Οι «ενέσεις Καλμαλίν» και οι απελευθερωμένοι Γιόγιακες, οι σοφές συμβουλές Σαμαρά στον Φαραντούρη, έρχονται άδειες στα ραδιόφωνα
Χαίρετε, καλή Πρωτομαγιά για αύριο μιας και η στήλη απεργεί ή… απεργεί, όπως θέλετε πάρτε το, με λίγο βροχούλα και πτώση της θερμοκρασίας από αύριο το τριήμερο
Τις δημοσκοπήσεις αρχίσατε να τις βλέπετε από χθες, να σημειώσω ότι όσοι δημοσκόποι μέτρησαν σε όλο το δείγμα τους από τη Δευτέρα και μετά, βρήκαν και λογικά πιο βελτιωμένη τη ΝΔ. Η απώλεια κατά την πηγή μου έχει περιοριστεί σε μια μονάδα, ήτοι βρίσκεται στο 30% περίπου, με 15% την ΠΑΣΟΚάρα και εν αναμονή των νέων κομμάτων, ειδικά του Αλέξη μας που «μετριέται» ως δεύτερο κόμμα εφόσον βέβαια τον βάλουν στο δείγμα (με κανονική ερώτηση) αλλά αυτό θα γίνει όταν ανακοινώσει και επισήμως.
Ενέσεις… Καλμαλίν
-Στο μεταξύ, συνεχίζονται τα Xanax στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, τα συνταγογράφησε χθες πάλι ο ίδιος ο Κ.Μ με σκοπό να ηρεμήσουν τα πράγματα γιατί πρώτον έχει να πάει και στα Χανιά για τριήμερο και δεύτερον υπάρχει και συνέδριο σε 15 ημέρες και δεν θέλει εντάσεις. Είπε ένας κακόγλωσσος στο Μ.Μ «τι να κάνουμε, ρε παιδιά, δεν γίνεται μια κυβέρνηση με 150 υπουργούς και υφυπουργούς να τους βάλουμε όλους», αλλά είπαμε, τώρα είμαστε για καλμάρισμα όχι για τσίτες.
Οι απελευθερωμένοι Γιόγιακες
-Πάντως στο Μ.Μ συζήτησαν χθες το πρωί τις παρεμβάσεις των βουλευτών και τις γκρίνιες που σημειώνονται. Στον «καφέ» ακούστηκαν αρκετές απόψεις, ότι υπάρχουν κάποιοι που έχουν προσωπικές πικρίες, αλλά και ότι υπάρχουν σημεία κριτικής που δεν είναι αβάσιμα. Και αφού βγήκαν από τον καφέ, στο Μαξίμου είδαν τον «ισόβιο» βουλευτή Θεσπρωτίας Βασίλη Γιόγιακα να την πέφτει στον εξωκοινοβουλευτικό υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο για την απουσία σχεδιασμού ενός περιφερειακού δρόμου στη Θεσπρωτία. Στο Μ.Μ αρχίζουν και αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα: οι απελευθερωμένοι Γιόγιακες. Βουλευτές που δεν έχουν τίποτα να χάσουν ή βουλευτές που αισθάνονται ότι πρέπει να περάσουν στην κόντρα, προκειμένου να ακουστούν στο ακροατήριό τους. Και αυτό δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς, γιατί όσο αυτοί βλέπουν ότι οι παρεμβάσεις τους παίζουν στα media, τόσο θα μιλάνε. Και οι πρώτοι που θα μπαίνουν στο στόχαστρο είναι οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί γενικώς και αδιακρίτως. Είπαμε, μια καλή κυβέρνηση 150 υπουργών θα μας σώσει.
Η δυσκολία του συνεδρίου
-Πηγή μου που ξέρει καλά την ανθρωπογεωγραφία της ΝΔ, μου έλεγε πάντως ότι το δύσκολο ως εικόνα για τον Μητσοτάκη δεν θα είναι η Κοινοβουλευτική Ομάδα. Πιο δύσκολη πίστα θα είναι το συνέδριο, ένα κομματικό φόρουμ, όπου διάφοροι βουλευτές και μεσαία στελέχη θα αισθάνονται ότι έχουν τα μάτια στραμμένα πάνω τους και θα πουν με μεγαλύτερη ευκολία μια κουβέντα παραπάνω. Τώρα, θα μου πείτε τι σημασία έχουν όλα αυτά για την κοινωνία. Η απάντηση είναι ότι η κυβέρνηση δυσκολεύεται να βάλει ατζέντα για τα πραγματικά ενδιαφέροντα και σημαντικά και επιστρέφει σε μια εσωτερικής φύσεως κουβέντα.
Τα πρωτάκια και ο σκύλος της Όλγας
-Για το χθεσινό απογευματινό Υπουργικό να σας πω δύο ενσταντανέ. Οι πρώτοι που έφτασαν ήταν τα δύο «πρωτάκια», ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Επίσης η Όλγα Κεφαλογιάννη έφτασε με ένα σκυλάκι, το οποίο έμεινε για κάποια ώρα και στη συνέχεια έφυγε.
