06%.
newmoney.gr
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