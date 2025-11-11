Έκπτωση φόρου και για αναβαθμίσεις-αντικαταστάσεις ανελκυστήρων: Πώς θα την κερδίσετε

Η ρύθμιση για τις ανακαινίσεις, που παρατείνεται για ένα ακόμη έτος, «πιάνει» και δαπάνες αναβάθμισης ή αντικατάστασης ανελκυστήρα - Τι τονίζει η ΠΟΜΙΔΑ για το ποιοι ωφελούνται