Οι Καταριανοί και το one stop shop
-Στο περιθώριο της συνάντησης του Εμίρη του Κατάρ Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και των αντιπροσωπειών των δύο χωρών στο Μέγαρο Μαξίμου, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος είχε τετ α τετ με τον Mohammed bin Saif Al-Sowaidi, CEO της Αρχής Επενδύσεων του Κατάρ. Πρόκειται για τον αξιωματούχο από τον οποίο περνάνε όλες οι επενδύσεις της χώρας. Μαθαίνω μάλιστα ότι ο Καταριανός αξιωματούχος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το one stop shop, το νέο μοντέλο που ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση, μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς πλέον όλες οι διαδικασίες θα περνούν από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης. Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι ο Καταριανός CEO διατύπωσε για μία ακόμα φορά το ζωηρό ενδιαφέρον του Κατάρ για επενδύσεις στην Ελλάδα.
Monitoring για το Ταμείο Ανάκαμψης
-Η συζήτηση που έγινε χθες για το Ταμείο Ανάκαμψης στο Υπουργικό δεν είχε "γκάζια", αλλά αποφασίστηκε κάθε μήνα μέχρι τον Αύγουστο να μπαίνει στην ατζέντα, για να αξιολογούνται τα δεδομένα. Μου λένε ότι τις προηγούμενες εβδομάδες ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και ο πρόεδρος του ελληνικού βραχίονα του Ταμείου Ορέστης Καβαλάκης έκατσαν κάτω με τους υπουργούς και έβαλαν προτεραιότητες, για να μη χαθεί το deadline του Αυγούστου.
Στην τελική ευθεία και οι άδειες ραδιοφώνων
-Κάπου διάβασα ότι ο υπουργός Παπαστεργίου και ο υφυπουργός Μαρινάκης υπέγραψαν κοινή απόφαση με την οποία ζητούν από το σύνολο των ραδιοφωνικών σταθμών να δηλώσουν τα πλήρη στοιχεία τους στο gov.gr. Η είδηση προφανώς δεν είναι αυτή. Αλλά ότι η κίνηση αυτή στην πραγματικότητα αποτελεί την επίλυση της τελευταίας εκκρεμότητας για να φέρει ο Παύλος Μαρινάκης σε ένα από τα επόμενα υπουργικά συμβούλια τον νόμο για την αδειοδότηση των ραδιοφώνων σε όλη την Ελλάδα, μετά από αυτόν για τα περιφερειακά κανάλια, που ήδη βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Μάλιστα προ ημερών υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου εκπροσώπους της Ενωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών για τις τελικές λεπτομέρειες. Για να καταλάβει κανείς την αξία των ανωτέρω, αρκεί να αναλογιστεί ότι τα 2 αυτά νομοσχέδια αποτελούσαν εκκρεμότητα για πάνω από 20 χρόνια, με το σύνολο των σταθμών να λειτουργούν με άδεια προσωρινής λειτουργίας. Κοινώς, μπάτε σκύλοι, αλέστε.
Οι σοφές συμβουλές του Αντώνη Σαμαρά στον Νικόλα Φαραντούρη
-Εμείς σας τα ‘χουμε πει για τον Νικόλα τον Φαραντούρη ότι το παιδί έχει όρεξη για δουλειά, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί και τελικά φαίνεται ότι βρήκε. Πάει λέει στο ΠΑΣΟΚ και θα ανακοινωθεί από τον Νίκο μας μετά φανών και λαμπάδων, κάτι σαν μεταγραφή αεροδρομίου, να το πω ποδοσφαιρικά. Εμείς τον πετύχαμε την προηγούμενη Κυριακή να πίνει καφεδιά με τον Αντώνη Σαμαρά στο Λουτράκι. Σίγουρα θα ρώτησε τον σοφό πρόεδρο (που στη φωτό απολαμβάνει την πορτοκαλάδα του παρέα με τον Νικόλα) αν κάνει καλά που πάει στο ΠΑΣΟΚ και φαντάζομαι θα ενθουσιάστηκε κι αυτός που εντάσσεται ο Νικόλας στον αγώνα να φύγει η Δεξιά.
Η ΝΔ Εξωτερικού και ο Τάσος
-Στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας βρίσκεται ο Τάσος Χατζηβασιλείου, για την ετήσια συνάντηση της Διεθνούς Κεντροδεξιάς Ένωσης, της IDU. Ο Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ έχει εκλεγεί αντιπρόεδρος της οργάνωσης, γεγονός που ενισχύει τη διεθνή θέση του κόμματος και επισφραγίζει την ισχύ Μητσοτάκη στη διεθνή κεντροδεξιά. Πάντως, η ενεργή παρουσία του Χατζηβασιλείου στο εξωτερικό σημαίνει ότι διατηρεί ισχυρό δίκτυο επαφών, που παραμένει ανέγγιχτο παρά την περιπέτεια του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Τι βλέπουν οι επενδυτές στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
-Αυτές τις ημέρες η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου 2026 για την κυκλοφορία στους αυτοκινητοδρόμους που διαχειρίζεται. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, η μέση ημερήσια διέλευση στην Αττική Οδό ήταν 275.649 οχήματα, στην Εγνατία Οδό 196.067, στην Κεντρική Οδό 40.556 και στη Νέα Οδό (η μόνη που σημείωσε μείωση κυκλοφορίας, καθώς επηρεάστηκε από τις αγροτικές κινητοποιήσεις τον Ιανουάριο) 108.268 οχήματα. Αν τα αθροίσουμε, προκύπτει πως το πρώτο τρίμηνο σε καθημερινή βάση 620.540 οχήματα πλήρωναν διόδια στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και αυτό χωρίς να υπολογίζουμε την επιπλέον κίνηση που θα φέρει ο ΒΟΑΚ, όπως και τα έσοδα από το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Δεν είναι τυχαίο ότι χθες η μετοχή επανήλθε δυναμικά στο επίπεδο των 40 ευρώ, κεφαλαιοποιώντας το θετικό κλίμα που διαμόρφωσε η νέα ανάλυση της Euroxx. Η χρηματιστηριακή εταιρεία επιβεβαίωσε τη σύσταση «overweight» για τον όμιλο, θέτοντας την τιμή-στόχο στα 54 ευρώ, από 34 ευρώ προηγουμένως, γεγονός που υποδηλώνει σημαντικά περιθώρια ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών. Η έκθεση της Euroxx εστιάζει στην ισχυρή ορατότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών, οι οποίες αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά από το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων. Η ένταξη της Αττικής Οδού και της Εγνατίας Οδού στο ενεργητικό του ομίλου εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως σταθερός τροφοδότης εσόδων, ενισχύοντας την κεφαλαιακή επάρκεια. Η προσέγγιση της Euroxx αναδεικνύει τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ως έναν από τους βασικούς πυλώνες στον κλάδο των υποδομών στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι η τρέχουσα αποτίμηση δεν ενσωματώνει πλήρως την αξία των στρατηγικών συμμετοχών και των μακροπρόθεσμων συμβάσεων παραχώρησης που διαθέτει ο όμιλος.
