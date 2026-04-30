Απόστολος Βακάκης – Σαμίρ Μάνε: Ο Αλβανός billionaire της Balfin που θέλει το franchise της Jumbo

Σε πρώιμο στάδιο οι συζητήσεις - Ο επικεφαλής της Jumbo τόνισε ότι η Balfin έχει τη διάθεση να επενδύσει σε υποδομές, για να επεκταθεί σε νέες χώρες

Το ενδεχόμενο νέας συνεργασίας για επέκταση της συμφωνία franchise σε περισσότερες χώρες συζητά η Jumbo με τον όμιλο Balfin Group του Αλβανού billionaire Σαμίρ Μάνε.

Για την πιθανότητα συνεργασίας έδωσε λεπτομέρειες ο επικεφαλής της Jumbo, Απόστολος Βακάκης, κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, αναφέροντας πως οι συζητήσεις με τη Balfin Group αφορούν επέκταση σε έξι νέες «βόρειες» αγορές μέσω franchise. Ο επικεφαλής της εισηγμένης τόνισε ότι η Balfin έχει τη διάθεση να επενδύσει σε υποδομές, για να επεκταθεί σε νέες χώρες. Είναι μια πρώιμη προσπάθεια, είπε, είμαστε σε διαδικασία και συζητάμε για να υπογράψουμε ένα franchise agreement, όταν θα δούμε οφέλη. Μίλησε για την πρόθεση της Balfin να δημιουργήσει νέες αποθήκες στην Κίνα που θα εξυπηρετούν απευθείας αυτές τις νέες χώρες, τις οποίες όμως δεν κατονόμασε.

