Τρία μέτωπα «κόκκινου συναγερμού» για τη ναυτιλία: Εκρήξεις στο Ορμούζ, νέες επιθέσεις στην Υεμένη και πλήγματα σε πλοία στην Οδησσό
Τρία μέτωπα «κόκκινου συναγερμού» για τη ναυτιλία: Εκρήξεις στο Ορμούζ, νέες επιθέσεις στην Υεμένη και πλήγματα σε πλοία στην Οδησσό
Στο υψηλότερο επίπεδο παραμένει ο κίνδυνος για πλοία που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ δύο εμπορικά πλοία χτυπήθηκαν κοντά στην Οδησσό – Στο Στενό του Ορμούζ οι εκρήξεις στο νησί Κεσμ ενισχύουν ξανά την αβεβαιότητα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας
Σε ένα περιβάλλον όπου οι ένοπλες συγκρούσεις αγγίζουν πλέον άμεσα βασικούς θαλάσσιους διαδρόμους εξελίσσεται η εμπορική ναυσιπλοΐα, με τρεις διαφορετικές περιοχές να παραμένουν στο επίκεντρο των κινδύνων: το Στενό του Ορμούζ, η Ερυθρά Θάλασσα και η Μαύρη Θάλασσα.
Οι τελευταίες εξελίξεις της 6ης και 7ης Αυγούστου δείχνουν ότι, παρά τις διπλωματικές κινήσεις και τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης, η κατάσταση για πλοία, πληρώματα, λιμένες και ενεργειακές υποδομές εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα εύθραυστη.
Στο Ορμούζ, οι εκρήξεις που σημειώθηκαν το βράδυ της 6ης Αυγούστου στο νησί Κεσμ επανέφεραν στο προσκήνιο τον φόβο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι δυνάμεις της χώρας είχαν εμπλακεί με «εχθρικούς στόχους» κοντά στην είσοδο του Στενού. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι στόχος των ενεργειών ήταν εμπορικά πλοία.
Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς σημειώνεται σε μία περίοδο κατά την οποία δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την ουσιαστική αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ.
Η αμερικανική πλευρά έχει καταστήσει σαφές ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής οριστική συμφωνία για την επαναλειτουργία του Στενού υπό κανονικές συνθήκες, ενώ η Τεχεράνη επαναλαμβάνει ότι οποιαδήποτε νέα στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ θα μπορούσε να προκαλέσει αντίποινα κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων στον Περσικό Κόλπο.
Για την εμπορική ναυτιλία, το πλέον επικίνδυνο σημείο παραμένει η περιοχή την οποία το Ιράν θεωρεί ότι βρίσκεται υπό τον έλεγχό του μέσα στο Στενό του Ορμούζ.
Η συνολική αξιολόγηση κινδύνου για εμπορικά πλοία στον Αραβικό Κόλπο παραμένει στο επίπεδο SUBSTANTIAL, 3 στα 5, ενώ σαφώς υψηλότερος είναι ο κίνδυνος για ενεργειακές υποδομές και λιμένες στις χώρες του Κόλπου.
Εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία αξιολογούνται στο επίπεδο HIGH, 4 στα 5, όσο η σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν παραμένει χωρίς οριστική διευθέτηση. Η εικόνα είναι ακόμη πιο επιβαρυμένη στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν.
Στις 6 Αυγούστου οι Χούθι εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον πολλών στρατιωτικών θέσεων στην Υεμένη που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τουλάχιστον 45 άνθρωποι σκοτώθηκαν.
Παράλληλα καταγράφηκαν επιθέσεις στην περιοχή Νατζράν της Σαουδικής Αραβίας, όπου τραυματίστηκαν 11 άμαχοι. Οι επιθέσεις ακολούθησαν το πλήγμα που είχε αναφερθεί δύο ημέρες νωρίτερα, στις 4 Αυγούστου, στο αεροδρόμιο του Νατζράν.
Οι τελευταίες εξελίξεις της 6ης και 7ης Αυγούστου δείχνουν ότι, παρά τις διπλωματικές κινήσεις και τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης, η κατάσταση για πλοία, πληρώματα, λιμένες και ενεργειακές υποδομές εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα εύθραυστη.
Στο Ορμούζ, οι εκρήξεις που σημειώθηκαν το βράδυ της 6ης Αυγούστου στο νησί Κεσμ επανέφεραν στο προσκήνιο τον φόβο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι δυνάμεις της χώρας είχαν εμπλακεί με «εχθρικούς στόχους» κοντά στην είσοδο του Στενού. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι στόχος των ενεργειών ήταν εμπορικά πλοία.
Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς σημειώνεται σε μία περίοδο κατά την οποία δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την ουσιαστική αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ.
Η αμερικανική πλευρά έχει καταστήσει σαφές ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής οριστική συμφωνία για την επαναλειτουργία του Στενού υπό κανονικές συνθήκες, ενώ η Τεχεράνη επαναλαμβάνει ότι οποιαδήποτε νέα στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ θα μπορούσε να προκαλέσει αντίποινα κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων στον Περσικό Κόλπο.