Βακάκης: Γιατί θα τον βγάλουν σηκωτό, ο πιγκουίνος και άλλες ιστορίες
-Ρώτησε χθες αναλυτής τον Απόστολο Βακάκη στη καθιερωμένη τηλεδιάσκεψη, μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, για πόσο ακόμη θα παραμένει στην πρώτη γραμμή της μάχης. «Ρωτήστε τον Θεό», απάντησε δηλώντας πως δεν σκοπεύει να αποσυρθεί και συμπλήρωσε πως μάλλον θα τον βγάλουν… σηκωτό από την εταιρεία. Έδωσε και άλλες ατάκες στο γνώριμο στυλ του, όπως για παράδειγμα πως προσωπικά πιστεύει ότι έρχονται καλύτερες ημέρες και τα πράγματα θα βελτιωθούν, ωστόσο 9 φορές στις 10 πέφτει έξω στις εκτιμήσεις του. Και βέβαια ότι προτιμά στην Jumbo να παραμένουν συντηρητικοί αποφεύγοντας τα ρίσκα και, όπως είπε με τον δικό του τρόπο, να μην είμαστε ο πρώτος πιγκουίνος που πέφτει στη θάλασσα όταν οι φάλαινες είναι πεινασμένες. Έδωσε όμως και απαντήσεις για τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί σχετικά με τον ανταγωνισμό που διαβλέπουν ορισμένοι αναλυτές από τη ολλανδική non-food discounter αλυσίδα ACTION που μπαίνει σε βασικές αγορές της ελληνικής εταιρείας. Ο Βακάκης υπεραμύνθηκε της στρατηγικής της εταιρείας του, υπογράμμισε πως «έχει δώσει δείγματα γραφής εδώ και 40 χρόνια για την πορεία της» και τόνισε πως «όσοι αντιλαμβάνονται το μοντέλο Jumbo, καταλαβαίνουν πως δεν υπάρχει απευθείας ανταγωνισμός, βασικός μας ανταγωνιστής στην πράξη είναι οι μεγάλοι λιανέμποροι με τα δίκτυα υπερκαταστημάτων που διαθέτουν».
Τι αλλάζει ο Βακάκης στο μοντέλο Jumbo
-Όλα, πάντως, δείχνουν πως η Jumbo μπαίνει σε μια φάση πιο «ισορροπημένης» στρατηγικής, όπου η ανάπτυξη δεν θα προέρχεται αποκλειστικά από το παραδοσιακό μοντέλο των μεγάλων καταστημάτων. Οι πρόσφατες αποφάσεις της διοίκησης Βακάκη, από την είσοδο στο e-commerce στην Τουρκία έως τα μικρότερα φορμάτ καταστημάτων στη Ρουμανία και την ενίσχυση των logistics, δείχνουν σαφή πρόθεση διαφοροποίησης του growth story. Έτσι μπαίνουν νέα δεδομένα στο επί σειρά ετών επιτυχημένο «μοντέλο Jumbo». Συγκεκριμένα: Ξεκινά η λειτουργία e-shop στην Τουρκία προς τα τέλη του 2026, μια στρατηγική κίνηση που θα δοκιμάσει τα νερά χωρίς μεγάλο κόστος (θα κινηθούμε κάτω από το ραντάρ, είπε χαρακτηριστικά) στην τεράστια αγορά της γειτονικής χώρας, προχωρά στην πιλοτική εφαρμογή μιας μικρότερης μορφής pop-up καταστήματος στο Ιάσιο της Ρουμανίας επίσης το 2026, ενώ υπάρχει προσύμφωνο για την εξαγορά ενός κέντρου διανομής 60.000 τ.μ. στη Ρουμανία, παράλληλα με την ανάπτυξη δύο ακόμη κέντρων διανομής στην Ελλάδα. Το σύνολο των επενδύσεων σε κέντρα διανομής αναμένεται να ξεπεράσουν τα €95 εκατ. μέσα στην επόμενη 3ετία, κίνηση που σαφέστατα υποδηλώνει πως η εταιρεία περνά πέρα από την κλασική ανάπτυξη υπερκαταστημάτων, ενισχύοντας τη ραχοκοκαλιά της εφοδιαστικής αλυσίδας που απαιτείται για την υποστήριξη της επέκτασής της. Η Ρουμανία παραμένει στο επίκεντρο, ο Βακάκης είπε πως δεν ανησυχεί καθόλου για την πορεία της τοπικής αγοράς και επιβεβαίωσε τον στόχο να διπλασιάσει, από 20 σε 40, το δίκτυο των καταστημάτων σε διάστημα 10ετίας.
