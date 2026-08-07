Ξανά πάνω από τις 2.600 μονάδες το Χρηματιστήριο με εβδομαδιαία κέρδη 1,8%, πού βρήκε στηρίγματα

Στις μη τραπεζικές μετοχές, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η ΔΕΗ καταγράφουν πολύ υψηλή θέση στο φίλτρο ιδιοσυγκρασιακού momentum, το οποίο απομονώνει σε σημαντικό βαθμό τη δυναμική της ίδιας της μετοχής από τη γενικότερη πορεία της αγοράς ή του κλάδου.Ο S&P 500 κινείται ανοδικά την Παρασκευή στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές ερμήνευσαν την απροσδόκητη μείωση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ τον Ιούλιο ως ένδειξη ότι η Fed δεν θα χρειαστεί να αυξήσει σύντομα τα επιτόκια και ότι μπορεί, τουλάχιστον προς το παρόν, να διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική πολιτική. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,3%, ενώ ο Nasdaq καταγράφει άνοδο 0,9%. Ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 67 μονάδων ή 0,1%.Οι αμερικανικές μετοχές οδεύουν προς τη δεύτερη διαδοχική εβδομάδα ανόδου. Ο S&P 500 έχει ενισχυθεί περισσότερο από 3% από την αρχή της εβδομάδας, ενώ ο Nasdaq βρίσκεται σε τροχιά για την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τον Απρίλιο, με άνοδο άνω του 4%, χάρη στην ισχυρή ανάκαμψη των μετοχών του κλάδου των ημιαγωγών.Η έκθεση για την απασχόληση εκτός αγροτικού τομέα τον Ιούλιο έδειξε ότι η αμερικανική οικονομία έχασε 23.000 θέσεις εργασίας, την ώρα που οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones ανέμεναν αύξηση κατά 83.000 θέσεις. Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,1%, καθώς το ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων περισσότερων από πέντε ετών. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι η ανεργία θα παρέμενε αμετάβλητη στο 4,2%.Τα στοιχεία άλλαξαν σημαντικά και τις προσδοκίες των επενδυτών για την επόμενη κίνηση της Federal Reserve. Η πλειονότητα των επενδυτών στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για τα επιτόκια της Fed εκτιμά πλέον ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο σημερινό εύρος του 3,50%-3,75% κατά την επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, οι αγορές αποτιμούσαν πιθανότητα 55% για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.Στις ασιατικές αγορές, ο ιαπωνικός Nikkei 225 έκλεισε με πτώση 0,12% στις 65.606,71 μονάδες, ενώ στη Νότια Κορέα ο Kospi υποχώρησε κατά 0,60% στις 6.258,77 μονάδες, έπειτα από μια συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από έντονες διακυμάνσεις. Στην Αυστραλία, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης S&P/ASX 200 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση ουσιαστικά αμετάβλητος, στις 9.263,60 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng ενισχυόταν κατά 0,44% κατά την τελευταία ώρα των συναλλαγών, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 έκλεισε με άνοδο 0,93% στις 4.694,44 μονάδες.Το επενδυτικό κλίμα στις κινεζικές αγορές βρήκε στήριξη στα στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της χώρας, καθώς η αύξηση των εξαγωγών της Κίνας τον Ιούλιο ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενισχύοντας την αισιοδοξία των επενδυτών.Τέλος, λίγη ώρα πριν από το κλείσιμο των ευρωαγορών, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κερδίζει 0,50%, ο γερμανικός Dax στη Φρανκφούρτη ανεβαίνει 0,86%, ο FTSE 100 στο Λονδίνο +0,44%, ο γαλλικός CAC στο Παρίσι +0,29% και ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο +0,06%.