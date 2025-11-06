Ψηφιακό πελατολόγιο: Πάει για το 2026 η επέκταση σε νέους κλάδους
Μετά τα προβλήματα που ανέκυψαν στον κλάδο του αυτοκινήτου, παρατείνεται η υποχρεωτική εφαρμογή του για επαγγελματίες εκδηλώσεων και συναφών δραστηριοτήτων
«Φρένο» πατάει η ΑΑΔΕ στην επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου και μεταθέτει για το 2026 την ένταξη νέων επαγγελματικών κλάδων, προκειμένου να αποφευχθούν τα λάθη και οι δυσλειτουργίες που καταγράφηκαν στον χώρο του αυτοκινήτου. Η εμπειρία των πρώτων μηνών έδειξε ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για τεχνική προετοιμασία, εκπαίδευση και σταθεροποίηση του συστήματος, ώστε η καθολική εφαρμογή να γίνει χωρίς προβλήματα.
Από την 1η Ιουλίου 2025, συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, πάρκινγκ και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων υποχρεούνται να τηρούν ηλεκτρονικό πελατολόγιο, καταγράφοντας κάθε συναλλαγή σε πραγματικό χρόνο. Όμως η πρακτική εφαρμογή του μέτρου ανέδειξε δυσκολίες στη σύνδεση των εφαρμογών με το myDATA και ασάφειες στη λειτουργία του λογισμικού, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί «ανάσα» προσαρμογής πριν από τη δεύτερη φάση.
Η επόμενη ομάδα που θα ενταχθεί στο σύστημα αφορά τον χώρο των εκδηλώσεων: επιχειρήσεις catering, διοργανωτές γάμων, εταιρείες φωτιστικού και ηχητικού εξοπλισμού, καθώς και αίθουσες ή κτήματα δεξιώσεων. Για αυτούς, η υποχρεωτική καταγραφή πελατών στο e-πελατολόγιο μεταφέρεται για το 2026, ώστε να υπάρξει πλήρης ετοιμότητα και ομαλή διασύνδεση με τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.
Ο στόχος παραμένει ο ίδιος: κάθε πελάτης να συνδέεται αυτόματα με το παραστατικό που εκδίδεται, επιτρέποντας στην εφορία να εντοπίζει άμεσα ασυμφωνίες και να περιορίζει τα φαινόμενα φοροδιαφυγής. Για κάθε περίπτωση που δεν δηλώνεται πελάτης ή καθυστερεί η καταχώριση, προβλέπονται πρόστιμα 100 ευρώ ανά παράβαση και ενεργοποίηση φορολογικού ελέγχου.
Με τη μετάθεση, η ΑΑΔΕ επιδιώκει να «ωριμάσει» το σύστημα, ώστε το e-πελατολόγιο να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα και να αποτελέσει το βασικό εργαλείο διαφάνειας στις συναλλαγές όλων των επαγγελματικών κλάδων από το 2026 και μετά.
Με τη μετάθεση, η ΑΑΔΕ επιδιώκει να «ωριμάσει» το σύστημα, ώστε το e-πελατολόγιο να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα και να αποτελέσει το βασικό εργαλείο διαφάνειας στις συναλλαγές όλων των επαγγελματικών κλάδων από το 2026 και μετά.