Η Lamda παραδίδει τις αθλητικές εγκαταστάσεις
-Πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές ετοιμάζεται η Lamda Development να παραδώσει μεγάλο τμήμα της «Περιοχής Αθλητισμού» στο Ελληνικό. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις και το πράσινο είναι προσωπικοί στόχοι του Οδ. Αθανασίου, καθώς οι εγκαταστάσεις παραδίδονται στον κόσμο και με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία αποδεικνύει έμπρακτα πως το Ελληνικό είναι ανοικτό στο κοινό, όπως άλλωστε υποστήριζε εξαρχής. Όσον αφορά το πράσινο, το πρώτο τμήμα θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2027. Οι εργασίες για το The Ellinikon Sports Park ξεκίνησαν τον Ιούλιο 2023 και οι εγκαταστάσεις εκτείνονται σε 287.000 τετραγωνικά μέτρα. Απευθύνονται στους κατοίκους, στους επισκέπτες αλλά και στους επαγγελματίες αθλητές και, κατά τις πληροφορίες, σε μερικές εβδομάδες θα παραδοθούν τα δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 11x11 με συνθετικό χλοοτάπητα, το ένα γήπεδο ανοιχτού στίβου, το ένα γήπεδο στίβου ρίψεων και έπεται συνέχεια.
Το νέο «χτύπημα» του Μαρτίνου
-Άλλο ένα «χτύπημα» είχαμε χθες από την πλευρά του ισχυρού εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνου, όχι στη…θάλασσα, αλλά στη στεριά. Ο Θ. Μαρτίνος, που είναι γνωστός για τις μεγάλες επενδύσεις του σε ακίνητα, προχώρησε στη σύσταση της εταιρείας «Διός Διαχείριση Ακινήτων Ι.Κ.Ε.». Η νέα εταιρεία εδρεύει στη Γλυφάδα επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη και έχει σκοπό τις «υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε ΦΠΑ». Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο έχει οριστεί σε 3.500.000 ευρώ και διαιρείται σε 3.500 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ το καθένα. Το κεφάλαιο το κατέβαλε σε μετρητά η κυπριακή Interelite Limited -συμφερόντων της οικογένειας Μαρτίνου- που είναι και η μοναδική μέτοχος. Τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανέλαβαν ο Αθανάσιος Μαρτίνος και η κόρη του, Γεωργία Μαρτίνου.
Το άτυπο road show του Γ. Στάσση στο Λονδίνο
-Προτού ακόμη τυπωθεί το Ενημερωτικό Δελτίο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου των 4 δισ., η διοίκηση της ΔΕΗ έχει ξεκινήσει ένα -πολύ συγκεκριμένης στόχευσης- άτυπο road show. O CEO Γιώργος Στάσσης επέστρεψε από το Λονδίνο, έχοντας συναντήσει -πολύ μεγάλους- επενδυτικούς οίκους που επενδύουν αποκλειστικά σε Developed Markets οι οποίοι -σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες- εκδήλωσαν την πρόθεση και τη δέσμευσή τους να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Η επιλογή των επενδυτικών οίκων είχε ιδιαίτερη σημασία, αφού η αύξηση του αριθμού μετοχών της ΔΕΗ «ελεύθερης διασποράς», μετά την αύξηση κεφαλαίου, επιφυλάσσει μια καλή θέση για τη ΔΕΗ στον δείκτη MSCI World/Europe. Αυτό σημαίνει ότι η ΔΕΗ απευθύνεται πλέον σε μία νέα, ευρύτατη κατηγορία θεσμικών επενδυτών που μέχρι σήμερα απέφευγαν τις ελληνικές μετοχές. Αυτοί ακριβώς ήταν στο τραπέζι στο Λονδίνο. Στα σχέδια που παρουσιάζει ο Γ. Στάσσης υπάρχει πρόβλεψη για κεφαλαιουχικές δαπάνες €24,2 δισ. για την περίοδο 2026–2030, εκ των οποίων το 95% αφορά αναπτυξιακά έργα και το 48% επενδύσεις εκτός Ελλάδας. Παράλληλα, ο Στάσσης συζητά με τρεις hyperscalers για το AI Giga Data Center 300 MW στην Κοζάνη, με τις σχετικές συμφωνίες να αναμένονται εντός τριών έως τεσσάρων μηνών. Η διοίκηση θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του πρώτου τετραμήνου την ερχόμενη εβδομάδα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει οριστεί για τις 14 Μαΐου και η αύξηση κεφαλαίου θα έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του ίδιου μήνα.
