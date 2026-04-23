Στουρνάρας: Εκπαίδευση, επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις το κλειδί για κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη

«Η Ελλάδα έχει αλλάξει πλήρως» σημείωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος μιλώντας στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

κ. Philippe Rogge, Worldwide Public Sector & Sovereignty Leader, Microsoft



την εκπαίδευση, την οποία χαρακτήρισε ως καθοριστικό παράγοντα για την προσαρμογή της κοινωνίας στη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.



Η αλγοριθμική εποχή ως καταλύτης για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στην Ελλάδα αλλά και την ΕΕ τέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης που πραγματοποιήσε ο Γιάννης Στουρνάρας , διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, με τον, Worldwide Public Sector & Sovereignty Leader, Microsoft στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών πραγματοποιείται στους Δελφούς 22- 25 Απριλίου.Ιδιαίτερη έμφαση στον καθοριστικό ρόλο της παραγωγικότητας, των επενδύσεων, των μεταρρυθμίσεων και της εκπαίδευσης για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας έδωσε ο Γιάννης Στουρνάρας.Ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι «η αύξηση της παραγωγικότητας είναι αυτή που στο τέλος της ημέρας καθιστά μια οικονομία πιο ανθεκτική και αυξάνει την ευημερία των πολιτών», επισημαίνοντας ότι αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη.Όπως ανέφερε, δύο είναι: οι παραγωγικές επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης μιας οικονομίας.Αναφερόμενος στην, σημείωσε ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών, εξακολουθεί να υπάρχει επενδυτικό κενό σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.«Το 2019 οι επενδύσεις ήταν στο 11% του ΑΕΠ. Σήμερα βρίσκονται στο 18% του ΑΕΠ, ωστόσο παραμένουν περίπου τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που είναι στο 22%», ανέφερε.Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας στάθηκε ιδιαίτερα στιςπου εξακολουθούν να επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Όπως είπε, σημαντικά προβλήματα εξακολουθούν να εντοπίζονται στις υποδομές, στις καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης, αλλά και στην αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας.Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στο, χαρακτηρίζοντάς το ως μία ακόμη κρίσιμη πρόκληση για την ελληνική οικονομία.Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στην, την οποία χαρακτήρισε ως καθοριστικό παράγοντα για την προσαρμογή της κοινωνίας στη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.«Η εκπαίδευση μπορεί να λύσει πολλά από αυτά τα προβλήματα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό η τεχνητή νοημοσύνη να μη μείνει μια τεχνολογία αιχμής, αλλά να διαχυθεί στην κοινωνία και στις επιχειρήσεις», τόνισε.Ο κ. Στουρνάρας αναφέρθηκε επίσης στις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ότι η χώρα έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο μετά την περίοδο της κρίσης.Όπως είπε, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται σήμερα με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, ενώ το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώνεται με ταχείς ρυθμούς.«Η Ελλάδα έχει αλλάξει πλήρως», σημείωσε, τονίζοντας ότι οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί σημαντικά, όχι μόνο στον τουρισμό και τη ναυτιλία αλλά και στη βιομηχανία, στα φαρμακευτικά προϊόντα, στο τσιμέντο και στα καλώδια.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας προειδοποίησε ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς την εργασία και όχι εις βάρος της κοινωνικής συνοχής, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για ποιοτική εκπαίδευση.



«Αν η τεχνητή νοημοσύνη υποκαταστήσει την εργασία, τότε μόνο το κεφάλαιο θα ωφεληθεί. Αν όμως λειτουργήσει συμπληρωματικά προς την εργασία, τότε μπορεί να ανοίξει μια νέα εποχή για την ανθρωπότητα», ανέφερε.

23.04.2026, 09:34