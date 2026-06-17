Βιολάντα: «Πράσινο φως» από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την επαναλειτουργία του εργοστασίου της θυγατρικής Vitafree

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Η Περιφέρεια Θεσσαλίας άναψε το «πράσινο φως» για την επαναλειτουργία του εργοστασίου της Vitafree στα Τρίκαλα, τέσσερις μήνες μετά την απόφαση προσωρινής διακοπής της λειτουργίας του που είχε ληφθεί στον απόηχο της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα, η οποία κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.Ειδικότερα, με απόφαση που υπογράφηκε στις 16 Ιουνίου 2026, η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχώρησε στην άρση της απόφασης αναστολής λειτουργίας της βιομηχανίας παραγωγής μπισκότων της εταιρείας «Vitafree Ελληνική Μπισκοτοποιία Α.Ε.» στο 12ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Τρικάλων – Λάρισας, κρίνοντας ότι έχουν πλέον εκλείψει οι λόγοι που οδήγησαν στην επιβολή του μέτρου.Η Vitafree είναι ελληνική μπισκοτοποιία, η οποία ανήκει στον ιδιοκτήτη της εταιρείας Βιολάντα, Κωνσταντίνο Τζιωρτζιώτη. Είναι γνωστή για την παραγωγή μπισκότων και cookies χωρίς φοινικέλαιο και μπισκότα χωρίς ζάχαρη, γλουτένη και κατάλληλα για vegan διατροφή. Το εν λόγω εργοστάσιο ιδρύθηκε το 2017 και εκτείνεται σε 7.500 τετραγωνικά μέτρα.Η μονάδα της είχε διακόψει τη λειτουργία της από τις 16 Φεβρουαρίου 2026, με την εταιρεία να επικαλείται τότε την ανάγκη πραγματοποίησης τεχνικών εργασιών. Η εξέλιξη ήρθε λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, στο πλαίσιο της έρευνας για την πολύνεκρη έκρηξη που σημειώθηκε σε άλλη μονάδα του ομίλου στα Τρίκαλα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο, κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν σε ισχύ πιστοποιητικά ελέγχου δεξαμενών, ενώ έλειπε και πιστοποιητικό πυροπροστασίας ή αποδεικτικό αρχειοθέτησης της σχετικής μελέτης.Υπενθυμίζεται ότι, η εισαγγελική έρευνα είχε οδηγήσει τότε σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, καθώς μετά τα νέα στοιχεία που συγκέντρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού οι αρχικές κατηγορίες μετατράπηκαν σε έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.Οι παρεμβάσεις που οδήγησαν στην επαναλειτουργίαΣύμφωνα με την απόφαση της Περιφέρειας, προηγήθηκε σειρά τεχνικών και διοικητικών ενεργειών προκειμένου να αποκατασταθούν οι προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης. Μεταξύ άλλων, κατατέθηκαν πιστοποιητικά συμμόρφωσης για τις δεξαμενές υγραερίου, ολοκληρώθηκαν εργασίες αδρανοποίησης παλαιών δεξαμενών, υποβλήθηκαν οι απαιτούμενες μελέτες πυροπροστασίας και πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες πολεοδομίας και πυροσβεστικής.Η Περιφέρεια επισημαίνει ότι η άρση της αναστολής βασίστηκε στην προσκόμιση όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση της μονάδας με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.Ακολουθεί η αποσφράγιση του εξοπλισμούΜε την ίδια απόφαση ορίζεται ότι η αποσφράγιση του παραγωγικού εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων από την επόμενη ημέρα της υπογραφής της απόφασης.Ωστόσο, η επανεκκίνηση της παραγωγικής δραστηριότητας δεν μπορεί να γίνει αυτόματα. Η εταιρεία καλείται να ολοκληρώσει τη διαδικασία γνωστοποίησης λειτουργίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας OpenBusiness του υπουργείου Ανάπτυξης, αναρτώντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η Περιφέρεια ξεκαθαρίζει ότι απαγορεύεται η επανέναρξη λειτουργίας της μονάδας εφόσον δεν τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.Η εξέλιξη σηματοδοτεί την επαναφορά στην παραγωγική δραστηριότητα ενός ακόμη εργοστασίου του ομίλου, την ώρα που η δικαστική διερεύνηση για την τραγωδία που συγκλόνισε τα Τρίκαλα συνεχίζεται.