Πιερρακάκης: Η Ελλάδα καταγράφει την ταχύτερη μείωση χρέους στην ιστορία
Πιερρακάκης: Η Ελλάδα καταγράφει την ταχύτερη μείωση χρέους στην ιστορία

«Είναι επιλογή μας, ο λογαριασμός δεν θα περάσει στην επόμενη γενιά» τονίζει ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα καταγράφει την ταχύτερη μείωση χρέους στην ιστορία
32 ΣΧΟΛΙΑ
Στο γεγονός ότι «η Ελλάδα καταγράφει την ταχύτερη μείωση χρέους στην ιστορία» υπογραμμίζει εκ νέου ο Κυριάκος Πιερρακάκης, σημειώνοντας, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι αυτό επιβεβαιώνουν η Oxford Economics και η Haver Analytics.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παραθέτει μάλιστα σχετικό πίνακα:
Πιερρακάκης: Η Ελλάδα καταγράφει την ταχύτερη μείωση χρέους στην ιστορία

«Είναι επιλογή μας. Ο λογαριασμός δεν θα περάσει στην επόμενη γενιά» τονίζει ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στο θέμα της μείωσης του χρέους, και των άλλων προόδων που έχει καταγράψει η ελληνική οικονομία αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑÏ και τον Άρη Πορτοσάλτε:

«Μιλάμε για τα προβλήματα πολύ έντονα, γιατί ακόμα υπάρχουν προβλήματα. Στο εξωτερικό όμως, όταν βρισκόμαστε, ξέρετε τι ακούμε για την ελληνική οικονομία; Ότι είμαστε, με βάση τα αντικειμενικά στοιχεία, μία χώρα που έχει πλεονάσματα, μία χώρα που έχει ρυθμό ανάπτυξης διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό, μία χώρα που μειώνει το χρέος της γρηγορότερα από οποιαδήποτε άλλη στον κόσμο και ταυτόχρονα μία χώρα που είναι έτοιμη να πιάσει το ιστορικό χαμηλό στην ανεργία. Σε λίγο, αν συνεχίσουμε έτσι, θα έχουμε την χαμηλότερη ανεργία στην ιστορία μας. Όλα αυτά, δεν είναι κατακτήσεις των ανθρώπων που μας ακούνε; Γιατί, ξέρετε, ο ελληνικός λαός δεν ίδρωσε για να φτάσει εδώ, μάτωσε. Το θέμα είναι να κρατήσουμε τα καλά και να βελτιωνόμαστε διαρκώς» δήλωσε.
32 ΣΧΟΛΙΑ
