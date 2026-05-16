Ποιος πλήρωσε 9 εκατ. δολάρια για ένα γεύμα με Γουόρεν Μπάφετ και Στέφ Κάρι;
Μυστήριο με τον πλειοδότη που συμφώνησε να πληρώσει το αστρονομικό αυτό ποσό για λίγες ώρες δίπλα στον «γκουρού» των επενδύσεων και τον αστέρα του NBA
Πόσα χρήματα θα ήταν διατεθειμένος κάποιος να πληρώσει για να περάσει λίγες ώρες στο ίδιο τραπέζι με έναν από τους πιο επιδραστικούς επενδυτές στον κόσμο και έναν από τους σπουδαιότερους παίκτες του NBA; Για έναν άγνωστο πλειοδότη, η απάντηση είναι 9 εκατ. δολάρια. Το ποσό αυτό του διασφάλισε ένα δείπνο με τον Γουόρεν Μπάφετ και τον Στεφ Κάρι, στο πλαίσιο δημοπρασίας με φιλανθρωπικό σκοπό.
H ταυτότητα του ανθρώπου που συμφώνησε να καταβάλει 9.000.100 δολάρια παραμένει άγνωστη, ενώ η δημοπρασία ολοκληρώθηκε μέσω eBay και το ραντεβού έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουνίου, στην Όμαχα της Νεμπράσκα, γενέτειρα του Μπάφετ. Όπως αναφέρει το Associated Press, με τη «χρυσή» αυτή δημοπρασία, στόχος ήταν η αναβίωση μιας εκδήλωσης που είχε σταματήσει το 2022 και ο Μπάφετ διοργάνωnε για περισσότερα από 20 χρόνια, χάρη στην οποία συγκεντρώθηκαν 53 εκατ. δολάρια για το φιλανθρωπικό ίδρυμα για τους άστεγους, του GLIDE Foundation, στο Σαν Φρανσίσκο. Σύμφωνα με το Reuters, ο Μπάφετ άρχισε να στηρίζει το ίδρυμα GLIDE καθώς η πρώτη του σύζυγος, Σούζαν, η οποία απεβίωσε το 2004, προσέφερε εθελοντική εργασία εκεί. Το 2022 η προσφορά 19 εκατ. δολαρίων ήταν η μεγαλύτερη σε φιλανθρωπική δημοπρασία του eBay.
