Μύκονος: Ποια ηχηρά σφυριά χτυπούν τον Ιούνιο και με…σκόντο στο «νησί των ανέμων»

Από ολοκληρωμένες και…ημιτελείς βίλες μέχρι οικόπεδα έχουν προγραμματιστεί να βγουν σε πλειστηριασμό εντός του μήνα-Οι κρίσιμες ημερομηνίες και οι μειωμένες τιμές πρώτης προσφοράς