Τρία μέτωπα «κόκκινου συναγερμού» για τη ναυτιλία: Εκρήξεις στο Ορμούζ, νέες επιθέσεις στην Υεμένη και πλήγματα σε πλοία στην Οδησσό

Στο υψηλότερο επίπεδο παραμένει ο κίνδυνος για πλοία που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ δύο εμπορικά πλοία χτυπήθηκαν κοντά στην Οδησσό – Στο Στενό του Ορμούζ οι εκρήξεις στο νησί Κεσμ ενισχύουν ξανά την αβεβαιότητα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας