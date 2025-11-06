Ψηφιακό πελατολόγιο: Πάει για το 2026 η επέκταση σε νέους κλάδους

Μετά τα προβλήματα που ανέκυψαν στον κλάδο του αυτοκινήτου, παρατείνεται η υποχρεωτική εφαρμογή του για επαγγελματίες εκδηλώσεων και συναφών δραστηριοτήτων