Μύκονος: Ποια ηχηρά σφυριά χτυπούν τον Ιούνιο και με…σκόντο στο «νησί των ανέμων»
Μύκονος: Ποια ηχηρά σφυριά χτυπούν τον Ιούνιο και με…σκόντο στο «νησί των ανέμων»
Από ολοκληρωμένες και…ημιτελείς βίλες μέχρι οικόπεδα έχουν προγραμματιστεί να βγουν σε πλειστηριασμό εντός του μήνα-Οι κρίσιμες ημερομηνίες και οι μειωμένες τιμές πρώτης προσφοράς
Ούτε το «νησί των ανέμων» με τις υπερπολυτελείς υποδομές του και τις…στρατιές των celebrities και των high-income επισκεπτών έχει ξεφύγει από τη «δαγκάνα» των πλειστηριασμών. Έτσι, το επόμενο διάστημα έχουν προγραμματιστεί κάποια ηχηρά σφυριά για διάφορα ακίνητα. Από ολοκληρωμένες και…ημιτελείς βίλες μέχρι οικόπεδα σε διάφορες περιοχές της Μυκόνου. Δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για επαναληπτικούς πλειστηριασμούς υπάρχει και σημαντικό…χαμήλωμα του πήχη για το ελάχιστο τίμημα.
Οι ιδιοκτησίες Γρυπάρη
Στο στόχαστρο βρίσκεται εδώ και καιρό ο γνωστός επιχειρηματίας του νησιού Νίκος Γρυπάρης, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με τα θρυλικά μαγαζιά «Caprice» και «Sea Satin». Στο πλαίσιο αυτό, τον Ιούνιο του 2024 βγήκε στο σφυρί ένα ακίνητο-«φιλέτο» στη Χώρα της Μυκόνου, στην Πλατεία Αλευκάντρας, πολύ κοντά στην περίφημη Μικρή Βενετία και στους ιστορικούς Ανεμόμυλους, το οποίο άλλαξε χέρια με τιμή λίγο πάνω από 1 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Οι ιδιοκτησίες Γρυπάρη
Στο στόχαστρο βρίσκεται εδώ και καιρό ο γνωστός επιχειρηματίας του νησιού Νίκος Γρυπάρης, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με τα θρυλικά μαγαζιά «Caprice» και «Sea Satin». Στο πλαίσιο αυτό, τον Ιούνιο του 2024 βγήκε στο σφυρί ένα ακίνητο-«φιλέτο» στη Χώρα της Μυκόνου, στην Πλατεία Αλευκάντρας, πολύ κοντά στην περίφημη Μικρή Βενετία και στους ιστορικούς Ανεμόμυλους, το οποίο άλλαξε χέρια με τιμή λίγο πάνω από 1 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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