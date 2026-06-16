Γιατί βλέπετε συχνά την ώρα 11:11
Γιατί βλέπετε συχνά την ώρα 11:11
Μια νέα λέξη, ένα πρόσωπο ή ένα αντικείμενο που μόλις παρατηρήσατε εμφανίζεται παντού, αλλά δεν πρόκειται για σύμπτωση ούτε για παιχνίδια της μοίρας
Το κινητό είναι ξεχασμένο στην άκρη του γραφείου. Ξαφνικά νιώθετε την ανάγκη να δείτε τι ώρα είναι. Ενεργοποιείτε την οθόνη και βλέπετε ότι η ώρα είναι 11:11. Την επόμενη ημέρα συμβαίνει ακριβώς το ίδιο και μία εβδομάδα αργότερα ξανά. Το ίδιο μπορεί να παρατηρηθεί και με μία συγκεκριμένη μάρκα αυτοκινήτου. Να συνδέσετε, για παράδειγμα, ένα μοντέλο αυτοκινήτου με έναν άνθρωπο, τον οποίο σκέφτεστε συχνά και ξαφνικά αυτό να εμφανίζεται μπροστά σας. Αντίστοιχο είναι το φαινόμενο με μία λέξη ή έννοια που μάθατε πρόσφατα, η οποία μοιάζει να βρίσκεται παντού: σε συζητήσεις, σε άρθρα, σε τηλεοπτικές εκπομπές.
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