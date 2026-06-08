Οι πολυτελείς ταράτσες που αυξάνουν την αξία των ακινήτων
Οι πολυτελείς ταράτσες που αυξάνουν την αξία των ακινήτων
Στο σύγχρονο πολυτελές Real Estate, οι παροχές στις ταράτσες έχουν αναδειχθεί ως ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό που επαναπροσδιορίζει και βελτιώνει την εμπειρία διαβίωσης
Η συγκεκριμένη τάση τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει τέτοιες διαστάσεις, που το φαινόμενο των rooftops έχει αναδειχθεί σε πρωταγωνιστικό trend. Oι ανέσεις όπως η πισίνα, ο κήπος ή το καθιστικό, αυξάνουν όχι μόνο την αξία ενός ακινήτου, αλλά μετατρέπουν μια απλή ταράτσα σε πολύτιμο χώρο ευζωίας και χαλάρωσης με αρκετές δόσεις πολυτελούς lifestyle.
Σε περιπτώσεις κτιρίων που φιλοξενούν διαμερίσματα Airbnb, η παρουσία μιας κατάλληλα διαμορφωμένης ταράτσας, ανεβάζει κατά πολύ τη ζήτηση, ενώ οι πρόσφατες μελέτες, δείχνουν αυξήσεις έως και 28% σε αντίστοιχα ακίνητα. Από την άλλη, με την αύξηση του κινήματος περί βιωσιμότητας στις μέρες μας, ένας καταπράσινος κήπος στην κορυφή της οικίας ή του κτιρίου που μπορεί να δεχθεί επισκέπτες, εκτιμάται ιδιαίτερα και ειδικότερα από τους νεότερους αγοραστές ή ενοικιαστές, καθώς το κτήριο αποκτάει ένα twist βιωσιμότητας. Και βέβαια, πρόκειται για ένα πραγματικό γεγονός, μια και αν όλα τα κτίρια στις πόλεις διέθεταν έναν κήπο στην ταράτσα τους, τα ψυχολογικά οφέλη από την έντονη παρουσία του πράσινου θα ήταν πολλά, αλλά παράλληλα, θα βελτιωνόταν και η ποιότητα του αέρα της περιοχής.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σε περιπτώσεις κτιρίων που φιλοξενούν διαμερίσματα Airbnb, η παρουσία μιας κατάλληλα διαμορφωμένης ταράτσας, ανεβάζει κατά πολύ τη ζήτηση, ενώ οι πρόσφατες μελέτες, δείχνουν αυξήσεις έως και 28% σε αντίστοιχα ακίνητα. Από την άλλη, με την αύξηση του κινήματος περί βιωσιμότητας στις μέρες μας, ένας καταπράσινος κήπος στην κορυφή της οικίας ή του κτιρίου που μπορεί να δεχθεί επισκέπτες, εκτιμάται ιδιαίτερα και ειδικότερα από τους νεότερους αγοραστές ή ενοικιαστές, καθώς το κτήριο αποκτάει ένα twist βιωσιμότητας. Και βέβαια, πρόκειται για ένα πραγματικό γεγονός, μια και αν όλα τα κτίρια στις πόλεις διέθεταν έναν κήπο στην ταράτσα τους, τα ψυχολογικά οφέλη από την έντονη παρουσία του πράσινου θα ήταν πολλά, αλλά παράλληλα, θα βελτιωνόταν και η ποιότητα του αέρα της περιοχής.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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