Για την εμπορική ναυτιλία, το πλέον επικίνδυνο σημείο παραμένει η περιοχή την οποία το Ιράν θεωρεί ότι βρίσκεται υπό τον έλεγχό του μέσα στο Στενό του Ορμούζ.
Η συνολική αξιολόγηση κινδύνου για εμπορικά πλοία στον Αραβικό Κόλπο παραμένει στο επίπεδο SUBSTANTIAL, 3 στα 5, ενώ σαφώς υψηλότερος είναι ο κίνδυνος για ενεργειακές υποδομές και λιμένες στις χώρες του Κόλπου.
Εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία αξιολογούνται στο επίπεδο HIGH, 4 στα 5, όσο η σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν παραμένει χωρίς οριστική διευθέτηση. Η εικόνα είναι ακόμη πιο επιβαρυμένη στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν.
Στις 6 Αυγούστου οι Χούθι εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον πολλών στρατιωτικών θέσεων στην Υεμένη που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τουλάχιστον 45 άνθρωποι σκοτώθηκαν.
Παράλληλα καταγράφηκαν επιθέσεις στην περιοχή Νατζράν της Σαουδικής Αραβίας, όπου τραυματίστηκαν 11 άμαχοι. Οι επιθέσεις ακολούθησαν το πλήγμα που είχε αναφερθεί δύο ημέρες νωρίτερα, στις 4 Αυγούστου, στο αεροδρόμιο του Νατζράν.
Η νέα κλιμάκωση ενισχύει την εκτίμηση ότι οι δυνατότητες συλλογής πληροφοριών, εντοπισμού στόχων και πραγματοποίησης επιθέσεων από τους Χούθι παραμένουν σε σημαντικό βαθμό ενεργές.
Για τον λόγο αυτό, ο κίνδυνος για πλοία που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία, αλλά και για τα σαουδαραβικά λιμάνια στην Ερυθρά Θάλασσα, εξακολουθεί να βρίσκεται στο EXTREME, 5 στα 5, δηλαδή στο ανώτατο επίπεδο της κλίμακας.
Η πραγματικότητα αυτή διατηρεί σε υψηλά επίπεδα την πίεση στις ναυτιλιακές εταιρείες που πρέπει να αποφασίσουν εάν θα επιχειρήσουν στην περιοχή, καθώς οποιαδήποτε σύνδεση ενός πλοίου με σαουδαραβικά συμφέροντα, φορτία ή λιμένες μπορεί να αυξήσει την έκθεσή του σε κίνδυνο.
Την ίδια ώρα, ένα ακόμη ιδιαίτερα επικίνδυνο μέτωπο έχει ανοίξει ξανά στη Μαύρη Θάλασσα.
Στις 6 Αυγούστου δύο εμπορικά πλοία δέχθηκαν επιθέσεις κοντά στην Οδησσό.
Το φορτηγό πλοίο MERA QUEEN (IMO 9664108) χτυπήθηκε ενώ μετέφερε ουκρανικό σιτάρι. Από την επίθεση σκοτώθηκε ένα άτομο και τραυματίστηκαν ακόμη τρία.
Παράλληλα, το bulk carrier EMIL (IMO 9462483) δέχθηκε επανειλημμένα πλήγματα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές και το πλοίο να χάσει τη δυνατότητα ελιγμών. Έντεκα μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν από το πλοίο.
Η Ρωσία υποστήριξε ότι και τα δύο πλοία μετέφεραν στρατιωτικό φορτίο, ισχυρισμός που δεν αλλάζει, ωστόσο, το γεγονός ότι εμπορικά πλοία βρίσκονται πλέον σε άμεση έκθεση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις γύρω από τα ουκρανικά λιμάνια.
Ο κίνδυνος για την εμπορική ναυσιπλοΐα στην περιοχή των ουκρανικών λιμένων παραμένει στο EXTREME, 5 στα 5, ενώ ο κίνδυνος παράπλευρων πληγμάτων ή ζημιών σε εμπορικά πλοία αξιολογείται επίσης ως ιδιαίτερα αυξημένος, στο HIGH, 4 στα 5.
Η ταυτόχρονη διατήρηση υψηλού ή ακραίου κινδύνου στο Ορμούζ, την Ερυθρά Θάλασσα και τη Μαύρη Θάλασσα δημιουργεί ένα εξαιρετικά σύνθετο επιχειρησιακό περιβάλλον για τη διεθνή ναυτιλία.
Πέρα από την άμεση απειλή για τα πληρώματα, οι εταιρείες βρίσκονται αντιμέτωπες με υψηλότερο κόστος ασφάλισης, αλλαγές δρομολογίων, αυξημένες απαιτήσεις ασφαλείας και μεγαλύτερη δυσκολία στον προγραμματισμό των ταξιδιών.
Στη Δυτική Αφρική η εικόνα είναι σαφώς ηπιότερη. Στο Αμπιτζάν, λόγω των μέτρων ασφαλείας για τον εορτασμό της Ημέρας Ανεξαρτησίας στις 7 Αυγούστου, αναπτύχθηκαν 5.423 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και εφαρμόστηκαν προσωρινοί περιορισμοί στην κυκλοφορία σε δρόμους βορειοδυτικά της λιμενικής ζώνης.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα στη λειτουργία του λιμένα. Ωστόσο, θεωρούνται πιθανές καθυστερήσεις στις οδικές μετακινήσεις προς και από το λιμάνι, καθώς και στις μεταφορές προς το αεροδρόμιο, έως τις 8 Αυγούστου.
