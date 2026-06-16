Μουντιάλ 2026: Οι κροίσοι του ποδοσφαιρικού επιχειρείν – «Χρυσές» business, χορηγοί και… δυο billionaires
Μουντιάλ 2026: Οι κροίσοι του ποδοσφαιρικού επιχειρείν – «Χρυσές» business, χορηγοί και… δυο billionaires
Τα νέα deals που υπέγραψαν οι σταρ των γηπέδων - Ποιες είναι οι περιουσίες των Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι σήμερα – Ο τζίρος των 11 πλουσιότερων
Πόσα χρήματα θα κέρδιζε ο μεγάλος Πελέ, εάν είχε γεννηθεί την εποχή του Κριστιάνο Ρονάλντο και του Λιονέλ Μέσι είναι κάτι που δεν θα μάθουμε ποτέ, αλλά σαφώς μπορούμε να το… υπολογίσουμε, έστω περίπου.
Κάποτε, το μακρινό 1970, ο αείμνηστος Βραζιλιάνος σταρ λέγεται ότι έλαβε αμοιβή 120.000 δολαρίων από την Puma μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, απλά για να σκύψει και να δέσει τα κορδόνια των παπουτσιών του πριν από τη σέντρα του αγώνα με το Περού στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Κάποτε, το μακρινό 1970, ο αείμνηστος Βραζιλιάνος σταρ λέγεται ότι έλαβε αμοιβή 120.000 δολαρίων από την Puma μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, απλά για να σκύψει και να δέσει τα κορδόνια των παπουτσιών του πριν από τη σέντρα του αγώνα με το Περού στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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