Οι «ενέσεις Καλμαλίν» και οι απελευθερωμένοι Γιόγιακες, οι σοφές συμβουλές Σαμαρά στον Φαραντούρη, έρχονται άδειες στα ραδιόφωνα

Τις δημοσκοπήσεις αρχίσατε να τις βλέπετε από χθες, να σημειώσω ότι όσοι δημοσκόποι μέτρησαν σε όλο το δείγμα τους από τη Δευτέρα και μετά, βρήκαν και λογικά πιο βελτιωμένη τη ΝΔ. Η απώλεια κατά την πηγή μου έχει περιοριστεί σε μια μονάδα, ήτοι βρίσκεται στο 30% περίπου, με 15% την ΠΑΣΟΚάρα και εν αναμονή των νέων κομμάτων, ειδικά του Αλέξη μας που «μετριέται» ως δεύτερο κόμμα εφόσον βέβαια τον βάλουν στο δείγμα (με κανονική ερώτηση) αλλά αυτό θα γίνει όταν ανακοινώσει και επισήμως.Ενέσεις… Καλμαλίν-Στο μεταξύ, συνεχίζονται τα Xanax στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, τα συνταγογράφησε χθες πάλι ο ίδιος ο Κ.Μ με σκοπό να ηρεμήσουν τα πράγματα γιατί πρώτον έχει να πάει και στα Χανιά για τριήμερο και δεύτερον υπάρχει και συνέδριο σε 15 ημέρες και δεν θέλει εντάσεις. Είπε ένας κακόγλωσσος στο Μ.Μ «τι να κάνουμε, ρε παιδιά, δεν γίνεται μια κυβέρνηση με 150 υπουργούς και υφυπουργούς να τους βάλουμε όλους», αλλά είπαμε, τώρα είμαστε για καλμάρισμα όχι για τσίτες.Οι απελευθερωμένοι Γιόγιακες-Πάντως στο Μ.Μ συζήτησαν χθες το πρωί τις παρεμβάσεις των βουλευτών και τις γκρίνιες που σημειώνονται. Στον «καφέ» ακούστηκαν αρκετές απόψεις, ότι υπάρχουν κάποιοι που έχουν προσωπικές πικρίες, αλλά και ότι υπάρχουν σημεία κριτικής που δεν είναι αβάσιμα. Και αφού βγήκαν από τον καφέ, στο Μαξίμου είδαν τον «ισόβιο» βουλευτή Θεσπρωτίας Βασίλη Γιόγιακα να την πέφτει στον εξωκοινοβουλευτικό υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο για την απουσία σχεδιασμού ενός περιφερειακού δρόμου στη Θεσπρωτία. Στο Μ.Μ αρχίζουν και αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα: οι απελευθερωμένοι Γιόγιακες. Βουλευτές που δεν έχουν τίποτα να χάσουν ή βουλευτές που αισθάνονται ότι πρέπει να περάσουν στην κόντρα, προκειμένου να ακουστούν στο ακροατήριό τους. Και αυτό δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς, γιατί όσο αυτοί βλέπουν ότι οι παρεμβάσεις τους παίζουν στα media, τόσο θα μιλάνε. Και οι πρώτοι που θα μπαίνουν στο στόχαστρο είναι οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί γενικώς και αδιακρίτως. Είπαμε, μια καλή κυβέρνηση 150 υπουργών θα μας σώσει.Η δυσκολία του συνεδρίου-Πηγή μου που ξέρει καλά την ανθρωπογεωγραφία της ΝΔ, μου έλεγε πάντως ότι το δύσκολο ως εικόνα για τον Μητσοτάκη δεν θα είναι η Κοινοβουλευτική Ομάδα. Πιο δύσκολη πίστα θα είναι το συνέδριο, ένα κομματικό φόρουμ, όπου διάφοροι βουλευτές και μεσαία στελέχη θα αισθάνονται ότι έχουν τα μάτια στραμμένα πάνω τους και θα πουν με μεγαλύτερη ευκολία μια κουβέντα παραπάνω. Τώρα, θα μου πείτε τι σημασία έχουν όλα αυτά για την κοινωνία. Η απάντηση είναι ότι η κυβέρνηση δυσκολεύεται να βάλει ατζέντα για τα πραγματικά ενδιαφέροντα και σημαντικά και επιστρέφει σε μια εσωτερικής φύσεως κουβέντα.Τα πρωτάκια και ο σκύλος της Όλγας-Για το χθεσινό απογευματινό Υπουργικό να σας πω δύο ενσταντανέ. Οι πρώτοι που έφτασαν ήταν τα δύο «πρωτάκια», ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Επίσης η Όλγα Κεφαλογιάννη έφτασε με ένα σκυλάκι, το οποίο έμεινε για κάποια ώρα και στη συνέχεια έφυγε.Οι Καταριανοί και το one stop shop-Στο περιθώριο της συνάντησης του Εμίρη του Κατάρ Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και των αντιπροσωπειών των δύο χωρών στο Μέγαρο Μαξίμου, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος είχε τετ α τετ με τον Mohammed bin Saif Al-Sowaidi, CEO της Αρχής Επενδύσεων του Κατάρ. Πρόκειται για τον αξιωματούχο από τον οποίο περνάνε όλες οι επενδύσεις της χώρας. Μαθαίνω μάλιστα ότι ο Καταριανός αξιωματούχος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το one stop shop, το νέο μοντέλο που ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση, μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς πλέον όλες οι διαδικασίες θα περνούν από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης. Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι ο Καταριανός CEO διατύπωσε για μία ακόμα φορά το ζωηρό ενδιαφέρον του Κατάρ για επενδύσεις στην Ελλάδα.Monitoring για το Ταμείο Ανάκαμψης