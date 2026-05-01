AKTOR: Το LNG αλλάζει το μοντέλο ανάπτυξης, από 1,6 – 2,5 δισ. τα εκτιμώμενα έσοδα μετά το 2030
AKTOR: Το LNG αλλάζει το μοντέλο ανάπτυξης, από 1,6 – 2,5 δισ. τα εκτιμώμενα έσοδα μετά το 2030
Επαναπροσδιορισμός των κατασκευών - Στο κάδρο έργα σε Ρουμανία και ενεργειακές υποδομές στα Δυτικά Βαλκάνια, ανάπτυξη παραχωρήσεων και επενδύσεις σε ΑΠΕ και storage
Στις μπίζνες γύρω από το LNG μετακινείται σταδιακά το κέντρο βάρους της στρατηγικής του Ομίλου της AKTOR, σύμφωνα με όσα ανέφερε η διοίκηση κατά την χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα του 2025.
Ταυτόχρονα, επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος των παραδοσιακών δραστηριοτήτων, όπως οι κατασκευές και οι παραχωρήσεις, οι οποίες εντάσσονται πλέον σε ένα ευρύτερο μοντέλο ανάπτυξης με στόχο τη δημιουργία πιο σταθερών και προβλέψιμων εσόδων.
Η βασική αλλαγή εντοπίζεται στη φύση των έργων που επιδιώκει ο Όμιλος. Η έμφαση μετατοπίζεται από τα παραδοσιακά δημόσια έργα προς έργα που συνδέονται με παραχωρήσεις και ιδιωτικές επενδύσεις, όπου η εταιρεία συμμετέχει και ως επενδυτής. Με τον τρόπο αυτό, οι κατασκευές αποκτούν έναν πιο στρατηγικό ρόλο, λειτουργώντας ως μέσο δημιουργίας υποδομών που εξασφαλίζουν μακροχρόνιες και σταθερές ταμειακές ροές.
Με pipeline έργων περίπου €4 δισ., εκ των οποίων €2,6 δισ. αφορούν συμμετοχή του Ομίλου σε 23 projects, η AKTOR διατηρεί ισχυρή παρουσία στην αγορά υποδομών. Το χαρτοφυλάκιο καλύπτει κτιριακά έργα, οδικές υποδομές και έργα περιβάλλοντος, ενισχύοντας την ορατότητα εσόδων και μειώνοντας τον επιχειρηματικό κίνδυνο.
Ταυτόχρονα, επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος των παραδοσιακών δραστηριοτήτων, όπως οι κατασκευές και οι παραχωρήσεις, οι οποίες εντάσσονται πλέον σε ένα ευρύτερο μοντέλο ανάπτυξης με στόχο τη δημιουργία πιο σταθερών και προβλέψιμων εσόδων.
Κατασκευές: διατήρηση μεγέθους, αλλαγή ρόλουΟ κατασκευαστικός τομέας παραμένει βασικός πυλώνας για τον Όμιλο, ωστόσο η στρατηγική που περιέγραψε ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου σηματοδοτεί μια σαφή μετατόπιση στον ρόλο του. Όπως ανέφερε, η κατεύθυνση δεν είναι η μείωση της δραστηριότητας, αλλά η διατήρηση του μεγέθους της σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της ποιότητάς της. Στόχος είναι η σταθεροποίηση του κύκλου εργασιών στην περιοχή του 1,3 έως 1,4 δισ. ευρώ ετησίως και η διατήρηση ενός ισχυρού ανεκτέλεστου υπολοίπου της τάξης των 5 έως 6 δισ. ευρώ.
Η βασική αλλαγή εντοπίζεται στη φύση των έργων που επιδιώκει ο Όμιλος. Η έμφαση μετατοπίζεται από τα παραδοσιακά δημόσια έργα προς έργα που συνδέονται με παραχωρήσεις και ιδιωτικές επενδύσεις, όπου η εταιρεία συμμετέχει και ως επενδυτής. Με τον τρόπο αυτό, οι κατασκευές αποκτούν έναν πιο στρατηγικό ρόλο, λειτουργώντας ως μέσο δημιουργίας υποδομών που εξασφαλίζουν μακροχρόνιες και σταθερές ταμειακές ροές.
Με pipeline έργων περίπου €4 δισ., εκ των οποίων €2,6 δισ. αφορούν συμμετοχή του Ομίλου σε 23 projects, η AKTOR διατηρεί ισχυρή παρουσία στην αγορά υποδομών. Το χαρτοφυλάκιο καλύπτει κτιριακά έργα, οδικές υποδομές και έργα περιβάλλοντος, ενισχύοντας την ορατότητα εσόδων και μειώνοντας τον επιχειρηματικό κίνδυνο.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