Ο… ασταμάτητος Ρέστης
-Ασταμάτητος στο επιχειρηματικό πεδίο αποδεικνύεται ο Βίκτωρ Ρέστης. Λίγες μόνο μέρες μετά τη σύσταση εταιρείας εστίασης και καφέ με επίκεντρο την περιοχή Βούλας-Βουλιαγμένης, προχώρησε χθες στο άνοιγμα μιας ακόμη εταιρείας με την επωνυμία «Jollibee Ελληνικό Δίκτυο Εστίασης Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.». Βασικός σκοπός του νέου σχήματος είναι οι υπηρεσίες χορήγησης άδειας για τα δικαιώματα χρήσης εμπορικών σημάτων και συμβάσεων λιανικής πώλησης τροφίμων. Από εκεί και πέρα, περιλαμβάνονται διάφορες δραστηριότητες, όπως η παροχή συμβουλών για θέματα εφοδιασμού, δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, εκμίσθωσης και διαχείρισης ακινήτων, ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μέχρι και μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άυλων αγαθών (δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων κ.ά.). Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 1.000 ευρώ που τα κατέβαλε ο ίδιος ο Β. Ρέστης, ενώ η διοίκηση της εταιρείας ανατέθηκε στον στενό συνεργάτη του Κωνσταντίνο Ζαφειρόπουλο.
Ο Γιάννης Ιγγλέσης ρίχνει πάνω από 500 εκατ. δολάρια για VLCC
-Η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία JHI Steamship προχωρά σε μια σημαντική ενίσχυση και ανανέωση του στόλου της, με τις συνολικές επενδύσεις της σε νεότευκτα δεξαμενόπλοια να ξεπερνούν πλέον τα 500 εκατομμύρια δολάρια. Η πιο πρόσφατη αφορά την παραγγελία ενός ακόμη VLCC στη νοτιοκορεατική γιάρδα Hanwha Ocean, ένα πλοίο πολύ μεγάλης χωρητικότητας για τη μεταφορά αργού πετρελαίου, που ενισχύει τη στρατηγική παρουσία της εταιρείας. Πλοιοκτήτης είναι ο Γιάννης Ιγγλέσης, ο οποίος προχώρησε στη δημιουργία της JHI μετά τον διαχωρισμό περιουσιακών στοιχείων από την οικογενειακή ναυτιλιακή δραστηριότητα της Samos Steamship. Έκτοτε, η JHI λειτουργεί ως ανεξάρτητο σχήμα και έχει υιοθετήσει μια ιδιαίτερα δυναμική επενδυτική στρατηγική, με σταθερή παρουσία σε μεγάλα ασιατικά ναυπηγεία και συνεχή παραγγελία νεότευκτων πλοίων. Η πρόσφατη παραγγελία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα ανανέωσης και επέκτασης του στόλου, το οποίο περιλαμβάνει επίσης Aframax και Suezmax δεξαμενόπλοια από κορυφαία ναυπηγεία της Νότιας Κορέας, με ορίζοντα παραδόσεων έως και το 2029. Σήμερα η εταιρεία διαχειρίζεται έναν στόλο περίπου 14 πλοίων, που περιλαμβάνει τόσο δεξαμενόπλοια όσο και bulk carriers, με σταδιακή αναβάθμιση προς νεότερες, πιο αποδοτικές και τεχνολογικά προηγμένες μονάδες.
Η νέα στρατηγική του Γιάννη Μυτιληναίου στη Ναυτιλία
-Η είσοδος του Γιάννη Μυτιληναίου με την M/MARITIME στον τομέα των feeder containerships με ναυπήγηση δύο πλοίων, μεταφορικής ικανότητας 2.800 κουτιών το καθένα, σηματοδοτεί μια ξεκάθαρη στρατηγική διεύρυνση πέρα από τον παραδοσιακό πυρήνα των πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου (dry bulk). Καταρχάς, πρόκειται για κίνηση διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου. Η αγορά των feeder containerships έχει διαφορετική δυναμική από το bulk όπου δραστηριοποιείται αποκλειστικά η εταιρεία από την ίδρυσή της. Ήτοι πιο σταθερά δρομολόγια, μεγαλύτερη εξάρτηση από τη δομή των παγκόσμιων logistics και συχνά πιο προβλέψιμες ταμειακές ροές μέσω μακροχρόνιων ναυλώσεων. Δεύτερον, η επιλογή ναυπήγησης στη Νότια Κορέα (HHI) και συνεργασιών στην Ιαπωνία δείχνει έμφαση στην κορυφαία ναυπηγική ποιότητα και στην τεχνολογική υπεροχή. Αυτό είναι και θέμα επιχειρησιακής στρατηγικής. Νεότευκτα πλοία με υψηλή ενεργειακή απόδοση και συμμόρφωση με IMO Tier III σημαίνουν χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και καλύτερη προσαρμογή στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της επόμενης δεκαετίας. Τρίτον, η κίνηση ενισχύει την ανθεκτικότητα του ομίλου σε κύκλους της ναυλαγοράς. Το dry bulk είναι ιστορικά πιο κυκλικό και ευμετάβλητο, ενώ η είσοδος στα containers, έστω στο feeder segment, λειτουργεί ως αντιστάθμισμα κινδύνου και ως σταθεροποιητικός παράγοντας εσόδων μέσω 5–10ετών time charters. Τέλος, η επιλογή συνεργασιών με κορυφαία ναυπηγεία όπως HD Hyundai Heavy Industries, καθώς και ιαπωνικά ναυπηγεία δείχνει μια συντηρητική αλλά στοχευμένη επενδυτική φιλοσοφία: ανάπτυξη με έμφαση στην ποιότητα και όχι στην ταχεία επέκταση στόλου. Η κίνηση δεν είναι απλώς «είσοδος σε νέο κλάδο», αλλά αναβάθμιση του επιχειρησιακού προφίλ της εταιρείας προς ένα πιο ισορροπημένο, τεχνολογικά προηγμένο και ανθεκτικό μοντέλο ναυτιλιακής ανάπτυξης.