Η συνολική εικόνα της 7ης Αυγούστου επιβεβαιώνει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη ναυτιλία δεν είναι πλέον ένας μεμονωμένος θαλάσσιος διάδρομος. Είναι η ταυτόχρονη παρουσία πολλών ενεργών εστιών έντασης, οι οποίες περιορίζουν τις ασφαλείς επιλογές των εταιρειών και αυξάνουν τον κίνδυνο για τα πληρώματα σε διαφορετικές περιοχές του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου.
Για τον λόγο αυτό, ο κίνδυνος για πλοία που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία, αλλά και για τα σαουδαραβικά λιμάνια στην Ερυθρά Θάλασσα, εξακολουθεί να βρίσκεται στο EXTREME, 5 στα 5, δηλαδή στο ανώτατο επίπεδο της κλίμακας.
Η πραγματικότητα αυτή διατηρεί σε υψηλά επίπεδα την πίεση στις ναυτιλιακές εταιρείες που πρέπει να αποφασίσουν εάν θα επιχειρήσουν στην περιοχή, καθώς οποιαδήποτε σύνδεση ενός πλοίου με σαουδαραβικά συμφέροντα, φορτία ή λιμένες μπορεί να αυξήσει την έκθεσή του σε κίνδυνο.
Την ίδια ώρα, ένα ακόμη ιδιαίτερα επικίνδυνο μέτωπο έχει ανοίξει ξανά στη Μαύρη Θάλασσα.
Στις 6 Αυγούστου δύο εμπορικά πλοία δέχθηκαν επιθέσεις κοντά στην Οδησσό.
Το φορτηγό πλοίο MERA QUEEN (IMO 9664108) χτυπήθηκε ενώ μετέφερε ουκρανικό σιτάρι. Από την επίθεση σκοτώθηκε ένα άτομο και τραυματίστηκαν ακόμη τρία.
Παράλληλα, το bulk carrier EMIL (IMO 9462483) δέχθηκε επανειλημμένα πλήγματα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές και το πλοίο να χάσει τη δυνατότητα ελιγμών. Έντεκα μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν από το πλοίο.
Η Ρωσία υποστήριξε ότι και τα δύο πλοία μετέφεραν στρατιωτικό φορτίο, ισχυρισμός που δεν αλλάζει, ωστόσο, το γεγονός ότι εμπορικά πλοία βρίσκονται πλέον σε άμεση έκθεση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις γύρω από τα ουκρανικά λιμάνια.
Ο κίνδυνος για την εμπορική ναυσιπλοΐα στην περιοχή των ουκρανικών λιμένων παραμένει στο EXTREME, 5 στα 5, ενώ ο κίνδυνος παράπλευρων πληγμάτων ή ζημιών σε εμπορικά πλοία αξιολογείται επίσης ως ιδιαίτερα αυξημένος, στο HIGH, 4 στα 5.
Η ταυτόχρονη διατήρηση υψηλού ή ακραίου κινδύνου στο Ορμούζ, την Ερυθρά Θάλασσα και τη Μαύρη Θάλασσα δημιουργεί ένα εξαιρετικά σύνθετο επιχειρησιακό περιβάλλον για τη διεθνή ναυτιλία.
Πέρα από την άμεση απειλή για τα πληρώματα, οι εταιρείες βρίσκονται αντιμέτωπες με υψηλότερο κόστος ασφάλισης, αλλαγές δρομολογίων, αυξημένες απαιτήσεις ασφαλείας και μεγαλύτερη δυσκολία στον προγραμματισμό των ταξιδιών.
Στη Δυτική Αφρική η εικόνα είναι σαφώς ηπιότερη. Στο Αμπιτζάν, λόγω των μέτρων ασφαλείας για τον εορτασμό της Ημέρας Ανεξαρτησίας στις 7 Αυγούστου, αναπτύχθηκαν 5.423 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και εφαρμόστηκαν προσωρινοί περιορισμοί στην κυκλοφορία σε δρόμους βορειοδυτικά της λιμενικής ζώνης.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα στη λειτουργία του λιμένα. Ωστόσο, θεωρούνται πιθανές καθυστερήσεις στις οδικές μετακινήσεις προς και από το λιμάνι, καθώς και στις μεταφορές προς το αεροδρόμιο, έως τις 8 Αυγούστου.
Η συνολική εικόνα της 7ης Αυγούστου επιβεβαιώνει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη ναυτιλία δεν είναι πλέον ένας μεμονωμένος θαλάσσιος διάδρομος. Είναι η ταυτόχρονη παρουσία πολλών ενεργών εστιών έντασης, οι οποίες περιορίζουν τις ασφαλείς επιλογές των εταιρειών και αυξάνουν τον κίνδυνο για τα πληρώματα σε διαφορετικές περιοχές του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου.
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