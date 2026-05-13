Premier Capital Hellas: Η νέα γενιά McDonald’s έρχεται στην Ελλάδα με flagship stores και «ψηφιακή» εμπειρία
Το νέο κατάστημα στο The Mall Athens είναι μόλις το δεύτερο διεθνώς με το concept «Project Ray» μετά το Χονγκ Κονγκ - Η εταιρεία ετοιμάζει νέο opening στη Θεσσαλονίκη και ανακαίνιση του ιστορικού καταστήματος στο Σύνταγμα, ενώ οι οικονομικές καταστάσεις δείχνουν πίεση στην κερδοφορία, αύξηση δανεισμού και αναδιάρθρωση του δικτύου
Σε μια νέα φάση επενδύσεων και αναδιάρθρωσης της παρουσίας της στην ελληνική αγορά φαίνεται να περνά η Premier Capital Hellas, franchisee της McDonald’s στην Ελλάδα, συνδυάζοντας τη δημιουργία νέας γενιάς flagship καταστημάτων με αλλαγές στο δίκτυο, ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών και επενδύσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Η αφετηρία του νέου αυτού κύκλου δόθηκε χθες με τα εγκαίνια του νέου καταστήματος McDonald’s στο The Mall Athens, το οποίο αποτελεί επένδυση ύψους 1,4 εκατ. ευρώ και δημιουργεί 60 νέες θέσεις εργασίας. Το νέο εστιατόριο, που εγκαινιάστηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 35 χρόνια παρουσίας της McDonald’s στην Ελλάδα, αποτελεί μόλις το δεύτερο διεθνώς που υιοθετεί το νέο concept «Project Ray», μετά το Χονγκ Κονγκ.
