Βραβεία σε 3 μεγάλα ονόματα της ελληνικής αρχιτεκτονικής

Στα πλαίσια της ΕΣΩ 2026 έρχεται η 7η διοργάνωση των βραβείων Archisearch Lifetime Achievement Awards. Πρόκειται για έναν θεσμό αφιερωμένο στη συνολική συνεισφορά προσωπικοτήτων που έχουν διαμορφώσει, είτε με έργο, διδασκαλία, έρευνα ή στάση, το τοπίο της αρχιτεκτονικής, της Τέχνης και του σχεδιασμού στην Ελλάδα -μια πράξη αναγνώρισης που τοποθετεί τις βραβευμένες προσωπικότητες στο βάθρο του προτύπου για τις επόμενες γενιές. Η σημασία τους έγκειται ακριβώς στο ότι αντιμετωπίζουν τη συνολική προσφορά ως σύνθετο πεδίο, όπου η δημιουργία, η γνώση, η κοινωνική συνείδηση, η παιδαγωγική επίδραση και η υλικότητα του έργου συνδέονται μεταξύ τους.Τα βραβεία δεν αξιολογούν το τελευταίο έργο, αλλά τη μακρά γραμμή που σχηματίζεται ανάμεσα στην πρώτη επιλογή και την τελευταία πράξη ενός δημιουργού. Απευθύνονται σε πρόσωπα που έχουν ζήσει και εκφράσει, την αρχιτεκτονική ή την Τέχνη ως τρόπο ύπαρξης, όχι απλώς ως επαγγελματική πρακτική. Δημιουργό περιεχομένου αποτελεί το περιοδικό Archisearch.gr, ενώ τη διεύθυνση παραγωγής και την καλλιτεχνική επιμέλεια αναλαμβάνει η Design Ambassador.Πότε θεσπίστηκαν και ποιοι τα κέρδισαν μέχρι σήμεραΤα Archisearch Lifetime Achievement Awards που ξεκίνησαν το 2019 στο πλαίσιο της ΕΣΩ, της μεγαλύτερης ελληνικής διοργάνωσης για το Design και την Αρχιτεκτονική, έδωσαν μια διαφορετική διάσταση στο θεσμό: αυτόν της πολιτιστικής μνήμης. Από τον Γιάννη Τσεκλένη, που τιμήθηκε πρώτος, μέχρι και τις βραβεύσεις των επόμενων ετών, ο θεσμός έχει αναδείξει ένα εύρος προσωπικοτήτων που είναι δύσκολο να κατηγοριοποιηθεί: αρχιτέκτονες, μηχανικοί, εικαστικοί, πολεοδόμοι, ιστορικοί, στοχαστές. Ανάμεσα στους τιμηθέντες συγκαταλέγονται ο Θεοδόσης Τάσιος, ο Κωνσταντίνος Δεκαβάλλας, η Νέλλα Γκόλαντα, η Σέβα Καρακώστα, ο Δημήτρης Φιλιππίδης, ο Δημήτρης Αντωνακάκης, η Ρένα Παπασπύρου, ο Τάσος Μπίρης, ο Μανόλης Κορρές, η Ελένη Βερναδάκη, η Ντίνα Βαΐου και ο Μάνος Περράκης. Κοιτώντας αυτή τη λίστα, ο θεατής αντιλαμβάνεται ότι τα βραβεία έχουν πλέον διαμορφώσει ένα ουσιαστικό σώμα αναφοράς, όπου πρόσωπα, έργα και ιδέες συνομιλούν πέρα από τη στιγμή της βράβευσης, συμβάλλοντας σε μια βαθύτερη κατανόηση της ιστορίας και της συνέχειας του σύγχρονου ελληνικού σχεδιασμού.Φέτος, η έβδομη κατά σειρά απονομή θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαΐου 2026, στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Απονεμητής θα είναι ο αρχιτέκτονας και καθηγητής Παναγιώτης Πάγκαλος. Οι τιμώμενοι: η Λήδα Παπακωνσταντίνου, ο Ανδρέας Κούρκουλας και ο Δημήτρης Κορρές.