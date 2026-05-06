Ενα αυθεντικό μπουτίκ αγρόκτημα-ξενοδοχείο

Κλείσιμο

Το καλοκαίρι του 2025, το ξενοδοχείο χωρίς να έχει ολοκληρωθεί πλήρως και χωρίς καμία διαφήμιση -εκτός από τη σελίδα του στο Instagram- έδωσε στους ιδιοκτήτες μια πρώτη εικόνα της δυναμικής που διαθέτει, καθώς υπήρξε μόνιμα γεμάτο με επισκέπτες από όλη τη Σουηδία. Ακόμα και ο ίδιος ο βασιλιάς της χώρας πέρασε από εκεί στις πρώτες εβδομάδες της λειτουργίας του.Sibbjäns, το οικογενειακό boutique farm hotel απευθύνεται στο διεθνές κοινό των Slow Travelers που εκτιμάει τη βιωσιμότητα και τη σύνδεση με τη φύση.Το κτήμα καταλαμβάνει συνολικά σχεδόν 200 στρέμματα που περιβάλλουν το κεντρικό κτήριο και τις ανεξάρτητες κατοικίες και είναι σπαρμένο με εντυπωσιακές μωβ γλυκίνες, μυρωδάτη αγράμπελη, λεβάντες και πολλά αγριολούλουδα που ανθίζουν την άνοιξη και το καλοκαίρι χαρίζοντας μια πολύχρωμη οπτική πανδαισία. Η τουριστική περίοδος στο Γκότλαντ -που έχει εκατό ώρες ηλιοφάνειας περισσότερες από την ηπειρωτική Σουηδία- δεν ξεπερνάει τις οκτώ εβδομάδες, αλλά η ζήτηση για κρατήσεις στο αγρόκτημα, ακόμα και μέσα στο φθινόπωρο, είναι τόσο μεγάλη, που οι ιδιοκτήτες θέλουν να παρατείνουν τη λειτουργία του αρκετούς μήνες ακόμα.Χαλαρή πολυτέλεια και επαφή με τη φύσηΤο σύμπαν και η κεντρική ιδέα του αγροκτήματος βασίζεται στην ευεξία και τις δραστηριότητες στη φύση. Ο επισκέπτης θα ανακαλύψει τους χώρους που εκτρέφονται οι χοίροι, τα πρόβατα και οι κότες, αλλά και ένα ράντζο με άλογα. Όποιος θελήσει μπορεί να παρακολουθήσει και να συμμετάσχει σε αυτές τις δραστηριότητες -αρκεί να ξυπνήσει με την ανατολή του ήλιου. Καθώς η περιοχή είναι γεμάτη μονοπάτια προτείνονται οι καθημερινές βόλτες, ανάμεσα σε λευκά, μοβ και πορτοκαλί αγριολούλουδα. Τη φύτευσή τους επιμελήθηκε η Karin Winarve, επικεφαλής κηπουρός και κάτοικος της περιοχής που συνολικά αριθμεί 200 ανθρώπους. Όλα τα μονοπάτια οδηγούν στο κεντρικό κτήριο, ένα αγροτόσπιτο του 19ου αιώνα που διαθέτει συνολικά εννέα δωμάτια διακοσμημένα με κομψό ρουστίκ στυλ, ξύλινες οροφές από ανακυκλωμένη δρυ, vintage μπανιέρες, αφράτα κλινοσκεπάσματα από αιγυπτιακό βαμβάκι, πολυθρόνες από δέρμα προβάτου της εταιρείας Little Petra -ένα twist χαλαρότητας και άνεσης.