Στο μυαλό του Γιάννη Κούστα
-Σε μια νέα στρατηγική κίνηση στον τομέα του χύδην ξηρού φορτίου προχώρησε η Danaos Corporation του Γιάννη Κούστα, κλείνοντας συμφωνία με την κινεζική Dajin Offshore για τη ναυπήγηση τεσσάρων πλοίων τύπου Newcastlemax, με το συνολικό ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε περίπου 297,3 εκατ. δολάρια, με χωρητικότητα 210.000 dwt και παράδοση εντός του 2028. Η είδηση γνωστή, το ερώτημα όμως είναι τι οδήγησε τον Ελληνα πλοιοκτήτη σε αυτή την απόφαση. Μία πρώτη ανάγνωση είναι ότι η κίνηση αποτυπώνει σαφή στρατηγική επιλογή timing και κατεύθυνσης. Ο Κούστας τοποθετείται σε έναν επόμενο κύκλο της αγοράς ξηρού φορτίου, επενδύοντας σε νέα πλοία με ορίζοντα παράδοσης, σε μια περίοδο όπου η προσφορά ενδέχεται να είναι περιορισμένη λόγω χαμηλού orderbook και αυστηρότερων περιβαλλοντικών κανονισμών. Η επιλογή των Newcastlemax δείχνει στοχευμένο στοίχημα σε βασικά trades πρώτων υλών, κυρίως προς την Κίνα, και όχι απλώς γενική έκθεση στον κλάδο. Ταυτόχρονα, η συνεργασία με κινεζικό ναυπηγείο ενισχύει τους δεσμούς με μια κομβική αγορά, προσθέτοντας γεωοικονομική διάσταση στη συμφωνία. Σε επίπεδο κεφαλαιακής στρατηγικής, η Danaos μεταφέρει μέρος των κερδών από τον κύκλο των containerships σε επενδύσεις με προοπτική ανόδου. Συνολικά, δεν πρόκειται απλώς για διαφοροποίηση, αλλά για μεθοδική επανατοποθέτηση που υποδηλώνει εμπιστοσύνη στη μελλοντική ισχύ του dry bulk και στο παγκόσμιο εμπόριο πρώτων υλών.
Η Trastor τρέχει να προλάβει
-Οι αυξήσεις κεφαλαίου της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ θα κυριαρχήσουν στη χρηματιστηριακή αγορά το επόμενο δίμηνο. Η Trastor ΑΕΕΑΠ σπεύδει να ξεκινήσει τη δική της διαδικασία αύξησης κεφαλαίου κατά 150 εκατ. ευρώ, από τις 11 έως και τις 13 Μαΐου. Μια μέρα πριν από τη γενική συνέλευση μετόχων της ΔΕΗ. Αυτό που απασχολεί σήμερα τα στελέχη της Trastor είναι το discount έναντι της εσωτερικής της αξίας, το οποίο είναι μεγαλύτερο του συνήθους. Το χαρτοφυλάκιο της Trastor αποτιμάται σε GAV 822,6 εκατ. ευρώ, ενώ η χρηματιστηριακή της αξία μόλις ξεπερνά τα 302 εκατ. Η «έκπτωση» (discount) φτάνει στο 63% της πραγματικής αξίας ενεργητικού. Η αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί σε τιμή που αντανακλά μία κεφαλαιοποίηση κατά πολύ χαμηλότερη από την εσωτερική αξία NAV, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο τους υφιστάμενους μετόχους, κατά κύριο λόγο την Piraeus Bank που ελέγχει το 98,6% της Trastor. Η Piraeus θα καλύψει τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ, δηλαδή το ένα τρίτο της αύξησης, λειτουργώντας ως anchor investor. Στόχος της διαδικασίας είναι η διασπορά μετοχών να φτάσει τουλάχιστον στο 15% από το σημερινό 1,42%. Αυτή είναι μια απαίτηση του κανονισμού του Euronext Athens που η εταιρεία δεν μπορεί πλέον να αναβάλλει.
