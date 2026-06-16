Μουντιάλ 2026: Οι κροίσοι του ποδοσφαιρικού επιχειρείν – «Χρυσές» business, χορηγοί και… δυο billionaires

Τα νέα deals που υπέγραψαν οι σταρ των γηπέδων - Ποιες είναι οι περιουσίες των Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι σήμερα – Ο τζίρος των 11 πλουσιότερων