Το νερό της πισίνας καθαρίζεται με φυσικό τρόπο χωρίς ίχνος χλωρίουΔεκατρία ακόμα αγροτόσπιτα, ανακαινίστηκαν, απόκτησαν ασβεστωμένους τοίχους, λινές κουρτίνες και αντίστοιχα χαλαρή σκανδιναβική διακόσμηση. Στα μπάνια, μια ψηφιακή οθόνη ενημερώνει τον φιλοξενούμενο για το νερό που χρησιμοποιεί, καθώς η περιοχή παρουσιάζει έλλειψη και το νερό στις εγκαταστάσεις, ανακυκλώνεται για άλλες χρήσεις. Ακόμα και η φυσική πισίνα, είναι στην πραγματικότητα μια οικολογική κολυμβητική δεξαμενή που λειτουργεί χωρίς χλώριο μια και το νερό καθαρίζεται φυσικά μέσω της κυκλοφορίας του ανάμεσα από φυτά και ειδικά φίλτρα από άμμο. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, είναι ένα νερό μαλακό και με ήπιο pH, απαλό για το δέρμα χωρίς να προκαλεί ερεθισμούς στα μάτια, θυμίζοντας μια καθαρή, φυσική λίμνη.Από τη φάρμα στο πιάτοΤο αγρόκτημα διαθέτει πολλά δωμάτια κοινόχρηστης χρήσης για χαλάρωση και socializing μεταξύ των θαμώνων. Μια πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα για όσους θέλουν να εξασκήσουν τις ικανότητες τους στη μαγειρική τέχνη, αλλά και βάζα με σπιτικά μπισκότα, επιτραπέζια παιχνίδια και γωνιές για διάβασμα κοντά σε παράθυρα. Το μεγάλο σαλόνι και η τραπεζαρία είναι τόσο εντυπωσιακά που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί ως location για φωτογραφήσεις μόδας.Ένα από τα μεγάλα ατού του Sibbjäns, στο οποίο οι ιδιοκτήτες στήριξαν το όραμά τους για να προσελκύσουν επισκέπτες, είναι και η γαστρονομία. Στο θερμοκήπιο καλλιεργούνται ντομάτες από διαφορετικές ποικιλίες και στο κτήμα είναι διάσπαρτα δεκάδες οπωροφόρα δέντρα, άγριες αγκινάρες, βότανα και βρώσιμα άνθη. Στο εστιατόριο κυριαρχεί η φιλοσοφία Farm to Table και η νεαρή σεφ Hanna Lukowiesky ετοιμάζει καθημερινά ένα γαστρονομικό δείπνο με μενού πέντε πιάτων από υλικά της εποχής. Τοπικά τυριά και αλλαντικά, φρέσκο ψωμί, ανθοί κολοκυθιού γεμιστοί, αρνάκι με λάχανο, ταρτάρ βοδινού, ψητά λαχανικά από το κτήμα και παγωτό καλέντουλα, από λουλούδια που η ίδια συλλέγει, είναι κάποιες από τις πολλές προτάσεις, που καλύπτουν το πρωινό και τα υπόλοιπα γεύματα της ημέρας.Όσες παρέες το θελήσουν, μπορούν να γευματίσουν μέσα στη φύσηΗ σεφ και η ομάδα της ασχολούνται με την τροφοσυλλογή (foraging) καθώς εξορμούν στη γύρω περιοχή για να συλλέξουν άγρια μούρα, βότανα, βρώσιμα λουλούδια, μανιτάρια, καρπούς και χόρτα. «Ό,τι κάνουμε εδώ, το κάνουμε με γνώμονα τη βιοποικιλότητα», ενημερώνει η Σουζάνα, μία εκ των ιδιοκτητών. Ένα μεγάλο πλήθος επισκεπτών από την Στοκχόλμη καταφτάνει κάθε εβδομάδα για ολιγοήμερες διακοπές με σκοπό να δοκιμάσουν την κουζίνα του εστιατορίου που λειτουργεί στον πρώην αχυρώνα, να χαλαρώσουν με ένα κοκτέιλ από άγρια μούρα της περιοχής στο υπαίθριο μπαρ και να δοκιμάσουν το ήδη διάσημο πρωινό με αυγά του αγροκτήματος, σπιτικές μαρμελάδες, ψητά κολοκυθάκια, φρέσκο ζεστό ζυμωτό ψωμί και τόσα άλλα που γεμίζουν τον πλούσιο μπουφέ που επιμελείται η σεφ.