Η αναβάθμιση του Euronext Αthens
-Είναι γνωστή η θέση της μεγαλύτερης αμερικανικής τράπεζας JP Morgan, ότι η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας στις «Αναπτυγμένες Αγορές», θα είναι τελικά επιζήμια για τη δική μας αγορά. Φαίνεται όμως πως και η JP Morgan κάπως αναπροσαρμόζει τις απόψεις της. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ιστορία που αναβαθμίζεται ταυτόχρονα από τους 4 μεγάλους δείκτες (S&P Dow Jones, FTSE Russell, MSCI και STOXX). Οι αναλυτές της JP Morgan υπολόγισαν ότι με την ισχύ της αναβάθμισης (21/9/26) θα υπάρξουν παθητικές εισροές ύψους $962,7 εκατ., που είναι αποτέλεσμα αμιγώς μηχανικής ανακατανομής κεφαλαίων. Οι 4 συστημικές τράπεζες εκτιμάται ότι θα απορροφήσουν $841 εκατ., δηλαδή το 88% των συνολικών εισροών. Ο ΟΤΕ ($21 εκατ.), η ΔΕΗ ($24,8 εκατ., πριν από την ΑΜΚ των 4 δισ.), η Metlen ($26,7 εκατ.), η GEK TERNA ($22,4 εκατ.) και η JUMBO ($20 εκατ.) συμπληρώνουν τον κατάλογο. Υπάρχει όμως και ο MSCI που ξεκίνησε τις διαβουλεύσεις στις 26 Ιανουαρίου 2026 για πιθανή αναβάθμιση, με το αποτέλεσμα να αναμένεται τον Αύγουστο 2026. Εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις των αναλυτών, η Ελλάδα θα έχει βάρος 0,07% στο MSCI World, 0,39% στο MSCI Europe και 0,26% στο MSCI EAFE. Αυτοί είναι δείκτες που παρακολουθούνται από διαχειριστές με τρισεκατομμύρια δολάρια. Ακόμα και ένα κλάσμα ποσοστού μεταφράζεται σε δισεκατομμύρια.
«Ελαμψαν» τα στασινόχαρτα - Βλέπει κεφαλαιοποίηση 5 δισ. η Cenergy
-Σε μια συνεδρίαση όπου η νευρικότητα κυριάρχησε και οι πωλητές διατήρησαν τα ηνία για δεύτερη διαδοχική ημέρα, οι μετοχές του ομίλου Viohalco κατάφεραν να διαφοροποιηθούν, προσφέροντας στηρίγματα στον Γενικό Δείκτη. Τα «στασινόχαρτα» βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της ανόδου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους. Η μητρική Viohalco και οι συγγενικές Cenergy Holdings και ElvalHalcor εμφάνισαν αντανακλαστικά, την ώρα που άλλα blue chips δεχόντουσαν πιέσεις. Η Viohalco κέρδισε σχεδόν 2% και έκλεισε στα 14,86 ευρώ, φτάνοντας έως τα 15,4 ευρώ στα υψηλά ημέρας και προσεγγίζοντας με αυτόν τον τρόπο το ιστορικό ρεκόρ των 15,78 ευρώ. Άνοδο 2,8% κατέγραψε η ElvalHalcor και επέστρεψε πάνω από τα 4 ευρώ, «σβήνοντας» σημαντικό μέρος των πρόσφατων απωλειών. Ωστόσο, αυτή που ξεχώρισε ήταν η Cenergy. Ενισχύθηκε κατά 6,7% στη χθεσινή συνεδρίαση -η τέταρτη σερί ανοδική- και έπιασε για πρώτη φορά στα χρονικά τα 23 ευρώ. Μάλιστα, βρέθηκε στην 9η θέση του πίνακα των αποτιμήσεων προσπερνώντας τη Metlen. Η κεφαλαιοποίηση της Cenergy ανέρχεται πλέον στα 4,92 δισ. ευρώ, με την κατάκτηση των 5 δισ. να αποτελεί τον επόμενο μεγάλο στόχο.
Το πετρέλαιο ανατρέπει όλες τις αναλύσεις
-Η τιμή του πετρελαίου Brent ξεκίνησε το 2026 γύρω στα $72 το βαρέλι. Στις 4 Μαρτίου, όταν το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, εκτινάχθηκε κατά +51% μέσα σε έναν μήνα. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες μηνιαίες ανόδους στην ιστορία της αγοράς πετρελαίου, φτάνοντας κοντά στα $120. Από τότε, κάθε διπλωματική ανάσα φέρνει πτώση $10 έως $20. Κάθε κλιμάκωση προκαλεί άνοδο. Χθες, η αγορά αντέδρασε απότομα έπειτα από πληροφορίες ότι ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος με τη νέα πρόταση του Ιράν για άνοιγμα του Στενού και το αποτέλεσμα ήταν +3%. Το Bloomberg δημοσίευσε την καμπύλη των futures (των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης) που δείχνουν πλέον το νέο αφήγημα των αγορών. Τιμή Ιουνίου 2026 $114. Ιούλιος: $107. Αύγουστος: $101. Ιανουάριος 2027: $85. Δεκέμβριος 2027: $77. Σήμερα, οι αγορές εκτιμούν ότι η κρίση μπορεί να φύγει, αλλά οι τιμές του πετρελαίου δεν θα επιστρέψουν στο χθες. Ανεξάρτητα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, το Brent θα παραμείνει στο εύρος $80-$90, λόγω των δομικών βλαβών στην εφοδιαστική αλυσίδα και της μόνιμης εκτόπισης της παραγωγής. Αυτό είναι το πρόβλημα για όσους έχτισαν τα μοντέλα τους στα $65-$70. Κεντρικές τράπεζες, κυβερνήσεις, εταιρείες, όλοι αναπροσαρμόζουν. Στα $114, το Brent περιλαμβάνει ακόμα ένα war premium που κανείς δεν μετράει με ακρίβεια. Αν η ειρήνη έρθει αύριο, επειδή μέσα σ’ αυτές τις τιμές υπάρχει μεγάλο μερίδιο βραχυπρόθεσμης κερδοσκοπίας, η τιμή θα πέσει στα $90. Σε κάθε περίπτωση, τα $65 του Ιανουαρίου -προς το παρόν τουλάχιστον- ανήκουν σε άλλη εποχή.
