4ήμερη εργασία: Η χώρα που αύξησε το ΑΕΠ της κατά 4,1% χωρίς μείωση μισθών και παραγωγικών ωρών
Η Ισλανδία εφάρμοσε καθολικά την 4ήμερη εργασία χωρίς μείωση μισθών, καταγράφοντας ανάπτυξη, χαμηλή ανεργία και σημαντική βελτίωση στην ψυχική υγεία και την παραγωγικότητα των εργαζομένων
Η Ισλανδία κατάφερε να γράψει ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη χώρα παγκοσμίως που εφαρμόζει σε εθνικό επίπεδο το μοντέλο της 4ήμερης εργασίας. Με αυτή την επιλογή, ανέτρεψε έναν από τους πιο διαδεδομένους μύθους της σύγχρονης αγοράς εργασίας: ότι η μείωση των ωρών απασχόλησης οδηγεί αναπόφευκτα σε οικονομική επιβράδυνση.
Τα επίσημα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Η ισλανδική οικονομία όχι μόνο απέφυγε την ύφεση, αλλά κατέγραψε ανάπτυξη ΑΕΠ 4,1%, αφήνοντας πίσω της πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες, ενώ ταυτόχρονα η ανεργία διατηρήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Η επιτυχία του μέτρου οδήγησε σε μια βαθιά αλλαγή στην αγορά εργασίας της χώρας, καθώς πλέον το 86% έως 90% του εργατικού δυναμικού έχει εξασφαλίσει δικαίωμα σε μειωμένο ωράριο ή 4ήμερη εργασία, χωρίς καμία περικοπή αποδοχών.
