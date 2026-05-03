Συμβολική αύξηση παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+ κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα μετά την αποχώρηση των Εμιράτων

Οι μεγάλες χώρες του ΟΠΕΚ+ συμφώνησαν σε μια, σύμφωνα με αντιπροσώπους της συμμαχίας, επιχειρώντας να εκπέμψουν μήνυμα σταθερότητας μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.Επτά χώρες υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας και της Ρωσίας θα αυξήσουν — τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο — την παραγωγή τουςτον επόμενο μήνα, στο πλαίσιο συμφωνίας που οριστικοποιήθηκε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης την Κυριακή, σύμφωνα με πηγές που ζήτησαν να μην κατονομαστούν καθώς η απόφαση δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα. Η αύξηση θεωρούνταν ήδη αναμενόμενη από την αγορά.Ο ΟΠΕΚ+ συνεχίζει επισήμως τη διαδικασία επαναφοράς παραγωγής που είχε διακοπεί πριν από αρκετά χρόνια και βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.Την ίδια στιγμή, η συμμαχία προσπαθεί να προσαρμοστεί στην αιφνιδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενός ιστορικού μέλους που ανακοίνωσε την έξοδό του από τον οργανισμό στις 28 Απριλίου, έπειτα από χρόνια δυσαρέσκειας για τους περιορισμούς που επέβαλλαν οι ποσοστώσεις παραγωγής, όπως μεταδίδει το Bloomberg.Η αποχώρηση των ΗΑΕ αιφνιδίασε τα υπόλοιπα μέλη του Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και των συμμάχων του και αναμένεται να αποδυναμώσει περαιτέρω την ικανότητα της συμμαχίας να επηρεάζει τις διεθνείς τιμές πετρελαίου — μια επιρροή που ήδη έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της αύξησης παραγωγής από ανταγωνιστές όπως οι παραγωγοί σχιστολιθικού πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.Όπως και η προγραμματισμένη αύξηση παραγωγής αυτού του μήνα, έτσι και η νέα απόφαση έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα, καθώς οι χώρες του OPEC στη Μέση Ανατολή δεν μπορούν πρακτικά να υλοποιήσουν την αύξηση όσο τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν αποκλεισμένα λόγω της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν και οι εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο δεν έχουν αποκατασταθεί.Η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που τέθηκε επίσημα σε ισχύ την 1η Μαΐου, αποτέλεσε την κορύφωση πολυετών εντάσεων ανάμεσα στο Αμπού Ντάμπι και τη Σαουδική Αραβία, η οποία θεωρείται ο de facto ηγέτης του OPEC, τόσο για ζητήματα πετρελαϊκής πολιτικής όσο και για τον ανταγωνισμό επιρροής στην περιοχή.Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υποστήριξαν την περασμένη εβδομάδα ότι ο πόλεμος με το Ιράν δημιούργησε μια ευκαιρία για αποχώρηση χωρίς να προκληθεί σοβαρή αναταραχή στις αγορές.Αν και η αποχώρηση δεν επηρεάζει άμεσα την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, σημαίνει ότι τα ΗΑΕ θα μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή τους όσο γρήγορα επιθυμούν μόλις ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να δεσμεύονται πλέον από τις ποσοστώσεις του OPEC+ — μια εξέλιξη που θα μπορούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μελλοντικούς πολέμους τιμών στην αγορά πετρελαίου.