Τα επιτόκια στη Βρετανία θυμίζουν τις μέρες της Λιζ Τρας
-Τα βρετανικά 10ετή κρατικά ομόλογα (gilts) τιμολογούνται πλέον πολύ κοντά στο 5%. Είναι επίπεδα που δεν έχουν καταγραφεί από το 2008, στην κρίση της Lehman Brothers. H Τράπεζα της Αγγλίας αντιμετωπίζει πληθωρισμό 3,3% σε ετήσια βάση, ενώ οι επιχειρήσεις προβλέπουν ότι θα φτάσει το 4% μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Η αγορά φαίνεται πως έχει ήδη τιμολογήσει πλήρως δύο αυξήσεις επιτοκίων για το 2026, με 50% πιθανότητα και τρίτης. Η κατάσταση θυμίζει έντονα τον Οκτώβριο του 2022, όταν ξαφνικά εκτινάχθηκαν οι αποδόσεις όλων των πολυετών βρετανικών ομολόγων, εξαιτίας των επιλογών της τότε πρωθυπουργού Λιζ Τρας, η θητεία της οποίας είχε διάρκεια μόλις 45 ημερών. Ο σημερινός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δεν αιφνιδίασε της αγορές με περίεργες επιλογές και «mini-budget», αλλά οι αγορές ομολόγων δεν ασχολούνται με τις λεπτομέρειες, διαβάζουν τις συνθήκες. Πριν από 15 μέρες ο βρετανικός ΟΔΔΗΧ, ο DMO (Debt Management Office), τόλμησε να βγει στις αγορές με ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσό (£15 δισ.) και τότε εκδηλώθηκε εντυπωσιακό ρεκόρ ζήτησης (£148 δισ.). Τώρα πια όλοι ξέρουμε ότι η έκδοση αυτή ήταν δημοφιλής, λόγω της υψηλής απόδοσης (4,9158%) που είναι η υψηλότερη σε δημοπρασία 10ετούς κρατικού τίτλου στη Βρετανία, από το 2008. Ο βρετανικός ΟΔΔΗΧ, DMO, ιδρύθηκε το 1998, όταν η κυβέρνηση Τόνι Μπλερ, απέσπασε αυτή τη λειτουργία από την Τράπεζα της Αγγλίας, για να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ νομισματικής πολιτικής και διαχείρισης χρέους. Στην πράξη, το DMO διαχειρίζεται το δημοσιονομικό έλλειμμα της βρετανικής κυβέρνησης.
Οι Ευρωπαίοι αγάπησαν τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες
-Τον περασμένο μήνα, Μάρτιος 2026, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες κατέγραψαν ένα ιστορικό ρεκόρ στην Ευρώπη. Πούλησαν 140.094 αυτοκίνητα, αριθμός σχεδόν διπλάσιος του Μαρτίου 2025. Το μερίδιο αγοράς των κινεζικών αυτοκινήτων, σήμερα στην Ευρώπη, ανέβηκε στο 9,4%. Πριν από δύο χρόνια, το ποσοστό αυτό ήταν οριακό. Τα υβριδικά αυτοκίνητα από την Κίνα σήμερα ξεπερνούν το 20% της ευρωπαϊκής αγοράς υβριδικών, με στοιχεία Μαρτίου. Τα «plug-in hybrid» αποτελούν τον κύριο μοχλό ανόδου με τα μοντέλα BYD Seal U και Atto 2 να ηγούνται, ενώ ακολουθούν τα Jaecoo και Omoda της Chery. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Jaecoo 7 ήταν το best-seller του Μαρτίου, αφήνοντας πίσω τα Ford Puma και Nissan Qashqai. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει αντισταθμιστικούς δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα από τον Οκτώβριο του 2024. Ωστόσο, τα PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicles, υβριδικά με δυνατότητα εξωτερικής φόρτισης) δεν υπόκεινται σε αυτούς τους δασμούς. Οι Κινέζοι, με εντυπωσιακή ευελιξία, έστρεψαν την προσοχή τους στα υβριδικά. Το αποτέλεσμα σήμερα είναι ότι οι συνολικές εξαγωγές επιβατικών αυτοκινήτων από την Κίνα έφτασαν τις 922.000 μονάδες το 2025, αυξημένες κατά +29%, με τους πρώτους δύο μήνες του 2026 να καταγράφουν ήδη 214.000 μονάδες, +62% σε ετήσια βάση. Η ενεργειακή κρίση έχει προκαλέσει εκτίναξη των τιμών καυσίμων, επιταχύνοντας τη στροφή καταναλωτών σε ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα, σε όλη την Ευρώπη. Στη Γαλλία, αυτή η δυναμική οδήγησε σε αύξηση πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων κατά +69% τον Μάρτιο. Αναλυτές εκτιμούν ότι το κινεζικό μερίδιο στην Ευρώπη θα φτάσει το 15% έως 25% μέσα στα επόμενα 4-5 χρόνια. Ταυτόχρονα, οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν συρρίκνωση πωλήσεων στην Κίνα, επιπλέον κόστη από τους αμερικανικούς δασμούς και έναν ανταγωνιστή στην εσωτερική αγορά που δεν παίζει με τους παραδοσιακούς κανόνες.
Πηγή: newmoney.gr
