Τα πάρκινγκ που έγιναν χρυσωρυχεία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα πάρκινγκ που έγιναν χρυσωρυχεία

Πώς μια φαινομενικά ταπεινή χρήση γης μετατράπηκε σε βιομηχανία, άλλαξε τον αστικό χάρτη του πλανήτη και την αξία ολόκληρων περιοχών

Τα πάρκινγκ που έγιναν χρυσωρυχεία
Αν κάποιος ταξίδευε στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο ή στο Παρίσι στις αρχές του 20ού αιώνα, δύσκολα θα φανταζόταν ότι ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία των πόλεων του μέλλοντος θα ήταν ένα κομμάτι ασφαλτοστρωμένης γης γεμάτο ακίνητα αυτοκίνητα. Για πολλούς αιώνες, η αξία ενός οικοπέδου καθοριζόταν από τη θέση του και από το τι μπορούσε να χτιστεί πάνω του: Ένα εργοστάσιο, μια πολυκατοικία, μια αποθήκη ή ένα κατάστημα.


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