Eli Lilly: Το Mounjaro εκτόπισε το Keytruda και έγινε το κορυφαίο φάρμακο παγκοσμίως
Το φάρμακο για τον διαβήτη Mounjaro της Eli Lilly ξεπέρασε το αντικαρκινικό Keytruda της Merck και αναδείχθηκε το φάρμακο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κόσμο.
Το Mounjaro απέφερε έσοδα 8,7 δισ. δολαρίων για τη Lilly στο πρώτο τρίμηνο του 2026, ξεπερνώντας το Keytruda, το οποίο κατέγραψε πωλήσεις 7,9 δισ. δολαρίων. Το φάρμακο της Merck βρισκόταν στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς από το πρώτο τρίμηνο του 2023, όταν είχε εκτοπίσει το Humira της AbbVie.
